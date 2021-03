Kako se je družina domiselno znebila polžev na vrtu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družina iz Koroške se je zaradi pogostih obiskov polžev na domačem zelenjavnem vrtu domislila rešitve, ki je sluzastim rdeče-rjavim bitjem preprečila, da bi jim čez noč pojedla mlado solato. Razvili so inovativno ogrado za polže.

Ko smo v zadnjem letu dni zaradi epidemije koronavirusa morali preživeti več časa doma, so ga nekateri izkoristili za nove poslovne ideje. Med njimi je tudi takšna, ki izhaja iz vsakodnevnih težav pri urejanju vrta.

Mateja Brglez je za oddajo Planet 18 na Planetu dejala, da so njene starše močno jezili polži na vrtu. Kljub številnim različnim poskusom, da bi se jih znebili, jim ni uspelo. Še vedno so z visokih gred vsako jutro odstranili od 70 do 100 živali.

Začeli so razvijati inovativno ogrado, ki v rednih časovnih presledkih oddaja šibek električni signal. Ta je dovolj močan, da odžene polže, naprava pa je še vedno varna. "Polžev nismo želeli ubiti, saj bi jih morali nato zjutraj pobirati. Omogočili smo jim vrnitev v naravo, kjer opravljajo svoje pozitivno poslanstvo," je pojasnil oče Branko Pečečnik.

Napravo so razvijali in preizkušali okoli pol leta, razvita in sestavljena pa je bila v Sloveniji.