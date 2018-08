Kako čistiti vrtnarsko orodje

Primerna oskrba vrtnarskih orodij lahko podaljša njihovo življenjsko dobo za desetletja. Orodje, ki ni redno vzdrževano, hitreje rjavi ali korodira, kar pomeni, da ga je treba pogosteje menjati. Vlaga je ena največjih uničevalcev orodja, saj lahko oslabi in poškoduje dele kovin in lesa. Na srečo obstaja veliko načinov, s katerimi lahko očistite in zaščitite svoje orodje. Orodje je treba po vsaki uporabi, očistiti, posušiti in pospraviti na suho in varno mesto.

Foto: Thinkstock

Čiščenje vrtnarskih orodij je pomembno, da bi vzdrževali ustrezne higienske standarde, saj z njimi dejansko posegate v hrano, ki jo boste v prihodnje dobili v svoje telo.

Na žalost pa se na higieno med vrtnarskim delom velikokrat pozabi. Da bi se izognili širjenju bolezni, ki se prenašajo v zemlji in vrtninah, je zato pomembno, da za orodje ustrezno poskrbite. Nujno je, da se orodje po vsaki uporabi sterilizira.

Kako razkužiti orodje

Naredite domači pripravek dezinfekcijskega razkužila. Uporabite čisto vodo in belilo v razmerju 1:10. Orodje v tekočino potopite in pustite stati vsaj 30 sekund. Po preteku časovnega intervala orodje vzemite ven in ga dobro posušite.

Zakaj sušiti orodje s krpo

Orodje po vsaki uporabi in čiščenju posušite s staro bombažno krpo. Sušenje orodja lahko pomaga odstraniti odvečno vlago in zmanjšati verjetnost rje. Večina vrtnarjev pusti, da se orodje posuši na prostem, s tem pa pravzaprav orodju povzročijo več škode kot koristi, saj sušenje na zraku lahko pospeši rjo in ne nazadnje se orodje lahko na prostem med sušenjem še enkrat umaže.

Foto: Thinkstock

Če na orodju opazite sledi rje, še ne pomeni, da morate to orodje odvreči. Prav nasprotno, odstranjevanja rje se lahko lotite tudi sami, in sicer lahko uporabite brusni papir ali žično krtačo.

Če je rje malo, potem delo lahko opravite tudi s kračo. Poskrbite, da boste imeli orodje v primežu in da ste primerno zaščiteni. Večjo rjo pa lahko odstranite tudi z brusnim papirjem.

Vendar si delo lahko še bolj olajšate, če boste skrbeli za redno preprečevanje nastajanja rje. Ob vsaki uporabi orodje redno obrišite, tako se ji boste lahko skorajda izognili.

Obstajajo tudi različni izdelki za preprečevanje rje, ki jih lahko uporabite za svoje orodje. Ti premazi orodju dodajo zaščitno prevleko, preprečijo nastajanje rje na kovinskih delih in zmanjšajo razpoke na rezilih in ročajih.

Foto: Thinkstock

Redne oskrbe rezil, kot so škarje za živo mejo, travo in drevje, se lotite z drgnjenjem alkohola po rezilu, da bi odstranili umazanijo in sledi odsekanega materiala. Pred čiščenjem se ustrezno pripravite. Uporabite rokavice in debelo bombažno krpo, da med čiščenjem ne pride do nesreče porezanja po koži.

Ko opazite, da pri delu s škarjami težje obrezujete veje in vrtnine ter pri tem potrebujete več napora, je čas, da svoje orodje ponovno izostrite. Pri tem uporabite orodje za ostrenje, prav tako pa ne pozabite tudi na rokavice.

Lopate, grablje in vile po vsaki uporabi očistite z vodo ali žično krtačo. Temeljito odstranite ves plevel, zemljo in travo. Za preprečevanje rje lahko na kovinskem delu orodja uporabite tudi za to primerne izdelke, ki jih lahko kupite v trgovini z vrtnarsko opremo.

Pri tem pazite, da boste orodje položili na ustrezno površino (najbolje na tla), da bi preprečili morebitne poškodbe. Ostrenje obrezovalnih žag prepustite strokovnjakom, lahko pa se odločite tudi za nakup novih rezil, ki jih lahko nato poskušate sami namestiti.

Laneno olje za lesene dele

Laneno olje zagotavlja zaščitni premaz za lesne ročice in ga lahko uporabljate dva- ali trikrat na leto.