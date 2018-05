Domača lekarna z vzgajanjem lastne aloe vere

Če obstaja rastlina, ki je močno povezana z zdravjem, je to zagotovo aloe vera. Uporaba rastline v zdravstvene namene vključuje lajšanje želodčne zgage, pospešuje proces celjenja pri opeklinskih poškodbah, blaži in zmanjšuje vrsto vnetij, pomaga pri zaprtosti, pri uravnavanju sladkorne bolezni, niža raven holesterola, poleg tega pa zmanjšuje tveganje za rakava obolenja.

Redno uživanje aleo vere okrepi vaš imunski sistem, saj so njene hranilne snovi odlične za razstrupljanje telesa, pozdravi pa lahko celo dehidracijo. Tako kot regrat je aloe vera izjemno uporabna za vaše zdravje. Zakaj ne bi rastline gojili kar doma in jo imeli tako vedno pri roki? Ponujamo vam nasvete za uspešno rast domače aloe vere.

Foto: Thinkstock Znana je kot zdravilni aloj, uporabljati naj bi jo začeli že pred več kot šest tisoč leti v regiji današnje države Sudan.

Gre pravzaprav za vrsto kaktusa, ki uspeva v sušnih regijah z malo vode ali padavin. Čeprav za svojo rast zahteva drugačno podnebje od našega, to še ne pomeni, da ne morete vzgojiti lastne aloe vere.

Prav nasprotno - s pravilno nego lahko raste vse leto. Če se odločite za vzgojo te rastline, se morate najprej odločiti, ali jo boste posadili v lončeno posodo, kjer lahko raste vse leto, ali na vrt.

Ljubi svetlobo

Če ste se odločili za drugo možnost, jo morate posaditi na mesto, na katerem sije sonce vsaj od dve do tri ure na dan. Pazite, da je ne posadite na mesto, kjer je sonca preveč, saj lahko "pade" v stres in se izsuši. Najbolj ji ustrezata južna in zahodna lega. Če se odločite za vzgajanje v posodah, je ne postavite blizu oken in okenskih polic, saj ji lahko bližina vročega stekla škodi.

Ne pretiravajte z zalivanjem Foto: Thinkstock

Ne glede na to, kje raste, z zalivanjem nikakor ne pretiravajte. Počakajte, da se njena zemlja in korenine skoraj popolnoma izsušijo, preden jo ponovno zalijete.

Ob vsakem zalivanju iz podstavka lončene posode odlijte odvečno vodo. V vročih spomladanskih in poletnih dneh jo lahko zalijete na vsakih od sedem do štirinajst dni, odvisno od vremena. V zaprtih prostorih bo zalivanje enkrat na mesec dovolj.

Če skrbite za aloe vero vse leto, jo v zimskih mesecih lahko zalijete tudi samo enkrat na dva meseca. Ne pozabite, da so ti mesnati listi in korenine polni vode in da se lahko zlahka izsušijo, zato ne pretiravajte z zalivanjem.

Posadite jo v mešano zemljo

Sadite jo v mešanico navadne zemlje in specialne mešanice za kaktuse. Če jo posadite v lončeno posodo, mora biti dovolj prostorna, da lahko ob rasti njeni listi dobijo potrebno podporo. Če jo presajate iz ene lončene posode v drugo, si za njeno naslednje bivanje izberite večji lonček od prejšnjega. Sajenja na prostem se lotite v spomladanskih dneh.

Pogosto in nespametno gnojenje ji lahko škoduje, saj je kot divja rastlina navajena rasti v kamnitih, peščenih tleh, zato so se njeni vzorci rasti prilagodili temu.

Načeloma za svojo rast ne potrebuje gnojnih dodatkov, če že želite pospešiti njeno rast, jo za najboljše rezultate lahko začnete gnojiti v zelo zgodnjih spomladanskih dneh marca.

Z uporabo gnojila ne pretiravajte, gnojite jo v majhnih količinah enkrat mesečno. Gnojenja v poletnih dneh se izogibajte.

Kako jo nabirati in uporabiti

Nabiranje aloe vere je najbolj priporočljivo, ko je rastlina zrela. Njeno zrelost lahko prepoznate po rožnati obarvanosti konic njenih listov. Nabirajte izključno tiste liste, ki imajo obarvane konce, saj so ti edini primerni za žetev.

Obnavljanje aloe vere je dolgotrajen proces, zato pri nabiranju ne pretiravajte in ne naberite preveč listov naenkrat. Osredotočajte se na večje zgornje liste, manjše pa pustite rasti naprej. Za nabiranje izberite debel, gladek in veliki list ter ga z ostrim nožem ali škarjami odrežite čim bližje steblu.

Nabrane liste izcedite Foto: Thinkstock

Nabrane liste obrnite navzdol, da iz nje izteče gel, ki ga lahko shranite. List nato položite na mizo in odrežite njegove robove. Z listov odstranite kožo na enak način, kot da bi čistili ribo.

Kožo odstranite z vseh strani - vključno z rumenkasto plastjo, dokler ne pridete do jasnega, belega in prosojnega mesa, ki ga dobro sperite pod vodo.

Kako uporabiti gel

Iztečenega gela ne zavrzite, saj je ta zelo uporaben v zdravstvene namene, še posebej blagodejno vpliva na kožo.

Lahko ga uporabite namesto losjona za telo, zelo učinkovit je tudi pri preprečevanju nastajanja aken. Gel aloe vere lahko pomaga pri odpravljanju strij in kožnih madežev ter blaži kožna obolenja, kot sta luskavica in ekcem. Zelo prav pride tudi v poletnih dneh, ko nas opeče sonce. Gel nanesite na poškodovan predel, koža se bo takoj pomirila in ohladila.