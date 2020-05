Vrste

Obstaja več vrst bazilike. Razlikujejo se tako po videzu kot po okusu. Limonasta bazilika ima nežen okus limone, cimetova bazilika ima priokus po cimetu, tudi okusi okrasnih bazilik so precej specifični in različni. Med "lepšimi" izstopajo bazilike v rdečih – "purple" odtenkih. Najpogostejša in po mnenju kulinaričnih strokovnjakov, tudi najokusnejša, z izrazito in značilno aromo, je še vedno bazilika "Genovese", ki ji pravimo kar klasika.

Vzgoja

Baziliko za nadaljnje presajanje na prosto sejemo od marca do maja v lončke. Sadike presadimo na prosto maja, ko ni več nevarnosti pozebe. Presadimo jih v bogata in prepustna tla, na sončno, toplo in zatišno lego, ob tem pa pazimo, da ima rastlina enakomerno oskrbo z vodo. Če baziliko sejete in sadike vzgajate v notranjih prostorih, je vzgoja mogoča preko celega leta.

Bazilika potrebuje približno šest do osem tednov, da izpolni vse stadije razvoja in tako razvije svoj popolni okus.

Pomembno: Da semena bazilike vzklijejo, potrebujejo poleg vlage in temperature nad 20 °C tudi svetlobo, zato semen ne zakopljemo z zemljo.

Shranjevanje in uporaba

Ker je bazilika zelo občutljiva, jo moramo porabiti tako, ko smo jo porezali, sicer izgubi tako aromatične kot tudi hranilne snovi. Če jo pridelamo preveč in jo želimo posušiti, jo sušimo pri temperaturi, nižji od 40 °C. Bazilika s sušenjem delno izgubi svoj značilni vonj, zato je priporočljivo, da jo čim več uporabljamo svežo. Viri navajajo, da naj je ne bi niti oprali pred uporabo, ker naj bi že s tem izgubila del okusa.

Ker je bazilika tako vsestransko uporabna rastlina, naj ne manjka na še tako majhnem vrtu!

