Za dobrih sedem kvadratnih metrov plačuje skoraj 660 dolarjev na mesec

25-letna Alaina Randazzo je v videoposnetku na Youtubu Calebu Simpsonu v okviru serije njegovih videoposnetkov o zanimivih prostorih v New Yorku razkazala svoje miniaturno stanovanje v središču mesta. Newyorčanka, ki se ukvarja z digitalnim ustvarjanjem, je pojasnila, da za bivanje v prostoru, velikem le okrog 7,4 kvadratnega metra, privarčuje do 2.600 dolarjev na mesec.

Kot je pojasnila Randazzova, je bilo stanovanje, ko ga je najela, "vroče blago", čeprav v njem ni pečice, stranišča in prhe. Kot je v posnetku pokazala tudi Calebu, se mora tuširati v skupni kopalnici, ki je nadstropje nižje in premore le kabino za prhanje, stranišče in umivalnik. A kot je povedala Alaina, je to ne moti, saj se s sosedi dobro razume in se ji ni nerodno ali nevarno sprehoditi mimo njih po hodniku, ogrnjena le v brisačo.

"Morda zato, ker poznam vse svoje sosede," je pojasnila. "Zdi se mi, da lahko preprosto odidem. Lahko sem v brisači in halji, pa je vseeno, ker smo si vsi zelo blizu," je dodala.

Prva stvar, ki se pojavi za vrati v majhnem stanovanju, so kuhinjski pult in police, ki so razvrščene okoli mini hladilnika in omarice, v kateri Alaina hrani hrano in kozmetiko. Nad tem je štedilnik z dvema gorilnikoma in umivalnik. Nad kuhalno ploščo so mikrovalovna pečica in še dve manjši omarici. Lastnica je pojasnila, da je tam nekoč shranjevala hrano, vendar je prenehala, ko je ugotovila, da so v enoti miši, je poročal Daily Mail.

V stanovanju občasno tudi kuha, a mora sestavine kupiti sveže

Kljub pomanjkanju prostora v kuhinji pa Randazzova včasih tudi kuha, je zaupala Simpsonu, vendar mora vse sestavine kupiti sveže, saj jih nima kam shraniti. V kotu v dnevni sobi je še raztegljiv kavč in televizor z ravnim zaslonom, ki je pritrjen na steno. Alaina je priznala, da vsakič, ko k njej pride prijatelj, kupi blazino za ležišče, da bi jo položila na neudobno raztegljivo ležišče, nato pa jo vrne, ker je prevelika, da bi jo lahko shranila v svojem stanovanju.

"Če bi želeli, bi si lahko roke umivali kar v dnevni sobi," je med sedenjem na kavču dejal Simpson. Ni presenetljivo, da Randazzo razen majhnega prostora pod stopnicami v mansardi nima na voljo nobene omare.

V stanovanje ne vabi fantov zaradi prostora, ki je "preprosto premajhen"

"V tem stanovanju je tako, da moram vsakič, ko hočem nekaj izvleči, premakniti nekaj drugega," je dejala, ko je poskušala priti v shrambo. Randazzova ima preostala oblačila in torbe obešene na steni, ki vodi do postelje v mansardi, ki je le nekaj centimetrov oddaljena od stropa. Pojasnila je, da jo resno skrbi udarjanje po glavi, ko vstane, in da pri njej v tem stanovanju še nikoli ni prespal noben fant, ker je prostor premajhen.

Vendar Randazzova kljub temu ne živi sama. Ima psa, ki ga čez dan zadržuje v stanovanju ali pa ga zjutraj odpelje v varstvo. Svoj prostor izkorišča tako, da čevlje pušča zunaj stanovanja na hodniku, kar na srečo ne moti njene sosede.

Rada uporablja tudi streho stavbe, v kateri živi

Trikrat na teden dela od doma in ob lepem vremenu rada uporablja streho stavbe. "Včasih imam malo klavstrofobije, zato je lepo, da se lahko tukaj sprostim, berem, pišem, delam jogo," je dejala in dodala: "Tam je tako majhno in tesno."

Randazzova je povedala, da je stanovanje našla na portalu StreetEasy in da ji je bilo všeč ter da je bila najemna pogodba sklenjena za kratek čas šestih mesecev, saj je takrat še razmišljala o selitvi nazaj v Los Angeles. "Preprosto sem ga našla in pomislila, da bi bilo lepo in priročno," se spominja. "Lahko potujem in mi ni treba skrbeti za veliko najemnine," je dodala.

"Ljudje potrebujejo veliko manj, kot mislijo, da potrebujejo"

In čeprav bi se večina ljudi težko sprijaznila z življenjem v tako majhnem prostoru, je dejala, da je bilo za stanovanje veliko zanimanja.

Na vprašanje, kaj ji je bilo boljše, prejšnje luksuzno stanovanje ali njeno zdajšnje mikro stanovanje, je zatrdila, da ji je ljubši manjši prostor. "Ljudje potrebujejo veliko manj, kot mislijo, da potrebujejo," je dejala in dodala, da se je tega naučila prav tukaj.

Nekateri komentatorji so se obregnili na to, kako izjemno poceni je najemnina, za katero je dekle dobilo stanovanje, spet drugi pa so zapisali, da je takšno življenje v New Yorku normalizirano in celo slavljeno.

"Ljudje se ne zavedajo, kako noro poceni je 650 dolarjev na mesec v središču Manhattana," je komentiral uporabnik.

"Zaradi svoje klavstrofobije in anksioznosti tu ne bi mogla nikoli živeti," je zapisala druga uporabnica. "Že samo ob pogledu na vaju oba na postelji sem morala hiperventilirati" je še dodala zapisu.

Caleb Simpson je v komentarjih kasneje zapisal, da Randazzova ne namerava podaljšati najemne pogodbe in da je pojasnila, da je bilo leto, ki ga je preživela v stanovanju, le "zabavna izkušnja, da bi videla, kako je živeti utesnjeno življenje v New Yorku".