Štiri januarska opravila doma, ki jih ne smete zamuditi

Januar naj bo v znamenju posebne misije: vzpostavite red! Foto: Getty Images

Koliko navlake se vam je nabralo v letu 2019? Kolikokrat ste rekli, da se boste lotili temeljitega čiščenja, in ste vedno samo prelagali opravila, dokler se niste znašli v decembrskem vrvežu, ko je bilo že prepozno?

Zato zavihajte rokave že januarja in poskrbite za nov začetek tudi v vašem domu. Da bo pot do končnega uspeha še lažja, smo vam pripravili štiri ključne korake, s katerimi boste uspešneje pospravili vso navlako, ki se je nabrala skozi staro leto.

1 – Pripravite zaboje, škatle in košare

Prvi in najtežji del hišnih opravil je nedvomno sortiranje. Začnite pri najlažjem januarskem pospravljanju – podiranju prazničnega drevesa. Ampak tokrat se tega lotite sistematično. Okraske sortirajte po barvi in velikosti in jih shranite v prozorne zaboje – da boste čez enajst mesecev takoj našli tiste, ki vam bodo takrat spet služili.

Zdaj ste se ravno prav ogreli, čas je za sortiranje še preostalih predmetov po omarah. In prav zaboji, škatle in košare bodo omogočili, da bo vse vedno lepo pospravljeno, predvsem pa pregledno.

Odprite vse omare in odstranite vso navlako. Stvari, ki jih želite obdržati, zložite po nekakšnem zaporedju, shranite jih v različne embalaže, na katere napišite vsebino.

Tudi igrače so lahko vedno lepo pospravljene.

2 – Ne izogibajte se nedostopnim predelom doma

Z novo aluminijasto lestvijo iz trgovine OBI ne bo več ovir pri urejanju doma.

"Ne dosežem" ali "Nimam lestve" sta najpogostejša izgovora za to, da svoja opravila končamo nekje na višini našega telesa. V resnici pa bi morali vedno začeti z vrha – da, tudi s podstrešja, kjer je ponavadi pravo odlagališče.

Povzpnite se do podstrešja, zavihajte rokave in se dokončno znebite vsega, česar ne potrebujete več.

Znebite se tudi prahu in pajčevin ter stvari, ki jih boste obdržali, pospravite v škatle ter jih lepo označite. Da, tudi podstrešje si zasluži konkretno novoletno preobrazbo.

3 – Stopite tudi v garažo in klet

Ko bodo omare v vašem stanovanju lepo pospravljene in urejene, bo prišel čas še za en pomemben korak: urejanje garaže in kleti. Čeprav se morda pogosto tolažite s prepričanjem, da se v svojem ustvarjalnem neredu popolnoma znajdete, dobro veste, da ni tako.

Neskončni in nepregledni kupi orodja, pripomočkov in rezervnih delov, na katere ste pozabili že pred leti, čakajo, da jih spravite v red.

Eden najbolj učinkovitih ustvarjalcev reda so regali, ki jih postavite ob steno in vam omogočajo prav pregledno redoljubnost. Sortirajte orodje v namenske škatle in jih zložite na police in regale.

Zvrtajte luknje v stene in vanje vstavite kljuke, na katere lahko obesite vrtno orodje, omela, zalivalke pa tudi zračnice koles ali cevi za zalivanje.

Pospravite tla in večino stvari pospravite v regale. Če imate prostorsko stisko, lahko na steno obesite tudi kolesa. Letne pnevmatike pa pospravite na stojalo, ki vam ne bo vzelo veliko prostora.

Vaš prostor bo zelo hitro zadihal, omogočil ustvarjanje in nenazadnje tudi lažje parkiranje avtomobila v garažo.

4 – Počistite in dodajte svojemu domu čisto nov sijaj

Med pospravljanjem in sortiranjem pa ne pozabite na ključen korak, ki bo pravzaprav tista prava pika na i vaši januarski preobrazbi doma: počistite. Lotite se vsake površine posebej, osredotočite se tudi na najmanjše in najbolj oddaljene kotičke prostora.

Prečistite omare in police, odstranite pajčevine, pomijte okna in tla, svojim preprogam pa privoščite konkretno čiščenje.

Da bo vaše januarsko čiščenje steklo kot po maslu, predvsem pa da boste čim prej gotovi in si tako lahko privoščili še kakšen zimski izlet v naravi, zaupajte pravim strokovnjakom – obiščite trgovino OBI, kjer boste dobili vse, kar potrebujete za konkretno generalno čiščenje – od čistil, omel, krp do vsestranskih sesalcev.

Prelistajte najnovejši januarski katalog, obiščite OBI in zavihajte rokave!