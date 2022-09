Recite stop odvečni vlagi in plesni: zdaj s kar dva tisoč evri prihranka

Vonj po zatohlem, nabiranje kondenza na hladnejših površinah, odpadanje ometa s stropa in sten, pojav plesni … Vam je to kaj znano? Vse to kaže, da je v vaših bivalnih prostorih raven vlage občutno previsoka. A vse našteto ni le neprijetno, predvsem plesen je tista, ki je nikakor ne bi smeli jemati zlahka, saj lahko na dolgi rok resno ogrozi naše zdravje.

Kakovosten zrak v notranjih prostorih je osnova za vse. Foto: Shutterstock

S previsoko vlažnostjo notranjih prostorov se predvsem v hladnejšem delu leta, ko več časa preživimo v zaprtih prostorih, ukvarjajo številni lastniki slovenskih domov. Če ste tudi vi med njimi, potem je ta prispevek kot naročen. V njem vam bomo pojasnili vzroke za previsoko raven vlage v vašem domu ter vam predstavili rešitev, s pomočjo katere se boste lahko za vedno poslovili od vlage in plesni v svojem domu.

Vzroki za preveč vlage v notranjih prostorih

Vlaga v notranjih prostorih naj bi se gibala med 40 in 60 odstotki. Takoj, ko vlaga pade pod 40 odstotkov, govorimo o presuhem zraku (torej bi morali vlago še celo dodajati), kadar pa preseže 60 odstotkov, smo že izpostavljeni povečanemu tveganju za nastanek zdravju nevarne plesni. Ta se začne razvijati, kadar raven vlage preseže 80 odstotkov.

Da je vlaga v našem domu previsoka, lahko pripišemo številnim razlogom, med katerimi izpostavljamo gradbene nepravilnosti, nezadostno izolacijo objekta, različne konstrukcijske napake, pa tudi prehitro vselitev v še nezadostno posušeno stanovanje. K previsoki vlažnosti prispevajo tudi določena opravila, na primer kuhanje, pranje in sušenje perila v stanovanju.

Pomembno je, da visoko vlažnost v stanovanju jemljete zelo resno, saj lahko v nasprotnem primeru začne nastajati plesen, ki pa je zdravju zelo škodljiva.

Zaradi nje lahko se razvijejo različne oblike alergij, naš imunski sistem je šibkejši, lahko se pojavijo težave z dihanjem, utrujenostjo, slabšo koncentracijo, ravnotežjem in celo hormonskimi motnjami.

Kako ukrepati?

Če imate v svojem domu povečano raven vlage, je zelo pomembno, da svoje stanovanje čim večkrat temeljito prezračite. A to je veliko lažje v toplih mesecih, pozimi pa z zračenjem vsakič dodobra ohladimo stanovanje in tako povzročamo toplotne izgube. Zato z zračenjem nikakor ne bomo trajno rešili težave s preveliko vlažnostjo. Nekateri za razvlaževanje zraka uporabljajo tudi posebne naprave, a tudi to je le začasna rešitev težave. Te se je treba lotiti drugače.

Rešitev, ki bo poskrbela za redno in nadzorovano izmenjavo svežega in izrabljenega zraka ter odvajanje odvečne vlage iz prostorov, je zagotovo vgradnja prezračevalnega sistema.

Kakovosten prezračevalni sistem bo poskrbel za primerno, prijetno in higiensko prezračevanje, pozitivno pa bo vplival tudi na prihranke pri ogrevanju, saj bo zagotavljal energetsko varčno prezračevanje.

Lunosove prezračevalne sisteme, ki na trgu nimajo konkurence, odlikujejo naslednje lastnosti:

#1 Skrb za optimalne bivalne pogoje

Prezračevalni sistemi Lunos iz prostora samodejno odvajajo izrabljen zrak, neprijetne vonjave, odvečno vlago in druge škodljive snovi, vanj pa istočasno dovajajo svež in filtriran zrak. Tako izboljšujejo mikroklimo in skrbijo za zdravje našega doma. Prav tako preprečujejo nastanek plesni in posledično ugodnih razmer za pršice.

Podjetje Lunos, d. o. o., je v desetih letih delovanja prezračevalne sisteme v slovenske domove vgradilo že okoli sto tisoč uporabnikom. Foto: Shutterstock

#2 Podpora našemu zdravju in dobremu počutju

Za alergike in ljudi z drugimi zdravstvenimi težavami je skrb za zdrave bivalne pogoje na prvem mestu. Prezračevalni sistemi Lunos imajo vgrajene visokokakovostne filtre, ki zrak ustrezno filtrirajo in odstranijo različne alergene. Skoznje ne morejo niti cvetni prah, umazanija in prašni delci. Poleg tega so filtri trajni in zelo preprosti za čiščenje, saj jih le speremo pod tekočo vodo in spet so pripravljeni za uporabo.

#3 Delovanje brez neprijetnega hrupa

Sistemi prezračevanja Lunos v osnovnem stalnem obratovanju delujejo v razponu glasnosti le med 26 in 32 decibeli. Za primerjavo lahko povemo, da šepet znaša približno 30 decibelov.

#4 Zagotavljanje prihrankov pri energiji

Kakovosten sistem prezračevanja mora biti tudi varčen. In to je ena od glavnih odlik prezračevalnih sistemov Lunos, saj se pri prezračevanju izgubi le deset odstotkov energije za ogrevanje, kar te prezračevalne sisteme postavlja med najučinkovitejše na trgu.

Eden od njihovih paradnih konjev je zagotovo decentralni sistem i-Vent. Je preprost za vgradnjo in primeren tako za novogradnje kot starejše objekte. Deluje na principu pretoka zraka v celotnem bivalnem območju, upravljati pa ga je mogoče kar prek aplikacije, ki je na voljo tako za uporabnike Androida kot iOS. Je tudi zelo varčen, saj posamezna enota porabi le 2,3 evra električne energije na leto.

Lunosovo poslanstvo ni le prodajanje in nadgrajevanje naprav na področju prezračevanja domov, odprave vlage in plesni, ampak predvsem učenje ljudi o visoki kakovosti bivanja in življenja. Foto: Shutterstock

#5 Preprosta vgradnja

Velika prednost Lunosovih prezračevalnih sistemov je tudi njihova preprosta vgradnja, ki ne zahteva velikega posega v naš dom. Lunosovi monterji namreč ventilatorsko enoto namestijo skozi zunanji zid ali jašek, ta pa v našem domu naredi ogromno razliko, saj zagotovi zdrave bivalne pogoje brez čezmerne vlage, kondenza, neprijetnega vonja in škodljive plesni.

Zdravi bivalni pogoji ne smejo biti luksuz, ampak osnova. In s pomočjo prezračevalnih sistemov Lunos lahko v svojem domu na tem področju naredite veliko razliko ter zaživite bolje. Nič več neprijetne vlage, zatohlega zraka in nevarne plesni – le še svež in čist zrak.