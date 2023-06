Prenova domačije v eni najlepših vasi na Krasu: klet je postala "kamnito svetišče" #foto

Volčji Grad je za mnoge ena najlepših kraških vasic, ki obiskovalce očara z značilno arhitekturo in čudovitimi arhitekturnimi detajli, izklesanimi iz kamna. S tem v mislih so se arhitekti novogoriškega biroja Kreadom lotili načrtovanja prenove vinske kleti pod že prenovljeno kraško domačijo v tej vasi.

Domačija, zgrajena leta 1832, je po dolgih letih intenzivne prenove stanovanjskega dela hiše in zunanje ureditve ohranila vse tipične arhitekturne elemente tradicionalne stavbne dediščine, kot so kamniti portal, gank, borjač in šterna, edini neprenovljeni del je ostala podzemna kamnita vinska klet, deloma vklesana v živo skalo.

Foto: Kreadom

Osrednji element, ki so ga v biroju Kreadom pri prenovi kleti želeli ohraniti, je bil kamniti strop oziroma velb, prepoznaven element kraške avtohtone arhitekture. Da mu ne bi spremenili podobe in ga obenem "dvignili", so arhitekti predlagali poglobitev dna in s tem dosegli večji volumen prostora, obenem pa ohranili velb, obdan z lokalnim kraškim kamnom.

Foto: Kreadom

Edina večja arhitekturna poteza v kleti je kamniti tlak pravokotne oblike, ki je odmaknjen od skalnih sten in diskretno podsvetljen. "S talno osvetlitvijo prostora so avtorji poudarili distanco med novim in starim, hkrati pa ustvarili vtis lahkotne lebdeče platforme," je o zasnovi prostora zapisala umetnostna zgodovinarka Nataša Kovšca.

Foto: Kreadom

"Iz kamnitega tlaka vznikajo tudi vsi funkcionalni elementi prenove, izdelani iz lokalnih materialov – kamna, lesa in kovine, ki se prepletajo v prepričljivo celoto," je še zapisala Kovšca, "obiskovalčevo pozornost najbolj pritegne veličastna kamnita degustacijska miza, narejena iz črnega kraškega kamna – monolita bitumna, ki je pričvrščena v tla pod kamnitim tlakom in premišljeno osvetljena tako s talno kot tudi s stropno lučjo."

Foto: Kreadom

"Domišljena je tudi njena ekscentrična postavitev v prostor, ki zagotavlja dovolj prostora za notranjo opremo – stojala za buteljke ter omaro s koritom in delovnim pultom, hkrati pa gostom omogoča obhod po kleti, ki je sicer skromnih dimenzij, vendar ponuja posebno prostorsko in vizualno doživetje," je o zasnovi kleti v Volčjem Gradu še zapisala Kovšca.

