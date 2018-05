Kako do prihrankov z uporabo deževnice?

Nebeški blagoslov – deževnica

Naraščajoča cena vode je sicer le eden izmed argumentov za smotrno uporabo deževnice, ki ni uporabna samo za zalivanje, ampak tudi za pranje perila in avtomobila ter splakovanje stranišča. Z dodatnim filtriranjem je deževnico mogoče uporabljati tudi kot pitno vodo. Deževnica je zelo pogost vir pitne vode v počitniških hišicah.

Namesto dragocene pitne vode lahko uporabljamo deževnico za:

za splakovanje stranišč,

pranje perila,

pranje avtomobila in

zalivanje vrta.

S preprosto vgradnjo podzemnega rezervoarja ter dodatne opreme lahko pridobimo učinkovit in cenovno ugoden sistem za uporabo deževnice. Investicija v sistem se zaradi precejšnjih prihrankov uporabniku kmalu povrne.

Za normalno delujoč sistem potrebujemo:

rezervoar (pohoden ali povozen) s teleskopskim pokrovom, ki je poravnan s terenom,

filter, prek katerega se deževnica, preden vstopa v rezervoar, očisti ter

črpalko za distribucijo vode do porabnikov.

Rezervoarji so dovolj močni, da jih lahko ob pomanjkanju prostora na vrtu vgradimo tudi pod parkirišče ali dovozno pot.

Ali ste vedeli, da je pitne vode na svetu le za približno odstotek skupne količine vode, čeprav voda sestavlja kar 71 odstotkov površine Zemlje?

Mehka in prijazna do vodovodne napeljave

Vgradnja in delovanje sistema za rabo deževnice:

Deževnica je mehka voda. Ne vsebuje mineralov, mangana, železa in drugih kovin, ki so pogosto prisotne v vodi iz vodovoda.

Vodo, ki jo kot dež ujamemo s pomočjo strehe, žlebov in zbiralnika za vodo, brez težav uporabimo tudi kot sanitarno vodo v WC-kotličkih ali za pranje perila.

Tako se izognemo številnim težavam v pralnih in pomivalnih strojih. Ker ne vsebuje apnenca, v strojih ne nastaja vodni kamen.

Deževnica kot prihranek

Na z dežjem bogatih območjih, kamor se uvršča tudi večji del Slovenije, bi bilo dobro vodo, ki pade z neba, izkoristiti. Posebej zato, ker po novem pri nas plačujemo tudi ravnanje z meteorno vodo, torej nekakšen "davek na dež" (obračunan glede na površino objekta).

Z rabo deževnice ne izražamo le svoje ekološke ozaveščenosti, temveč tudi varčnost in preudarnost. Ker z rabo deževnice zmanjšamo porabo pitne vode, nam bo hvaležna tudi denarnica, saj bi lahko prihranili do 50 odstotkov pitne vode. Pranje z mehko vodo ne zahteva toliko detergentov, zato bi tudi to vplivalo na naš proračun.

Tudi rastline nam bodo hvaležne za zalivanje z deževnico, ki je celo primernejša od pitne vode, ki vsebuje težke kovine.

V petih letih povrnjena investicija

Sodobni sistemi za zajem in rabo deževnice se vgradijo zelo preprosto, zato jih lahko ljudje z nekaj smisla za tehniko vgradijo kar sami. Naložba v sistem za izrabo deževnice se običajno povrne v od petih do desetih letih, a ker je njegova življenjska doba precej daljša (več desetletij), v naslednjih letih ustvarja še dodatne prihranke.

Ali ste vedeli, da povprečen prebivalec Slovenije porabi kar od 130 do 150 litrov vode na dan? To je velik strošek in velika obremenitev za okolje, ki jo uporaba deževnice močno zmanjša.

Je moj objekt primeren za rabo deževnice?

Najprej preverite, ali je strešna kritina vašega objekta primerna za zbiranje deževnice, naslednji korak pa je izbira zbiralnika.

Največ pozornosti namenimo realnim potrebam. Prevelika rezerva namreč ni najbolj modra odločitev, saj se mora voda v zbiralniku menjati, sicer se "postara", zato naj zbiralnik ne bo prevelik.

Strokovnjaki objektu, v katerem biva štiričlanska družina, priporočajo uporabo zbiralnika s prostornino pet ali šest kubičnih metrov. Če je mogoče, zbiralnik vgradimo v tla (pod zemljo), saj bo tako voda v njem zaščitena pred visokimi (in nizkimi) temperaturami ter sončno svetlobo, pa tudi pred razvojem alg, ki obožujejo prav svetlobo, visoke temperature in stoječo vodo. Če te možnosti ni, razmislimo o namestitvi zbiralnika v kletne prostore.

