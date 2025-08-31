Oven

Pričakujte močan udarec energije, ki bo s seboj prinesla možnost za nov začetek. Vse se bo začelo že, ko boste vstali. Počutje bo krasno, tudi če se vam bo jutro zdelo bolj temačno. Pri tem pa vam bo pomagal vaš prijatelj, ki vas bo prav prijetno presenetil. Premislite, kako se mu boste zahvalili.

Bik

Razmišljali boste o naslednjem koraku, intuicija pa vas bo vodila k pravilni odločitvi. Če čutite, da je prav, kar počnete, potem se na dajte motiti. Zaželeli si boste drugačne družbe od dosedanje, kar pa bo lahko povzročilo nekaj težav. Kar pogumno naredite korak naprej, nova poznanstva vam bodo koristila.

Dvojčka

Pred vami je miren in prijeten dan. Da bi bil bolj pester, boste morali za to tudi sami kaj narediti. Privoščite si kakšno masažo ali pa drugačno razvajanje. Kasneje pa lahko pokličete svoje prijatelje in se z njimi odpravite na sprehod. Dan se bo zaključil veliko bolj pestro, kot pa se bo začel.

Rak

Danes boste nagnjeni k dramatiziranju, zato z drugimi ne boste našli skupnega jezika. To vam bodo iskreno povedali, vendar pa se boste zaradi tega kar malce razjezili. Zvečer, ko se boste že pomirili, pa boste videli, da ste res pretiravali. Poskrbite, da se boste še pravi čas opravičili.

Lev

Danes boste polni optimizma, saj boste nepričakovano srečali stare prijatelje, s katerimi se boste kot že nekoč spet dobro ujeli. Poskrbite, da vam bodo ta srečanja prišla v navado, da ne bodo zgolj naključna. Stari prijatelji pa bodo v vaš spomin lahko priklicali celo staro ljubezen.

Devica

Ugotovili boste, da ste preveč navezani na stare načine vedenja in stare vzorce, s katerimi se vedno znova na enak način lotevate reševanja težav. Če se boste vedno zanašali na stare vzorce, potem res ne morete pričakovati drugačnih rezultatov. Vse to pa ovira vaš osebni napredek in povzroča občutek napetosti.

Tehtnica

Občutili boste vznemirjenje in stres. Slednjega boste premostili tako, da si boste rekli, da bodo kmalu spet prišli dnevi, ki bodo lepši. Malo boste razdvojeni. Dobro bi bilo, da bi se kar odločili, da se boste počutili dobro, saj ravno vi veste, kako zelo močne so vaše misli. Pogovori z ljudmi pa bodo enostavni, tako da ne bo vse samo slabo.

Škorpijon

Zamišljeni boste in prav lahko, da se boste preselili v domišljijski svet. Tisti, ki ste bolj umetniško nadarjeni, se boste lahko izrazili na svojstven način, vsi drugi pa boste imeli težave s koncentracijo. Kar oddahnili si boste, da ste se rešili morečih dni, vendar pa pazite na zdravje, tako vi kot tudi vaši domači.

Strelec

Dan se bo za vas odlično začel. Imeli boste ogromno energije, poleg tega pa se vam bodo začele porajati nove ideje, nad katerimi boste še sami presenečeni. Bodite previdni pri svojih reakcijah in besedah. Pri komunikaciji bo potrebno veliko potrpežljivosti. Svoje misli in energijo usmerite v delo.

Kozorog

Danes boste bolj preprosto reševali vsakdanje težave in našli boste tudi primerne rešitve. Zavest bo zelo dejavna, po glavi pa se vam bodo pogosto podile tudi nemirne misli. Zato boste zelo utrujeni. Odlično bi bilo, če bi se končno odločili za počitek. Ne razmišljajte preveč.

Vodnar

Zgodilo se vam bo veliko lepega, a po vašem mnenju še vedno premalo. Vaša čustva in domišljija bodo v polnem teku. Naredite načrte, kam boste odpotovali, koga boste obiskali in s kom se boste pogovorili. Nemir v vas se bo stopnjeval vse do večera, ko bodo vaše zavore popustile in si boste dali duška.

Ribi

Vaše besede bodo marsikoga pozitivno presenetile. Presenečali boste z novimi idejami, ob katerih se ne bodo zamislili le vaši prijatelji in vaša družina, temveč tudi vi sami. Imeli boste konkretne rešitve glede vašega doma. Izžarevali boste tudi posebno energijo, ki jo bodo občutili in občudovali vsi okoli vas.