Oven

Pomirite se in dobro premislite, koga boste obtožili, ko pa nimate zbranih vseh dejstev. Bodite previdni. Držite vaš srd pod kontrolo. Če boste udarili mimo, boste po vsej verjetnosti izgubili vse spoštovanje in to za vedno. Če obstajajo konflikti, ki jih je potrebno rešiti, jih vsekakor rešujte zasebno in ne v javnosti.

Bik

Dan boste izkoristili za napredovanje na vaši poslovni poti. Nekdo vam bo ponudil novosti in le s težavo mu boste rekli ne. Soočili se boste s strahovi pred porazom. Pri tem razmislite, kako dobro poznate to osebo in koliko ji zaupate. Uspeh je mogoč. Danes boste čutili, kako se vaše telo osvobaja. Mnoge težave se bodo zdele oddaljene.

Dvojčka

Zdelo se vam bo, da ne veste, kje se nahajate. Zmedo s področja dela boste prenesli še na ostala področja v vašem življenju. Opozorite na to tudi bližnje. Pojasnite jim, da ste v obdobju, ko potrebujete njihovo pomoč. Zagotovo vas ne bodo pustili na cedilu. Čeprav bo dan poln zmedenih občutkov, bo vaše finančno stanje stabilno.

Rak

Čas je, da se mirno posvetite delu. Delo bo v tem dnevu izrednega pomena. Nove delovne obveznosti vas bodo presenetile že v dopoldnevu. Ne odlašajte, lotite se jih takoj. V službi bodite prav tako pozorni na odnose. Izogibajte se težavnim debatam in razpravam, saj vam te zagotovo ne bi prinesle nič dobrega.

Lev

Včerajšnji dan vas je spravil s tira, danes pa boste že pripravljeni na delo. Čutili boste, kako se v vaše telo vračata moč in energija. V poslovnih odnosih boste morali biti danes pripravljeni na premirja in pogajanja. Sicer se zavedate svojih voditeljskih sposobnosti, toda te vas danes ne bodo pripeljale daleč.

Devica

Danes bo v zraku veliko napetosti, zato boste nemirni in nervozni, ker boste ravno pričenjali z nečim novim. Obkrožalo vas bo veliko ljudi, ki vas bodo spodbujali. Vsekakor pa morate stvari početi s pravim razlogom. Ne delajte stvari zaradi krivde, strahu ali obžalovanja. Ostanite na pravi poti zaradi pravih razlogov in najboljših rezultatov.

Tehtnica

Danes boste bolj v stiku z vašimi čustvi, a se ne boste mogli odločiti, v katero smer bi krenili glede na trenutno stanje. V vašem svetu trenutno prevladuje element agresije, zaradi česar ne najdete trdnega oprijema. Poslušajte vaše srce. Pomirite se in se skoncentrirajte, preden se boste za kaj odločili.

Škorpijon

Danes boste bolj preprosto reševali vsakdanje težave in našli boste tudi primerne rešitve. Zavest bo zelo dejavna, po glavi pa se vam bodo pogosto podile tudi nemirne misli. Zato boste zelo utrujeni. Odlično bi bilo, če bi se končno odločili za počitek. Ne razmišljajte preveč.

Strelec

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Pazite na prehrano.

Kozorog

Tistih, ki ste v razmerju, se bo danes držala sreča, čeprav boste deležni številnih nepričakovanih sprememb. Zvečer bosta s partnerjem uživala v družbi drug drugega. Samski posebnih sprememb ne pričakujte. Če si želite, da bi se v ljubezni tudi pri vas končno začelo kaj dogajati, potem spremenite svoje mišljenje o ljubezni.

Vodnar

Dinamični zvezdni vplivi bodo aktivirali vaše skrite zaloge znanja in vas spodbudili k delu, še posebej učence in študente. Vibracije planetov bodo zagotovile uspeh! Osredotočenost in pripravljenost na učenje bosta dobri, ne bo vam primanjkovalo niti vztrajnosti, ambicij in dobre volje. Obdobje bo dobro za stike s tujino.

Ribi

Vezani imate pred seboj zanimiv dan, a bo naporen, saj bosta s partnerjem naredila velik korak naprej. Samskim pa se danes obeta kar nekaj očarljivih srečanj, ki si bodo sledila v enakomernem časovnem intervalu. Dan vam bo prinesel tudi novo poznanstvo. Oseba bo izpolnila vsa vaša pričakovanja.