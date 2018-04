Žametne skrivnosti oblazinjenega pohištva

Mnogim sta všeč videz in razkošje žameta, a ni veliko takih, ki se dejansko odločijo za nakup žametnega kavča ali sedežne garniture, ker so verjetno slišali, da je žamet težko vzdrževati. To ni nujno res. Preberite si, kdaj je lahko žamet dobra izbira za obogatitev vašega dnevnega prostora.