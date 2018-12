V katerih barvnih odtenkih pripraviti novoletno zabavo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri organizaciji tovrstnih dogodkov se je pri izbiri dekorativnih dodatkov najbolje zanašati na to, katere goste ste povabili in koliko so stari, pomembno je namreč, da je barvna tema primerna za vrsto povabljencev.

Če gostite svoje prijatelje in bližnjo družino, potem lahko posegate po živahnih barvnih odtenkih, ravno tako se vam ne bo treba ubadati s pravilno postavitvijo pribora in preostalih zadev, ki nam, resnici na ljubo, včasih po nepotrebnem odvzamejo preveč dragocenega časa.

Če prirejate večjo zabavo, kjer bodo med povabljenci tako prijatelji kot širša družina, potem raje posegajte po bolj nevtralnih barvnih tonih. Ravno tako ne bo odveč, če za organizacijo sedežnega reda poskrbite sami, saj se lahko pri večjem številu ljudi kaj hitro pojavi zmeda.

A ne pozabite, da zabavo prirejate zato, da v novo leto vstopite veseli in v dobri družbi. Ne belite si glave s prav vsako malenkostjo, poskušajte se čim bolj sprostiti in prezreti stvari, na katere ste med pripravo pozabili.

Nikoli ne morete zgrešiti s klasiko

Med klasične barve za prirejanje novoletnih zabav štejemo elegantno črno in bogato zlato. Pri tem je zelo pomembno, da znamo ustvariti ravnovesje med obema barvama, saj lahko sicer ob preveliki količini črne nehote ustvarite temačno vzdušje, s preveč zlate pa kičasto.

Najlažje boste ravnovesje dosegli tako, da se odločite, katera izmed izbranih barv bo dominantna in katera komplementarna. Zabava bo imela elegantnejši in bolj minimalističen pridih, če bo glavna barva črna.

To lahko vključite s priborom, kozarci in prtički. Zlato pa dodajte v obliki okrasnih balonov, konfetov, sladic, svečnikov, celo novoletnih čepic. Če ne marate zlate barve, lahko poskusite s katerokoli drugo barvo, ki vam je bolj pri srcu.

Lahko poskusite modernejšo kombinacijo rožnate in zlate

Letos so še posebej v ospredju pastelni odtenki, zato lahko, če želite nekoliko modernejši pridih, svojo zabavo okrasite v odtenkih pudrasto rožnate, svetlo modre in svetlo zelene, ki so še posebej lepe v kombinaciji z zlato ali srebrno.

Greste pa lahko še korak dlje in se odločite za temo, v kateri bo glavna rožnato-zlata. Tako boste pravzaprav združili dve barvni kombinaciji, kar bo poskrbelo še za bolj romantično in očarljivo vzdušje med novoletno večerjo.

Za drznejše modra

Temno modra ni tako priljubljena izbira pri pripravi pogostitev, vendar je zaradi svojega nevtralnega odtenka še kako primerna za zabave, na katerih gostite tako prijatelje kot širšo družino, saj morate poskrbeti, da s svojo barvno paleto ne "užalite" nikogar izmed povabljenih. Modra se ravno tako dobro ujema z zlato, vendar s to v tem primeru res ne smete pretiravati. Vključite jo z majhnimi in nevpadljivimi dodatki, kot so prtički ali svečniki.

Naredite "postajo" z vsemi dodatki za zabavo

Zabave brez balonov ni, zato te vključite tako, da jih zalepite na zid ali pa jih z nitko povežete v vrsto in jih obesite po prostoru. Pazite, da bodo baloni zunaj dosega otrok. Ravno tako vam svetujemo, da jih nikakor ne postavljajte v bližini jedilne mize, saj bi lahko morebitni pok balona prestrašil goste. Ravno tako jih odmaknite iz neposredne bližine hišnih ljubljenčkov.

Poleg balonov si lahko kot okrasni dodatek sten omislite tudi pentlje, ki jih uporabljamo za zavijanje daril, ali pa viseče dekorativne snežinke ali zvezdice in svetilke, odete v motive novoletnega praznovanja.

Da pa bi vsak izmed gostov kar najbolj užival, lahko na svoji zabavi najdete mesto za mizo, na katero postavite čepice, zabavna očala in celo okrasne maske za fotografiranje, kjer lahko vsak sam, kot želi, uporabi omenjene dodatke.

Uberete lahko tudi bolj oseben pristop

Da bi se izognili neprijetnim položajem, je najbolje že pred zabavo pripraviti sedežni red, ki ga naj označujejo lično izdelane kartice z imeni, zraven lahko pripišete še kakšno kratko posvetilo ali voščilo.

Ob vsak sedež lahko postavite tudi vnaprej izdelan paketek zabavnih dodatkov, te lahko goste med večerjo po želji uporabijo. S tem boste poskrbeli, da bodo prav vsi dobili svoj klobuček, videti pa bo tudi bolj osebno, česar bodo vaši gostje neizmerno veseli.