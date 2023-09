Posteljnina Prijateljstvo: sporočilo enakopravnosti za otroke s posebnimi potrebami

Oglasno sporočilo

Otroci s posebnimi potrebami so neprecenljiv del naše družbe, vendar se pogosto spopadajo s številnimi izzivi, stigmo in ovirami. Tudi v naši družbi obstajajo posamezniki in organizacije, ki se trudijo, da bi jim zagotovili enakopravno in spoštljivo mesto v svetu. Eden od projektov s tako usmeritvijo je Posteljnina Prijateljstvo , ki je v spletni trgovini Minu.si nastala kot izraz podpore in ljubezni do teh posebnih otrok. Pogovarjali smo se z vodjem projekta Denisom Goričanom, ki nam je razkril ozadje te čudovite iniciative.

Foto: Minu.si

Pozdravljeni, Denis! Začniva z osnovnimi informacijami o projektu Posteljnina Prijateljstvo. Kako se je projekt začel in kaj je bil navdih za to posteljnino?

Denis Goričan: Projekt Posteljnina Prijateljstvo se je začel z željo, da bi izrazili svojo podporo otrokom s posebnimi potrebami. Za našo kolekcijo otroških posteljnin smo želeli ustvariti nekaj posebnega, nekaj, kar bi lahko vsak dan opomnilo otroke, da so posebni in enakovredni v naši družbi. Navdih za to posteljnino smo našli v motivih mavričnih rok in mavrice, ki so postali svetovni simboli za otroke s posebnimi potrebami. Želeli smo, da ta posteljnina nosi sporočilo ljubezni, sprejetosti in enakopravnosti. Posteljnina torej ni namenjena samo otrokom s posebnimi potrebami, temveč je dobro orodje, da širimo kolektivno zavest in otroke s posebnimi potrebami sprejmemo medse, enakopravno.

Kako ste sodelovali s priznano ilustratorko Andrejo Karba in kako je oblikovala te čudovite motive?

Denis Goričan: Sodelovanje z ilustratorko Andrejo Karba je bilo izjemno navdušujoče. Andreja je odlična umetnica, ki je znana po svoji občutljivosti do otrok in njihovih svetov. Skupaj smo razmišljali o tem, kako bi lahko naši motivi mavričnih rok in mavrice predali sporočilo ljubezni in enakopravnosti. Andreja je s svojima izjemnima ustvarjalnostjo in občutkom za detajle ustvarila motive, ki so resnično ganljivi in izrazni.

Foto: Minu.si

Kaj mislite, da je najpomembnejše sporočilo, ki ga ta otroška posteljnina prenaša?

Denis Goričan: Najpomembnejše sporočilo Posteljnine Prijateljstvo je, da prijateljstvo ne pozna meja in da naj živi enakopravnost, ne glede na rasne, telesne ali druge značilnosti. Želimo, da vsak otrok, ki spi pod to posteljnino, čuti, da je poseben in da ga imamo vsi radi takšnega, kot je. Želimo spodbuditi sprejetost in razumevanje med otroki ter med vsemi ljudmi.

Kako je posteljnina izdelana in kakšne materiale uporabljate?

Denis Goričan: Posteljnina Prijateljstvo je izdelana iz 100-odstotno organskega bombaža. To je naraven material, ki omogoča dobro cirkulacijo zraka in je zelo prijazen do otroške kože. Poleg tega uporabljamo vrhunski digitalni tisk s posebno tehnologijo, ki zagotavlja, da se barve ne bodo sprale niti po letih uporabe. Želeli smo ustvariti posteljnino, ki je ne samo lepa na pogled, ampak tudi trajna in udobna za spanje.

Foto: Minu.si

Kako lahko ljudje podprejo ta projekt otroške posteljnine in prispevajo k njegovi rasti?

Denis Goričan: Obstaja več načinov, kako ljudje lahko podprejo projekt Posteljnina Prijateljstvo. Prvič, lahko kupijo to posteljnino za svoje otroke ali kot darilo drugim. Vsak nakup pomeni neposredno podporo projektu. Poleg tega lahko ljudje delijo informacije o tej iniciativi z drugimi in tako širijo sporočilo enakopravnosti in ljubezni do otrok s posebnimi potrebami.

Foto: Minu.si

Kaj je cilj tega projekta v prihodnosti?

Denis Goričan: Naš glavni cilj je, da Posteljnina Prijateljstvo doseže čim več otrok po vsem svetu. Želimo, da postane simbol enakopravnosti in ljubezni do otrok s posebnimi potrebami. V naslednjih letih si prizadevamo za razširitev kolekcije s še več motivi in izdelki, ki bodo spodbujali sprejetost in razumevanje. Prav tako se želimo povezati z organizacijami in skupnostmi, ki se ukvarjajo s podporo otrok s posebnimi potrebami, in tako še bolj prispevati k njihovemu boljšemu življenju.

Posteljnina Prijateljstvo je resnično čudovit projekt, ki se zavzema za enakopravnost in ljubezen do otrok s posebnimi potrebami.



Foto: Minu.si

