Neverjetna preobrazba kuhinje za pičlih 40 evrov #foto

Temačno staro kuhinjo je spremenila v povsem drugačen prostor in za to zapravila le nekaj deset evrov.

23-letna Kayleigh Rose Ann Withington iz Manchestra je postala zvezda britanskih medijev, ko se je na Instagramu pohvalila s prenovo domače kuhinje. Zakaj? V treh dneh in z le 35 funti (dobrimi 40 evri) ji je uspela takšna preobrazba:

Prej ... Foto: Instagram

... in potem Foto: Instagram

"Tla so prekrita z deskami, prebarvanimi na belo, ki sem jih našla na podstrešju pri moževih starših, prebarvala sem zidove in ploščice, na omaricah sem uporabila belo kredno barvo iz diskonta, pulte pa prekrila z belo vinilno oblogo z videzom lesa," je pojasnila za The Sun.

Mama dveh otrok je še povedala, da namerava prenoviti tudi druge prostore v hiši: "Veliko bolj prijetno je živeti v svetlejših prostorih, takšno okolje pozitivno vpliva na moje počutje."

