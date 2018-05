Monokromatsko oblikovanje za eleganten prostor

Monokromatska barvna tehnika izhaja iz teorije barv in se uporablja pri notranjem oblikovanju. Barvna shema temelji na različicah ene temeljne barve, kar pomeni, da se uporabljeni toni in odtenki med seboj dopolnjujejo ter dodajajo prostoru čistost in elegantnost. Prostor dopolni s svežino in ustvarja pomirjajoč občutek.

Foto: Thinkstock

Barva je najpomembnejši element vsakega notranjega oblikovanja. K sreči je lahko tudi eden najcenejših in najlažjih načinov preurejanja prostora.

Izraz monokromatsko dobesedno pomeni ena barva. Zelo pogosto se tovrsten način opremljanja prostora uporablja v notranjem oblikovanju, ker rezultat omogoča preprost in prefinjen ambient, poleg tega ni omejitve, kje vse ga lahko uporabite.

Monokromatski barvni odtenki delujejo dobro zato, ker racionalizirajo zasnovo prostora. Trendi zahtevajo vključitev povsem klasičnih pohištvenih elementov znotraj izbrane barvne sheme, da se dosežeta harmonija in enotnost.

Foto: Thinkstock

Druga je še posebej pomembna, ker pomaga vizualizirati in osmisliti prostor. Vsakič, ko vstopimo v nov prostor, naj bi se v skladu s psihologijo geštalt naši možgani opirali na prepoznavanje vzorcev, zato da soba dobi kontekst.

Več vzorcev ko prepoznamo, na primer ponavljajoče se barve, lažje prostor osmislimo. Hitreje ko dobimo občutek za prostor, bolj bo ta estetsko prijeten.

Kako deluje monokromatska barvna shema

Prvi korak pri postavitvi monokromatskega videza je izbira barv, ki jih nameravate uporabiti.

Pravilo je, da v svojo barvno shemo vključite vsaj tri različne skupine odtenkov, ki prihajajo iz družine iste barve.

Glavni odtenek barve naj bo tisti, ki bo zagotovil osnovno esenco, ta pa bo opredelila vašo zasnovo prostora. Nato izberite barvo, ki bo za odtenek lažja oziroma svetlejša od osnovne barve, ena barva pa naj bo temnejša in globlja od obeh.

Odtenki naj sledijo belim in sivim barvnim spektrom

Ravnajte se po pravilu, da glavni odtenek sledi sivim tonom, svetlejši belim in temnejši črnim, ne glede na to, za katero barvo se odločite. Če se ne morete odločiti, katera barva je za vaš prostor najprimernejša, kot pomoč pri zožitvi možnosti priporočamo, da si ogledate vzorce barve (vrste z več barvami na enem listu) in jih uporabite kot navdih.

Foto: Thinkstock

Razbite dolgočasnost z različnimi vzorci in teksturami

Čeprav je poudarjanje enotnosti ena od prednosti monokromatske barvne sheme, lahko včasih deluje preveč utrujajoče, še posebej če so pohištveni elementi v vašem prostoru preveč podobni drug drugemu, in tudi precej dolgočasno. S preprostim načinom, kot je vključitev vzorcev in tekstur, lahko dodate prostoru vizualno zanimivost.

Uporabite različne materiale, od mehkih, plišastih do grobih in lesenih. Naj se posamezni sestavni deli dopolnjujejo. Ko iščete načine, kako opremiti in zapolniti prostor, se zavestno trudite vključiti različne teksture, ki bodo razbile enoličnost. Tudi vzorci, ki se dobro prilegajo vaši barvni shemi, bodo pripomogli k doseganju tega cilja.

Različni odtenki modre popestrijo prostor. Foto: Thinkstock

Dekorativni dodatki in ornamenti personalizirajo prostor

Čeprav naj bi se večina elementov v monokromatsko opremljenih prostorih ujemala z vašo predpisano shemo, tega ni treba vedno upoštevati. Z lastno izbiro dekorativnih dodatkov in ornamentov lahko stopite iz predvidenih okvirov. Dodatki, kot so stenske umetnine ali blazine, so lahko odličen način, da dodate prostoru svoj lasten pečat in ga personalizirate.

Če se odločite stopiti po poti lastnega opremljanja, se prepričajte, da se elementi, ki jih izberete za izpolnjevanje te vloge, nekako vključujejo v izbrano barvno zasnovo. Upoštevanje tovrstnega načela ohranja kohezivnost vašega oblikovanja.