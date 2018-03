Majhno stanovanje, ki ima vse, kar potrebujete, tudi veliko naravne svetlobe

Foto: www.naimi-arc.com

Pravokotna oblika prostora in visoki stropi so bili izhodišče za zasnovo domovanja, katerega središče in hkrati delno pregrado predstavlja večnamenski kos pohištva, ki pa ima veliko več vlog kot le to, da je postelja.

Foto: www.naimi-arc.com

Leseni objekt v središču majhnega stanovanja, ki je široko tri metre, je ob ležišču hkrati tudi ključna shramba domovanja v Barceloni. V njegovi globini so garderobna omara, 11 predalov, omarica za pralni stroj in miza z vgrajenimi vtičnicami. Odpiranje in zapiranje strukture se spreminja glede na potrebe.

Foto: www.naimi-arc.com

Eden od izzivov pri zasnovi stanovanja na 25 kvadratnih metrih – ob umestitvi vsega, kar človek potrebuje za bivanje – je bilo tudi, kako ga čim bolj odpreti navzven in vanj priklicati čim več naravne svetlobe.

Nastalo je zračno in fleksibilno stanovanje, v katerem pametne arhitekturne rešitve zagotavljajo maksimalno izkoriščenost prostora.