Razkošno novo petsobno stanovanje, ki zna živeti z vami

Vsa stanovanja se ponašajo z velikimi steklenimi površinami, ki dajejo občutek svobode, in terasami, ki ponujajo zavetje za prijeten počitek ali družinska srečanja. Razkošna in funkcionalna petsobna in dvonadstropna stanovanja, velika do 202 kvadratna metra, z ložami in terasami so zasnovana na pasivni arhitekturi in tehnologiji. To pomeni, da so hlajenje, ogrevanje, prezračevanje, senčenje in osončenje programsko izdelani za vsako stanovanje posebej z možnostjo prilagoditve po svojih željah. Stanovanjska tehnologija deluje samostojno in neodvisno od drugih stanovanj.

- nova velika razkošna stanovanja

- bližina središča mesta

- zdravo bivanje, ugodje in vrhunsko udobje

- udobje bivanja

- nizki stroški ogrevanja

- varnost in brezskrben življenjski slog

- videonadzor

- nadstandardni in svetli prostori

- pasivna arhitektura

- štiri- in petsobna stanovanja

- trdna in stabilna naložba

Primerna so za ekološko osveščene ljubitelje urbanega življenja, ki so jim všeč svetli in zračni prostori. Sodobno zasnovane površine omogočajo opremljanje z raznovrstno ali unikatno notranjo opremo glede na vaše želje in potrebe. Zaradi svojih bivalnih prednosti so lahko odlična priložnost za investicijo ali obogatitev človekovih življenjskih bivanjskih izkušenj.

Prijetno se je vračati v dom, ki dosega najvišje ekološke standarde in zahteve pasivne gradnje.

Ob bivanju v razkošnem domovanju, ki ga upravlja najsodobnejša tehnologija, imamo občutek, da ne skrbimo le zase in udobje svojih najbližjih, temveč tudi za širšo zunanjo okolico.

Lepo je srečevati zadovoljne ljudi, ki uživajo v udobju bivanja v pametni hiši, ki se ponaša z energetsko izkaznico energijskega razreda A1 (8 kWh/m2a). Tako se boste še bolj prijetno počutili ob tem, da ste se z nakupom modernega in velikega stanovanja popestrili svoj aktivni življenjski slog ter zdravo bivalno prihodnost.

