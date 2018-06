Mahovita žogica marimo: nov trend okrasnega rastlinja?

Morda ste tovrstne žogice že zasledili v okrasnih akvarijih v živalskem vrtu ali prodajalnah s hišnimi ljubljenčki, pa se nikoli niste posebej poglabljali v to, kaj sploh so te žogice. Mahovita žogica marimo sploh niso mahovi, temveč sferične alge, ki izvirajo iz plitvih jezer Akan na Japonskem. Lahko pa jih najdemo tudi v delih Islandije, Škotske, Estonije in Avstralije.

Marimo so pravzaprav pravi rastlinski hišni ljubljenčki. Žogico lahko rahlo razdrete, jo na novo oblikujete ali celo razcepite in zvijete v več manjših kroglic. Ne zahtevajo pa niti veliko dela. Če jih položite v kozarec, napolnjen z vodo, ste pravzaprav z delom z njimi končali. Ti vodni organizmi zelo dobro uspevajo v posodah, napolnjenih z vodo, nekje, kjer je konstantna sobna temperatura, in od nizka do zmerna sončna svetloba.

Foto: Thinkstock

Tako kot preostalo rastlinje tudi te alge potrebujejo svetlobo za fotosintezo, a ker navadno rastejo v vodnih globinah, jih ni treba izpostavljati premočni dnevni svetlobi, saj lahko porjavijo. Položite jih v okrasni kozarec nekam, kjer svetloba ni premočna.

Kako ga okrasiti

V vazo ali okrasni kozarec lahko položite okrasno kamenje, školjke ali kristalčke in ga napolnite z vodo. V večjih vazah in posodah lahko raste več mahovitih žogic skupaj. Ob redni menjave vode se lahko obdržijo zelo dolgo, saj rastejo zelo počasi.

Nasveti za skrb

Marimo položite v steklene posode, kjer lahko svetloba pronica skozi vse strani. Lahko ga postavite v vodovodno, ustekleničeno ali prečiščeno vodo. Posoda naj bo ves čas razkrita, da lahko kisik normalno pronica skozi. Lahko ga postavite tudi v akvarij s slano vodo, v katerem je raven slanosti nizka.

Če želite marimo uporabiti kot dekorativni element v svojem akvariju, pri čiščenju akvarija redno preverjajte, da ne nastajajo usedline na žogici. Če opazite ribjo hrano ali detritus, odstranite žogico iz akvarija in jo premestite v svojo skledo. Nežno jo obrišite, da odstranite odpadke. Lahko jo tudi ponovno stisnete in oblikujete v drugačno obliko. Očiščen marimo vrnite v akvarij takrat, ko boste zamenjali akvarijsko vodo.

Foto: Thinkstock

Igrajte se z njimi

V domačem habitatu je marimo navajen vodnih tokov in premikanja. S tresenjem in vrtenjem kozarca ali posode simulirajte vodne valove, da bi posnemali njihove naravne življenjske razmere in spodbudili njihovo okroglo rast. Lahko jih tudi premikate po prostoru in jim tako omogočate različne ravni prejemanja naravne svetlobe.