Letošnji trendi v božičnem dekorju

Včeraj smo stopili v prvo adventno nedeljo, zato lahko počasi začnemo razmišljati o pripravi in okraševanju svojih domov za prihajajoče praznike.

Poleg že tradicionalnih barv zlate, rdeče, rumene in zelene, bodo letos popularni tudi pastelni odtenki, ravno tako se v ospredje postavljajo leseni okraski in celo okraševanje smrečic z rožami.

Te dni bo treba prinesti na plan stare okraske in lučke. Da pa se ne bi vsako leto znova ponavljali, lahko na svoji smrečici najdete mesto tudi za nekoliko drugačne dodatke, ki jih lahko bodisi kupite ali še bolje, izdelate sami.

Pomešajte stare okraske z novimi in tako ustvarite edinstveno smrečico, nad katero boste ob pogledu nanjo vedno znova navdušeni.

Skrijte stojalo za smreko

Večina smrek je podprta s stojali, ki - iskreno - res niso videti privlačno. Nekateri stojala skrijete z jaslicami, nekateri pa z darili, vendar vse kaže, da se z letošnjim letom tradicija ukinja, saj se je razvil neke vrste alternativni trend pokrivanja spodnjega dela smrečice z odejo oziroma katerokoli drugo debelo tkanino.

Če bi tudi sami želeli poskusiti to modno muho, predlagamo, da za platneno podlago izberete bel ali sivkastobel flis, saj deluje kot vizualni približek snega oziroma snežne odeje. Poleg flisa lahko uporabite tudi volno, saj deluje še posebej domače in mehko, zato se bo dobro vključila v praznično vzdušje.

Namesto okrasnih kroglic rože

Dejstvo je, da s kombinacijo več različnih okrasnih kroglic najlažje okrasimo smrečico, hkrati pa je tudi lepo videti, a to ne ponuja nič novega in svežega. Zakaj ne bi letos namesto okrasnih kroglic - te še vedno lahko vključite, če se res težko ločite od njih - drevesa okrasili s cvetovi rož? Te bodo ponudile element organskosti, ki je vedno dobrodošel.

Svetujemo, da uporabite umetne cvetove ali, še bolje, sami izdelate svoje cvetove iz dekorativnega ali krep papirja. Na drevo jih strateško porazporedite, zato da dobite čim večji vizualni učinek. Izdelajte jih v pastelnih barvah, ki so zelo priljubljene v letošnjem adventnem okraševanju

Zlatim in srebrnim odtenkom se pridružujejo pastelni odtenki

Z uporabo zlatih, srebrnih, rumenih in rdečih okrasnih ornamentov tudi letos ne boste zgrešili, a ti postajajo že nekoliko dolgočasni. Namesto bogatih in močnih barv se letos v ospredje postavljajo odtenki pastelne in celo mat črne. Oba odtenka sta videti dobro tako na belem kot na naravno zelenem drevescu.

Božične palčke naj zamenjajo druge sladkarije

Božične sladkorne palčke naj letos zamenjajo stožci, napolnjeni z bomboni in drugimi sladkimi dobrotami. K tem lahko dodate tudi lizike zanimivih oblik. Lahko pa že kupite sladka pakiranja in jih obesite na svoje drevo. Tako boste imeli vsaj med prazniki vedno na dosegu roke sladek prigrizek.

Letos naj smreko spremljajo napisi

Kaj je lepšega, kot branje nežnih sporočil, ki vam jih namenijo vaši najljubši? Angažirajte svoje družinske člane, naj vsak napiše kratko sporočilce za enega izmed stanovalcev in jih izobesite na drevo. Pa ne samo ljubečih sporočil - na drevo lahko obesite tudi svoje novoletne zaobljube in želje, ki jih želite v prihodnjem letu uresničiti.

Po koncu praznikov sporočila shranite in jih ponovno preberite naslednje leto. Videli boste, koliko obljub ste se dejansko držali in koliko svojih želja in ciljev ste uresničili.