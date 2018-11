Vračajo se zlati in razkošni okraski #video

December je pred vrati in z njim tudi okraševanje božičnih jelk. Če so bili v zadnjih letih priljubljeni minimalistični okraski, se letos širi trend bogatih in svetlečih odtenkov.

Poleg smrek in jelk se vse bolj uveljavljajo alternativna božična drevesca. V letošnjem letu so v ospredju rdeča, zlata in bela barva, prav tako se vračajo bolj bogate dekoracije drevesc. Tudi pri lučkah izstopata razkošnost in večbarvnost.