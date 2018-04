Ključni nasveti za opremljanje kateregakoli prostora

Foto: Thinkstock

Ne obstaja točno določena zakonitost, po kateri se moramo ravnati pri opremljanju prostora, vendar obstajajo neka groba načela, ki nas lahko vodijo do boljšega rezultata. Za vas smo izbrali par, ki so jih zapisali na spletni strani Houzz.com.

Pleskanje pustite za konec

Foto: Thinkstock Večina jih stori napako, ker najprej prepleskajo stene in šele nato kupijo pohištvo, kar ni priporočljivo. Obstaja na tisoče barv, tonov in odtenkov, ki se bodo, ne glede na enakost, razlikovali v prostoru, kjer svetloba ne bo enaka. Stene si želite obarvati v tisti odtenek, ki bo najbolje dopolnjeval vaše oblazinjeno in leseno pohištvo, preproge, umetnine in druge hišne dodatke.

To lahko storite samo, če vse svoje pohištvo postavitve v prostor znotraj svojega doma in glede na svetlobo v sobi in odtenek pohištva izberete tudi pravi odtenek barve sten.

Pustite pohištvu, da zadiha

Izogibajte se prenatrpanosti. Ne polnite prostora z nepotrebnim pohištvom samo zato, ker nimate dovolj prostora v kleti za shranjevanje. Ravnajte se po načelu: manj je več.

Slike in umetnine obešajte na pravo višino Foto: Thinkstock

Velikost slike in stene, na katero jo želite obesiti, se morata sorazmerno ujemati. Izogibajte se obešanju velikih slik na majhne stene in obratno, saj ne bo videti lepo. Izobešena slika mora biti v ravnotežju s steno, kar najlažje dosežete z njeno velikostjo. Slike je najlažje in najbolj praktično obesiti na sredo stene, paziti je treba tudi na to, da so v višini pogleda oči.

Izogibajte se tematskemu opremljanju

Če sta vam všeč točno določen slog in dizajn, je prav, da ju umestite v svoje opremo doma, a pazite na to, da ne bodo prav vsi elementi del tega. Izberite si paleto slogov, ki so vam najbolj pri srcu, in jih vključite v svoj dom skozi različne kose pohištva.

Na primer: če vam je všeč klasični stil, obenem pa imate radi barve, kupite klasični kavč v nevtralni barvi, popestrite ga z blazinami z močnimi vzorci in barvami. Igrajte se z oblikami in materiali, ne da bi se pri tem opirali na očitne klišeje.

Ustvarite središčno točko

Vsak prostor naj bi imel središčno točko, kamor naj bi se pogled usmeril ob vstopu. Izberite si tisti kos pohištva, ki najbolje predstavlja vzdušje in slog, ter ga postavitve v tisti del, kjer bo najbolj "zasijal". Izberite si nekaj, kar bo pritegnilo pozornost in dopolnjevalo kompozicijo sobe.

Izberite pohištvo po meri

Izberite velikost pohištva glede na velikost sobe. Nekaj, kar je dobro videti v trgovini, ne bo nujno tudi pri vas doma. Izogibajte se masivnemu pohištvu, če je kvadratura prostora manjša, saj bi ga to lahko dušilo. Pred nakupom izmerite kvadraturo sobe oziroma stene in na podlagi tega iščite pravi kos pohištva.

Razsvetlitev prostora

Foto: Thinkstock Razsvetljava je eden najpomembnejših vidikov ustvarjanja vzdušja, zato je pomembno, da ste pri izbiri svetil izjemno previdni. Izogibajte se močni luči, saj en sam osrednji vir svetlobe nima dramatičnega učinka. V sobi, kjer je vse osvetljeno, nič ne izstopa.

Raje gradite na slojih svetlobe, da ustvarite zanimanje in raznolikost po prostoru. Predlagamo vam, da si izberete žariščno točko v prostoru, ki jo želite poudariti, za vzdušje pa uporabite več manjših luči, kot so namizne svetilke.

Bodite drzni

Osebnost je tista, ki naredi prostor prijeten, zato v opremljanje vključite tudi svojo osebnost in se ob tem zabavajte. Bolj ko boste poskušali in eksperimentirali z različnimi stvarmi, bolj boste vedeli, kaj vam je všeč in kaj ustreza vašemu prostoru. Za dramatični učinek vključite nepričakovane elemente v obliki hišnih dekoracij.

Prezrite formalna načela v prid ustvarjalnosti

Formalne smernice dajejo dobra izhodišča pri izbiri in okrasitvi doma, čeprav nekatere niso najbolj praktične. Pri opremljanju se ravnajte po osebnostnih načelih in tako, da bo udobno vam. Čezmerno zasnovani prostori so lahko včasih preveč sterilni in neosebni.