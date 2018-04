Zakaj je dobra razsvetljava pomembna za vaš dom

Brez ustrezne osvetlitve notranja arhitektura ne bo prišla do izraza, hkrati pa primerna svetloba zagotavlja toplo, vabljivo in funkcionalno vzdušje. Izbor prave osvetlitve lahko pomaga doseči popolno ravnovesje med slogom, udobjem in praktičnostjo pri ustvarjanju lepih, a uporabnih notranjih prostorov.

Naravna svetloba je zelo pomembna, zato je optimizacija njene uporabe nujna. Domovi, kjer je veliko naravne svetlobe, so bolj prijetni za bivanje. Če gradite dom, izberite velika okna, če ste pri tem omejeni, potem vam predlagamo praktično rešitev trika z ogledali. Nasproti oknom postavite ogledalo, ki bo odsevalo naravno svetlobo in tako ustvarilo svetlejši dom.

Foto: Pixabay

Umetno razsvetljavo lahko razdelimo na več vrst, pri njeni uporabi pa oblikovalci svetujejo, da se prostor, ne glede na njegovo velikost, osvetli v treh središčnih točkah. Dve točki naj delujeta kot svetloba "vzdušja", tretja pa naj deluje kot funkcijska svetloba. Ton umetne svetlobe prilagodite slogu svojega pohištva.

Če vam je všeč klasična, tradicionalna dekoracija, potem so primernejši staromodni lestenci in svetilke, ki odsevajo manj svetlobe, nagibajo se predvsem k rumenim tonom. Vgradne luči so dobre za stanovanja, ker so minimalistične, zdijo se moderne in prečiščene, toni svetil naj bodo v belem spektru. Elegantnemu pohištvu najbolje ustrezajo razkošna svetila, stenske in talne svetilke, svetloba pa naj se prilagaja barvnim tonom pohištva.

Pri urejanju vaših svetlobnih virov ne smete pozabiti na njihovo enakomerno razpršitev po prostoru. Močno svetlobo prihranite za kotičke prostorov in osvetlitev dekoracij, kot so umetnije ali fotografije. Primerna osvetljava je pomembno orodje za oblikovanje notranjih prostorov in nikoli je ne smemo prezreti. Od načina, kako jo vključite v notranjost, bosta odvisna prefinjenost in slog vašega doma.