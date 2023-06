Poletno vzdušje v svojem domu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Shutterstock

Dnevna soba

Foto: Shutterstock Osrednji prostor v domu ponuja neskončno možnosti, ko mu je treba vdihniti morsko dušo, ne da bi ga bilo treba posebej preurejati. Kavč lahko popestrite z blazinami z mornarskimi vzorci, stene s fotografijami, ki so polne morskih utrinkov, ali pa z vozli, uokvirjenimi v sliko. Poigrajte se tudi z okvirji slik, na katere prilepite školjke ali morske zvezdice.

Če imate prostor, lahko na polici razstavite model jadrnice ali svetilnika, nanjo lahko postavite tudi kozarec z nabranimi školjkicami ali prav poseben kamen, ki ste ga lani našli na plaži.

Kuhinja

Foto: Shutterstock

V kuhinji si boste morje in poletje pričarali z izborom krožnikov, skodelic, kozarcev, skled, vaz in prtičkov, ki imajo značilne morske poslikave, odličen prostor za dekoracijo je tudi hladilnik, na katerega boste dodajali tematske magnetke, od galebov do sidra. Eleganten kompas lahko popestri zidove, če imate fotografij že preveč.

Kuhinjske police obložite z dišavnicami v lončkih in dišečo sivko.

Kopalnica

Foto: Shutterstock

To je prostor, kjer lahko pričarate vzdušje plaže brez posebnega truda. Duška si lahko daste pri izbiri brisač, preprog, namesto rože pa na polico postavite pladenj s peskom, po katerem ste potresli kamenčke, školjke, morske ježke ...

V sredino lahko postavite svečnik ali majhen lesen svetilnik, če pa vam ni do igranja s peskom, z morskimi dodatki napolnite steklen kozarec in ga postavite na ogled.

