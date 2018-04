Kako osvežiti staro pohištvo

Zakaj bi metali staro pohištvo, če ga lahko s preprostimi triki prilagodite in olepšate na povsem enostaven način? Barvanje je eno od najhitrejših in najcenejših metod oživitve starega lesa in nenazadnje same okrasitve prostora.

Foto: Pixabay

Preden se lotite dela, se odločite kakšen videz želite doseči z barvanjem. Vam je lepše gladko in brezhibno pohištvo ali grobo in "obrabljeno"? Če vam drugo bolj odgovarja, potem to lažje dosežete z matiranimi barvami. Če pa imate raje gladko in lakirano, potem posegajte po barvah visokega sijaja.

Pred barvanjem je izjemnega pomena priprava pohištva. Za gladki finiš bo potrebno brušenje, za grob pa ta korak lahko kar preskočite. Pri brušenju se osredotočite na tiste dele pohištva, ki se najhitreje obrabijo. Ponavadi so to robovi in okrasni ornamenti. Brusite samo dokler zgleda to še naravno, ne pretiravajte. Izjemnega pomena so tudi čopiči. Ker se verjetno ne želite ukvarjati z odpadajočimi ščetinami, vlagajte v visokokavostne čopiče.

Uporaba prave temeljne barve je ključna, saj z njo nastavite odtenek. S svetovalcem v prodajalni se posvetujte o tem, za kakšeno vrsta lesa gre, nenazadnje mu lahko pokažete tudi sliko kosa, in naj vam on svetuje, če je barva najbolj primerna in dolgo obstojna.

Foto: Pixabay

Pred končno uporabo pohištva pustite, da se barva popolnoma posuši, kar lahko traja tudi do več tednov - odvisno od tipa barve. Pri gladkem pohištvu bo morda potrebno tudi končno lakiranje.