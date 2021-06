100-odstotno okolju prijazni izleti z energijo sonca, vetra, vode

Električni avtomobili so postali povsem enakovredna alternativa klasičnim avtomobilom, in jih brez kakršnihkoli pomislekov uporabljamo za vsakdanje potrebe.

Ko izbiramo električni avtomobil za vsakodnevne potrebe in družinske izlete, moramo upoštevati razdaljo, ki jo vsak dan prevozimo. V povprečju naredimo od nekaj deset do 200 ali 300 kilometrov dnevno. To so razdalje, ki jih brez težav prevozimo s katerimkoli električnim avtomobilom. Doseg avtomobila je pomemben dejavnik pri odločanju za pravi avtomobil, če nameravamo z njim opravljati tudi daljše poti. Poleti smo še posebej aktivni in radi hodimo na družinske izlete, odkrivamo neznane kraje ter raziskujemo deželo. Slovenija je polna zanimivih krajev, ki so primerni za vse ljubitelje aktivnega prostega časa.

Trajnostna mobilnost, ki počasi spreminja način preživljanja našega dopusta, vključuje alternativne oblike mobilnosti, kamor spada tudi uporaba električnega avtomobila. EU se je zavezala svoje izpuste zmanjšati za 40 odstotkov do leta 2030, in zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov je poglavitni cilj mednarodne skupnosti. Če želimo pri nas doseči te cilje do leta 2030, moramo na področju alternativnih goriv do leta 2030 zagotoviti, da bo v strukturi osebnih vozil vsaj 17 odstotkov električnih vozil oz. priključnih hibridov, torej skupaj skoraj 200 tisoč vozil.

Med ljudmi so še vedno prisotni predsodki, da z električnim avtomobilom ne moremo odpotovati na daljše izlete, ker so dometi teh vozil premajhni. Na srečo to že dolgo ni res, in odkar lahko polnimo svoj električni jekleni konjiček skoraj na vsakem koraku, lahko zadovoljno zremo v nizkoogljično prihodnost tudi v svojem prostem času.

Petrol je vaš najboljši partner za prehod v nizkoogljično družbo. Petrolove e-polnilnice že danes uporabljajo elektriko 100-odstotno iz obnovljivih virov energije, tako da je tudi vaš izlet lahko 100-odstotno okolju prijazen.

Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov. To so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza, zemeljski toplotni tokovi in tokovi morja. V naravi jih nikoli ne zmanjka, saj se obnavljajo dokaj hitro ter so dokaj enakomerno tudi porazdeljeni.

Obnovljivi viri energije (OVE) lokalno zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije in povečujejo energetsko varnost.

V primerjavi s fosilnimi gorivi pri rabi energije iz OVE nastajajo manjše emisije toplogrednih plinov, kar prinaša pozitivne učinke na kakovost okolja.

V Sloveniji je najpomembnejši obnovljivi vir energije lesna biomasa, sledi vodna energija, v zadnjih letih pa je razvoj najbolj dinamičen pri izkoriščanju sončne energije in bioplina. K povečani porabi obnovljivih virov energije bodo dodatno prispevali potenciali energije vetra in geotermalne energije.

Izleti, ki nam bodo dali energijo

Predstavljamo tri destinacije, ki jih zaznamuje eden od obnovljivih virov energije in kjer lahko brez skrbi napolnite svoj električni avtomobil ter se podate na raziskovanje okolice. Za premagovanje razdalj in aktivno gibanje v naravi lahko uporabite tudi električno kolo, ki ga je mogoče na lokaciji tudi najeti.

Izlet z energijo sonca

Rogla ponuja nepozabne adrenalinske dogodivščine, kolesarske in pohodniške poti, sprehode med stoletnimi smrekami, aktivnosti za otroke, urejene prostore za piknik. Za tiste, ki obožujejo adrenalinske dogodivščine, sta poleti na voljo zimsko-letno sankališče Zlodejevo in Bike Park Rogla.

Posebno doživetje ponuja Pot med krošnjami, ki vas popelje na sprehod med vrhovi pohorskih smrek. Pot je dolga malo več kot en kilometer in se vije 20 metrov visoko, na koncu pa nas čaka še razgledni stolp. Očarani nad prostranimi razgledi se odpravite še v energijski park pri hotelu Natura in se povežite z zdravilnimi viri narave. Energijski park vključuje sedem energijskih točk, ki so blagodejne za hrbtenico, ledvice, mehur, trebuh, srce, grlo in glavo.

Z otroki pa se podajte na eno od naslednjih poučnih poti:

- Škratovo učno pot,

- Jezernikovo pot in Jezernikov vodni park,

- Pohorsko vasico,

- Čutno pot.

Lokacija e-polnilnice Petrol: Cesta na Roglo ON, 3214 Zreče 2 priključka: RFID(AC), APP(AC)

Izlet z energijo vetra

Postojno zaznamuje burja in številne turistične znamenitosti, med katerimi sta gotovo najbolj znana Postojnska jama in Predjamski grad. Okrog Postojne se prepletajo številne legende, ki jih lahko odkrijete med potepanjem po okoliških krajih. Uživate lahko v različnih podzemnih aktivnosti, kot sta jamski treking ali ogled jam s čolnom. Lahko se podate na pot peš ali s kolesom in odkrivate neokrnjene gozdove ter bližnje vrhove. Poleti se lahko osvežite v reki Unici.

Blizu Postojnske jame vas bo navdušil pustolovki park, lahko pa se odpravite tudi na jahanje na Prestranek, če pa imate v sebi raziskovalno žilico, se podajte na izvirno dogodivščino po mestnih ulicah, kjer boste reševali uganke in praktične izzive.

Spoznavate lahko skrivnostni svet kraških polj, snežniške gozdove in se s kolesom odpravite v neokrnjeno naravo na:

- Kolesarsko pot Junior,

- Jamsko kolesarsko pot,

- Kolesarsko pot Nanos,

- Jelenovo kolesarsko pot,

- Erazmovo kolesarsko pot,

- Kolesarsko pot Sovič.

Lokacija e-polnilnice Petrol: Javorniška Pot 9A, 6230 Postojna (počivališče Ravbarkomanda) 3 priključki: RFID, APP

Izlet z energijo vode

Kraji ob Soči so zaznamovani z vodo, in dolina Soče sodi med najbolj priljubljene outdoor destinacije v Evropi.

Bovec, Tolmin in Kobarid ponujajo raznolike možnosti za aktivne počitnice v naravi, kulinarična razvajanja in zanimive festivale. Blizu Tolmina se lahko sprehodite po divjih Tolminskih koritih, kjer je z nadmorsko višino 180 metrov najnižja vstopna točka v Triglavski narodni park. V koritih Tolminke in Zadlaščice si lahko ogledate termalni izvir, kjer ima voda v povprečju med 18,8 °C in 20,8 °C, veliko skalo v obliki medvedove glave, ki je zagozdena med stene kanjona Zadlaščice, Hudičev most, 60 metrov nad reko Tolminko, Dantejevo oziroma Zadlaško jamo, ki je poimenovana po italijanskem pesniku Danteju Alighieriju. Ta naj bi jamo celo obiskal in v njej našel navdih za Pekel v Božanski komediji.

Malce drugačne vodne aktivnosti, ki si jih lahko privoščite v Dolini Soče, so:

- rečni bob (hydrospeed),

- odprti kajak (sit on top),

- veslaška deska (SUP),

- rečni hrošč (river bug),

- trebuščkanje (bellyak).

Lokacija e-polnilnice Petrol: Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin 2 priključka: RFID(AC), APP(AC)

Zakaj na izlet z električnim avtomobilom?

Foto: Getty Images

Cestni promet namreč prispeva kar petino vseh toplogrednih plinov, ki pospešujejo podnebne spremembe.

Proizvajalci avtomobilov si vedno bolj prizadevajo, da ozaveščenim potrošnikom ponudijo trajnostno in aktivnejšo mobilnost. Ponudba avtomobilov je vedno bolj elektrificirana. Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon je lani znašalo približno 9.400, število električnih osebnih avtomobilov pa 3.670.

Vozniki lahko brez skrbi polnijo svoje avtomobile na javnih električnih polnilnicah za alternativna goriva. Pri nas imamo že več kot 600 javnih polnilnic.

Petrolova mreža javnih električnih polnilnic, ki se vztrajno širi že od leta 2012, deluje že na več kot 100 lokacijah po Sloveniji in zagotavlja več kot 350 polnilnih mest v regiji. Povezuje pa se tudi v rastočo mrežo e-polnilnic po Evropi. Uporablja jo več kot 90 odstotkov vseh voznikov električnih avtomobilov v Sloveniji.

Petrol za svoje električne polnilnice zagotavlja elektriko iz obnovljivih virov energije, konkretneje iz vetrnih elektrarn. Cilj družbe Petrol je do leta 2025 imeti v svojem portfelju 1.300 novih električnih polnilnic.

Brezskrbno na "električni" poti

Do polnilnic dostopate s kartico elektromobilnosti ali z mobilno aplikacijo OneCharge, ki poskrbi za najlažje in najpreglednejše polnjenje vašega električnega vozila. Z aplikacijo imate celovit nadzor nad polnjenjem in porabo, vedno imate na voljo interaktivni spletni zemljevid prostih polnilnic, možnost plačila brez gotovine, v aplikaciji. Občasni uporabniki javne polnilne infrastrukture lahko svoja e-vozila na Petrolovi mreži polnilnic polnite tudi brez registracije. Uporabite spletno aplikacijo OneCharge in plačilo opravite prek spleta.