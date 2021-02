Monokromatsko oblikovanje za eleganten prostor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barvna paleta je eden najpomembnejših vidikov notranjega oblikovanja, saj ustvarja ton in vzdušje prostora ter deluje kot podlaga za preostale elemente. Bistvenega pomena zato je, da temeljito premislite o tem, kakšen slog vam je všeč in katere barve bi vaš izbrani slog najbolje zajele in dopolnjevale. Tukaj vam bo še kako prav prišlo poznavanje monokromatske barve tehnike.

Barve so tiste, ki praznim prostorom "vdahnejo življenje" in jim dodajo značaj. So, kot omenjeno, bistveni element notranjega oblikovanja, a k sreči tudi eden najcenejših in najlažjih načinov preurejanja domačin površin.

Preden se lotite barvanja, opremljanja in sprejemanja odločitve o tem, kaj vam in vašim prostorom najbolj ustreza, je seveda pametno spoznati različne tehnike barvanja. Ena pomembnejših je vsekakor monokromatska barvna tehnika, ki svoje ideje črpa iz barvne teorije in je tako rekoč nepogrešljiva pri notranjem oblikovanju.

Eleganca in prefinjenost kot sinonim monokromatske tehnike

Kot pove že sama beseda, monokromatsko dobesedno pomeni 'ena barva'. Barvna shema omenjene tehnike torej temelji na različicah ene temeljne barve, ki pa se glede na ton in odtenek seveda lahko med seboj razlikuje ali po potrebi dopolnjuje.

Kot je razvidno na tej sliki je stenska barva kot temeljna za odtenek svetlejša od kavča. Ta pa je svetlejši od okrasne blazine. Foto: Getty Images Monokromatsko tehniko lahko, ob dobrem poznavanju, umestimo skorajda v vse sloge notranjega opremljanja in seveda tudi dizajne, je pa ta tehnika značilna predvsem za tiste, ki imajo radi eleganco, in tiste, ki jim je bolj kot domačnost všeč videz razkošja in prefinjenosti.

Prednost uporabe monokromatskih odtenkov je pravzaprav v tem, da racionalizirajo zasnovo, ustvarijo harmonijo in povezanost ter prostor kljub obilju različnih barv dopolnijo v smiselno in sovisno celoto.

Kako deluje monokromatska barvna shema?

Prvi korak pri ustvarjanju monokromatskega videza je, kot omenjeno, izbira temeljne barve. Pri odločanju se orientirajte predvsem glede na kvadraturo prostora in število okenskih odprtin ter na to, koliko naravne svetlobe soba sploh premore.

Če je količina svetlobe v prostoru omejena, namreč svetujemo, da ne posegate po zelo temnih barvah, saj boste prostor s tem še bolj potemnili oziroma zaprli ter ga nehote naredili celo klavstrofobičnega.

Po izbrani temeljni barvi morate slediti še enemu ključnem pravilu, in sicer, da osnovni barvi dodate vsaj še dva odtenka. Glavni odtenek naj bo tisti, ki bo zagotovil osnovno esenco, z njim boste namreč opredelili zasnovo in ustvarili vzdušje, s preostalima odtenkoma pa boste prostor dopolnili in pretrgali monotonost.

Ob temeljni barvi izberite še dva odtenka zato, da prostoru dodate dinamiko in pretrgate monotonost. Foto: Osebni arhiv

Ne glede na to, ali bo temeljna barva na svetlejšem ali temnejšem barvnem spektru, boste morali izbrati vsaj še dva barvna odtenka, ki jo bosta dopolnjevala. En barvni odtenek naj bo za par tonov lažji oziroma svetlejši od osnovne barve, drugi pa naj bo temnejši in globlji od obeh. Ali povedano drugače - osnovna barva naj bo tista, ki je bo v prostoru največ, recimo na stenah ali tleh, preostali dve prihranite za pohištvene elemente in dekorativne dodatke.

V tej fazi se lahko ravnate tudi po pravilu, naj glavni odtenek sledi sivim tonom - se pravi svetlejšim belim in temnejšim črnim, ne glede na to, za katero barvo se boste na koncu odločili. Če imate težave pri sprejemanju te odločitve, kot pomoč pri zožitvi možnosti priporočamo, da si ogledate vzorce barve (vrste z več barvami na enem listu) in jih uporabite kot navdih.

Razbijte dolgočasnost z različnimi vzorci in teksturami

Temnejši odtenki delujejo prefinjeno in ustvarjajo videz brezčasne elegance in modernosti. Foto: Getty Images Čeprav je poudarjanje enotnosti ena od prednosti monokromatske barvne sheme, lahko ta včasih deluje tudi utrujajoče, posebej če so pohištveni elementi preveč podobni drug drugemu.

V takem primeru, namesto da bi barve delovale dinamično in poživljajoče, prostor naenkrat postane dolgočasen in na neki način "spran".

Da se to ne bi zgodilo, ne pozabite na vzorce in teksture. Te lahko vključite s pomočjo zanimivih preprog, oblazinjenega pohištva, zaves, luči in celo okrasnih slik.

Lahko greste tudi korak dlje in pri tekstilnih dodatkih uporabite različne materiale - od mehkih, plišastih do grobih in lesenih. Naj se posamezni sestavni deli sicer smiselno dopolnjujejo, a naj so hkrati dovolj različni, da razblinijo enoličnost.

Dekorativni dodatki personalizirajo prostor

Za konec velja dodati še to, da kljub temu da naj bi se večina elementov v monokromatsko opremljenih prostorih ujemala z vašo predpisano shemo, tega ni treba vedno upoštevati. Z lastno izbiro dekorativnih dodatkov in ornamentov lahko stopite iz predvidenih okvirjev.

Okrasni dodatki so vsekakor odličen način, da prostoru dodate svojski pečat in ga na tak način tudi personalizirate, zato le poskušajte najti tudi ustrezen kotiček za slike, vaze, rože, mizice, podstavke in druge drobnarije.

V tem primeru je monokromatsko sivino razbil barven stol modre barve. Foto: Getty Images

Za tiste drznejše naj omenimo še eno zamisel - ob monokromatski barvni paleti lahko dodate še četrto - povsem drugačno barvo od tistih, ki jih že imate v prostoru. V tem primeru sicer predlagamo, da posegate po komplementarnih barvah.

Če se odločite stopiti po poti lastnega opremljanja, se prepričajte, da se elementi, ki jih izberete za izpolnjevanje te vloge, nekako vključujejo v izbrano barvno zasnovo. Upoštevanje tovrstnega načela namreč ohranja kohezivnost oblikovalskega sloga, po katerem ste prvotno posegli. Vsekakor je primerno tudi, da se glede izbire barv posvetujete še s trgovcem ali pa se za nasvet nenazadnje zatečete k arhitektu.