Kako različni energenti vplivajo na našo okolico?

V današnjih časih se pogosto odločamo za tip ogrevanja na podlagi cene, pri tem pa pogosto pozabimo na svoje zdravje in emisije, ki jih naš energent spušča v okolje.

Poleg vgradnje peletnih gorilnikov na obstoječe peči je v zadnjih letih narasla tudi uporaba lesne biomase. Biomasa, ki velja za obnovljiv vir energije in je izdelana iz drv, vej, lesnih odpadkov, žagovine, lubja in drugih odpadnih materialov lesne industrije, je do okolja prijazen energent, saj je količina ogljikovega dioksida pri njenem izgorevanju enaka količini absorbiranega ogljikovega dioksida med rastjo rastline.

Potencialne težave, kot kažejo izkušnje, ne nastajajo zaradi slabše kakovosti peletov, temveč slabih gorilnikov.

Med bolj priljubljene oblike ogrevanja se počasi prebija tudi infrardeče ogrevanje. Gre za naraven, zdrav in varčen način ogrevanja. Infrardeča toplota deluje pozitivno na človekove notranje organe, njena toplota naj bi v mnogo primerih lajšala tegobe ljudi, ki trpijo zaradi bolečin v sklepih. Pogosto se infrardečemu ogrevanju dela krivica, saj se ga povezuje z UV-sevanjem, ki poškoduje naše celice in povzroča zagorelost. Med prednosti IR-ogrevanja poleg nižjih stroškov ogrevanja štejemo tudi odsotnost zagonskega predgretja in toplotnih izgub, hkrati pa ne povzroča onesnaževanja okolja kot klasično ogrevanje.

Kakšne so emisije v okolje?

Med gospodarne sisteme ogrevanja štejemo tudi zemeljski plin, pomembna pa je vgraditev kondenzacijskega plinskega grelnika. Med prednosti zemeljskega plina štejemo tudi visok energetski izkoristek, do okolja prijazen proces izgorevanja in konkurenčno ceno, povzroča pa manjše emisije dimnih in toplogrednih plinov.

Med do okolja najprijaznejše načine ogrevanja se uvršča tudi solarno ogrevanje. To se lahko kombinira z drugim virom, velikokrat pa se nameni le za ogrevanje sanitarne tople vode. Med pogoje za solarno ogrevanje štejemo sončno lego in prostor za ustrezen akumulator tople vode. Uporaba solarnih sistemov za ogrevanje prostorov lahko zmanjša stroške tudi za 35 odstotkov.