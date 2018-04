Najstarejši vrt na svetu: Sigiriya #foto

Krajinska palača in kompleks trdnjav, ki so jih domačini poimenovali kar osmo čudo sveta, ima pomemben arheološki pomen in vsako leto pritegne več tisoč turistov. Vrtovi Sigiriya (prevedeno Levji kamen) so verjetno najbolj obiskana turistična destinacija Šrilanke.

Vrtovi Sigiriya so uvrščeni na svetovno dediščino Unesca, njihov nastanek pa sega v peto stoletje našega štetja. Razdeljeni so na dva dela – palače/trdnjave, zgrajene na samotnem skalnatem hribu, ki se vzpenja nad vrtovi, in simetrično porazdeljene vrtove, ki vodijo do nje.

Večina dejanske palače je porušena

Trdnjava je dostopna po številnem nizu stopnic. Medtem ko je večina dejanske palače porušena, so še vedno vidni njeni prvotni elementi, vključno s postavitvijo, zidno konstrukcijo, freskami in kipi, so zapisali na spletni strani land8.com.

Vrt, ki vodi do trdnjave, je eden najstarejših urejenih vrtov na svetu. Sestavljen je iz treh delov – vodnih in kamnitih elementov ter teras. Razprostira se na skoraj stotih metrih od hriba v smeri vzhod – zahod. V času gradnje vrtov niso uporabljali le kot prostor za druženje, imeli so tudi obrambno vlogo. Vsepovsod so vidni jarki, ki so služili kot obrambne strukture pred morebitnimi napadalci.

V deževni sezoni se kanali in jezera napolnijo z vodo

Formalni elementi vrtov spominjajo na renesančne vrtove, saj jih krasijo številni mostovi, kanali, jezera in fontane, ki delujejo še danes. V deževni sezoni se kanali in jezera napolnijo z vodo, ki se pretaka skozi celoten kompleks. Nekateri deli vrta so zasnovani po starodavnem perzijskem slogu bagh ter vključujejo podzemne hidravlične sisteme in akvadukte.

V vrtu je tudi osemkotni bazen, katerega diagonala je dolga 30 metrov, ki naj bi ga uporabljali samo kralj in njegovi najtesnejši sodelavci. Skalnati del vrta je sestavljen iz več velikih gmotnih kamenin, balvanov, katerih podstavki so vidni še danes. Obkrožajo jih gričevja in terase, ki vodijo do glavne palače na hribu.

Razlikujejo se glede na postavitev in kompozicijo

Miniaturni vrtovi so na zahodni strani tega veličastnega kompleksa. Vsak izmed teh vrtov je dolg 90 in širok 30 metrov. Razlikujejo se glede na postavitev in kompozicijo, kar nakazuje na to, da se je njihova funkcija skozi leta spreminjala, poroča spletna stran Panique.

Terasasti vrtovi so izklesani v naravnem kamnu in se razprostirajo vse od vznožja do palače. Poti, ki so še danes dostopne, so verjetno edini še prvotni del vrta. Kompleks palače in vrtov je eden najboljših primerov starodavne urbane arhitekture, saj vsebuje elemente še danes aktualnega urbanističnega načrtovanja, vodnega inženirstva, vrtnarstva in umetnosti.

