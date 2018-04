Listnati ohrovt je prava zdravilna bomba

Če še nikoli niste slišali za listnati ohrovt, potem je skrajni čas, da se poučite o tem zelo zdravem živilu. Hranilne snovi v njem pomagajo pri ohranjanju zdravih kosti, kože in celo las. Vlaknine, ki jih vsebuje, blagodejno vplivajo na zdravje srca in ožilja, preprečujejo sladkorno bolezen in zmanjšujejo tveganje za rakava obolenja.

Foto: Pixabay

Je listnata temno zelena zelenjava, ki spada v družino zelja. Tako kot druge vrste listnate zelenjave vsebuje veliko kalcija, železa, betakarotena in vitamina C, zaradi svojih dolgih podolgovatih listov pa je bogat tudi z vlakninami. Poznamo več kot 50 vrst ohrovta, prvi so ga začeli gojiti Grki in Rimljani, pozneje pa se je razširil še v preostale dele Evrope.

Zakaj je listnati ohrovt zdrav?

Ni se ga zaman prijelo ime najbogatejša zelenjava, saj so njegove hranilne vrednosti neverjetne in imajo ogromno koristi za vaše zdravje. Redna porcija te zelenjave lahko okrepi vaš imunski sistem, saj vsebuje visoko koncentracijo železa in drugih potrebnih mineralov za vaš organizem. Ravnotežje maščobnih kislin omega 3 in omega 6 ohranja vaše telo močno in zdravo. Krepi elastičnost kože in pomaga pri zdravju vaših las in nohtov. Visoka raven vitamina A pomaga ohranjati vid in zdravje vaše očesne mrežnice. Kalcij in vitamin K ohranjata vaše kosti močne, hkrati pa preprečujeta znake osteoporoze. Vsebnost vitamina C pomaga pri lajšanju bolečin v sklepih. Ker vsebuje visoko raven maščobnih kislin omega 3 vam pomaga pri blaženju artritisa, avtoimunskih motenj in blaži astmo. Tako kot druge vrste zelene zelenjave tudi ohrovt preprečuje razne vrste raka.

Skrajni čas je, da vključite listnati ohrovt v svojo vsakdanjo prehrano. Obstaja veliko načinov njegove priprave, saj ga lahko kuhate, pečete, sušite in ga pripravite v zdravilnih napitkih.

Kako in kdaj ga sadimo?

Lahko ga sadite vse od zgodnje pomladi do poznega poletja. Če želite, ga lahko posadite že aprila in ponavadi zraste že v treh tednih. Posadite ga nekoliko bolj narazen kot navadno zelje, saj potrebuje prostor.

Foto: Pixabay