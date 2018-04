Kako obvarovati dom pred alergeni

Večina ljudi z astmo, senenimi alergijami ali drugimi zunanjimi oblikami alergije gleda na svoj dom kot na zatočišče pred njimi, vendar imajo na žalost hiše in stanovanja druge alergene (sredstva, ki povzročajo simptome alergij). V notranjosti domov se tem pravzaprav ne moremo izogniti.

Hišni prah

Glavni krivec notranjih alergij je prah, ta se razlikuje glede na vrsto in starost vašega doma, temperaturo in vlažnost vaših bivanjskih prostorov ter to, kaj doma shranjujete (vse od hrane, oblek do pohištva) in kdo živi v njem (ljudje, hišne rastline, domači ljubljenčki). Prah je prisoten vedno, ne glede na to, kako pogosto ali kako temeljito čistite dom.

Foto: Thinkstock

Pri prahu gre za mešanico zraka, ki vsebuje drobne delce tal in rastlinskega materiala, tako zunanjega kot notranjega, delce človeške in živalske kože, las, vlaknenih vlaken, plesni, prašnih pršic, fragmentov žuželk, delcev hrane in preostalih ostankov. Čeprav številne izmed naštetih snovi v prahu lahko sprožijo znake alergije, so tiste najpogostejši pršice, hišni "prhljaj", žuželke in plesen.

V primerjavi s sezonskimi alergijami lahko alergije zaradi alergenov v zaprtih prostorih trajajo tudi vse leto, odvisno od občutljivosti posameznika. Je pa treba omeniti, da so znaki ponavadi šibkejši pozimi, ko imamo okna zaprta. Občutljivost na notranje oblike alergij je zelo pogosta, pojavlja se lahko v vseh starostnih obdobjih.