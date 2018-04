Vse za 360-stopinjsko snemanje v samo 30 gramih

Prvi vtisi: Huawei EnVizion 360 Camera

Kdor želi svojo ustvarjalnost fotografiranja in snemanja videov razširiti zunaj pravokotnih okvirjev običajnih fotografij in videoposnetkov, naj vsekakor razmisli o tem simpatičnem dodatku za pametne telefone z (novejšim) androidom.

Za svojo panoramsko kamero Huawei EnVision 360 Camera njen proizvajalec pravi, da je najmanjša in najbolj nosljiva na svetu. Res je majhna, njen tloris je (skoraj) kvadratek s stranico 37 milimetrov, debela je le 25 milimetrov in tehta komaj 30 gramov. Foto: Bojan Puhek

Panoramsko kamero Huawei EnVizion 360 lahko najdemo (tudi) v Sloveniji v prosti prodaji za nekaj več kot sto evrov (odvisno od prodajalca), a so jo številni dobili kot darilo bodisi prejšnjo jesen pri prednaročilu pametnega telefona Huawei Mate 10 Pro ali ravno te dni pri prednaročilu pametnega telefona Huawei P20 Pro (če smo zelo natančni, je bilo pri drugi akciji treba odšteti le en najmanjši evrski bakreni kovanec).

Huawei pravi, da je najmanjša in najbolj nosljiva na svetu. Foto: Srdjan Cvjetović

Manjša od običajnega avtomobilskega ključa

Za to svojo panoramsko kamero Huawei pravi, da je najmanjša in najbolj nosljiva na svetu. Res je majhna, njen tloris je (skoraj) kvadratek s stranico 37 milimetrov, debela je le 25 milimetrov in tehta komaj 30 gramov, tako ni nobenega opravičila, da je ne bi imeli vseskozi ob sebi in potegnili na plan, ko pridete nekam, kjer vas želite narediti panoramski posnetek.

V škatlici kameri priložijo majhno torbico iz semiša, ki je varuje in obenem le olajša njeno najdbo v kakšnem žepu ali torbici. Foto: Bojan Puhek

A ker je tako majhna, bo treba toliko bolj paziti, da ne izgine v žepu ali kje drugje. Še dobro, da je v škatlici priložena majhna torbica iz semiša, ki kamero varuje in obenem le olajša njeno najdbo v kakšnem žepu ali torbici.

Potrebuje le svoj program in priključek USB-C

Kamerico smo preizkusili s telefonom Huawei Mate 10 Pro, a bi jo lahko s katerimkoli telefonom z operacijskim sistemom Android 6.0 ali novejšim in priključkom USB-C, prek katerega se poveže s telefonom.

Kamera Huawei EnVizion namreč ne deluje samostojno, temveč kot dodatek telefonu, na katerem mora biti nameščen program Huawei 360 Camera – a ravno ta odvisnost od telefona prinaša eno pomembno prednost: ni treba skrbeti, ali je kamera "napolnjena", saj bo vso moč za delovanje prejemala sproti.

Program za delo s kamero Huawei EnVizion 360 je na voljo (tudi) v spletni tržnici Google Play. Foto: Google Play

Navodil najbrž sploh ne boste potrebovali

Kameri so sicer priložena navodila, a jih v resnici najbrž niti ne boste potrebovali. Po namestitvi programa telefon prepozna kamero ob vsakem vklopu in se program zažene. Fotografiranje (do ločljivosti 5376x2688 pik) in snemanje videa (1920x1060 pik, 30 slik v sekundi) sta samoumevni, podprto je tudi oddajanje v živo. Fotografije bodo v datotečni obliki jpg (z možnostjo izvoza v gif), videoposnetki pa v obliki mp4.

Z izbiro čarobne palčke v spodnjem desnem delu zaslona dobimo še nekaj filtrov in možnosti nastavljanja, da bo panoramski posnetek čim bližji željam in pričakovanjem. Temu so namenjena tudi (osnovna) orodja za urejanje v omenjenem programu.

Kamerico Huawei EnVizion 350 smo preizkusili s telefonom Huawei Mate 10 Pro, a bi jo lahko s katerimkoli telefonom z operacijskim sistemom android 6.0 ali novejšim in priključkom USB-C, prek katerega se poveže s telefonom. Foto: Bojan Puhek

En posnetek, več načinov (p)ogleda

Kameri so sicer priložena navodila, a jih zaradi preproste rabe in intuitivnosti v resnici najbrž niti ne boste potrebovali. Foto: Srdjan Cvjetović Kamera ima dve "očesi", katerih ločljivost je 13 milijonov pik (neuradno so tipala Sonyjeva). Posnetke je mogoče pregledati v več različnih načinov, od plašča (klasični neskončni panoramski posnetek) do ribjega očesa, kristalnega planeta ali "majhnega planeta", ki je med naštetimi najbolj poseben.

V načinu VR (Virtual Reality) in s podporo naglavnih očal za navidezno resničnost ali njihovega kartonskega približka lahko "vstopimo" v okolje, kjer je nastal posnetek, skoraj tako, kot da bi bili še vedno tam.

Odziva se tudi na ime CV60

Posnetke je iz programa Huawei 360 Camera mogoče tudi deliti, predvsem na družbenih omrežjih – a je ob tem treba vedeti, da je za prikazovanje panoramskih posnetkov treba imeti ustrezno programsko podporo (pregledovalnik za navidezno resničnost oziroma panoramske posnetke).

Če želimo posnetke pogledati iz galerije, pri čemer seveda ne bomo videli panoramskega načina, jih najdemo v mapi CV60 – to je namreč kodno ime kamere z uradnim imenom Huawei EnVizion 360 Camera.

Posnetke je mogoče pregledati v več različnih načinih, od plašča (klasični neskončni panoramski posnetek) do ribjega očesa, kristalnega planeta ali "majhnega planeta", ki je med naštetimi najbolj poseben. Foto: Bojan Puhek

Lahko tudi s časovnim zamikom

Naš preizkušanec bo najbolje deloval, ko je telefon, na katerega je priklopljen, obrnjen, torej tako, da je kamera nad telefonom (ne pozabite na telefonu vklopiti samodejnega obračanja zaslona).

Največkrat bodo posnetki nastajali iz roke, a lahko tudi s stojalom, pri čemer funkcija časovne zakasnitve (Timer) z možnostjo dveh, petih ali desetih sekund gotovo pride prav.

Utrinek iz uredništva Siol.net v pogledu, imenovanem majhen planet ("Little Planet") Foto: Srdjan Cvjetović

Svet vendarle ni pravokoten

Naša preizkusna kamera je bila sive barve, sicer pa obstajajo tudi modre, rožnate in bele.

Če vas panoramski posnetki ali navidezna resničnost dovolj navdušujejo, da bi ustvarjali svoje posnetke te vrste, je Huaweijeva kamera EnVizion 360 odlična izbira, da se v tem preizkusite in z nekega posebnega kraja ali dogodka z njo ustvarite še en poseben spomin.

Tako je videti pogled kristalne krogle s posnetkom pred greadom na Turjaku. Foto: Srdjan Cvjetović

Všeč nam je:

- majhna in prenosljiva kamera všečne oblike,

- ne potrebuje polnjenja ali pomnilniške kartice, ker deluje povezano s pametnim telefonom,

- priložena zaščitna torbica.

Ni nam všeč:

- brez omembe vrednih pripomb pri delu in lastnostih,

- redna maloprodajna cena je na videz morda malo visoka, a je v resnici povsem konkurenčna glede na tekmece.