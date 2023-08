Samsung Galaxy Z Fold5: vzornik v svetu pregibne mobilnosti

Samsung Galaxy Z Fold5 je večji od dveh letošnjih novih Samsungovih pregibnih pametnih telefonov, ki so ju predstavili konec julija v korejski prestolnici. Manjšega Samsung Galaxy Z Flip5 smo že pogledali, razlikujeta pa se predvsem po tem, da sta z velikostjo običajnih zaslonov pametnih telefonov primerljiva odprti flip in zaprti fold.

Ozko ni nujno preozko

Upoštevati je treba, da je zaradi izvedbe celotne naprave zunanji zaslon novega folda razmeroma ozek: razmerje stranic je namreč 23,1 : 9, kar pri nekaterih standardnih aplikacijah ni vedno videti najprimernejše.

Zunanji zaslon novega pregibnega telefona Samsung Galaxy Z Fold5 je ozek, a to ni nujno slabo, Foto: Gaja Hanuna

Po drugi strani pa je ravno to razmerje stranic pri sklopljenem telefonu idealno za delo z eno roko, ko bi želeli nekaj opraviti z dvema rokama, pa imamo za to na voljo velik 7,6-palčni (19,3-centimetrski) zaslon odprtega pregibneža. Novi Samsung Galaxy Z Fold5 je tako odgovor za tiste, ki bi želeli imeti pametni telefon in tablico v eni napravi.

Tanjši in lažji od lanskega predhodnika

Čeprav smo napisali, da letošnji fold z zaporedno številko pet ni prinesel revolucionarnega napredka v primerjavi z lansko štirico, ni nobenega dvoma, da je Samsung Galaxy Z Fold5 boljši od svojega predhodnika iz leta 2022.

Video: zvezen prehod med obema zaslonoma

Začne se pri dimenzijah: v primerjavi z lanskim Galaxy Z Fold4 je letošnja petica tanjša za 0,2 milimetra, ko je odprta, in za kar 2,4 milimetra, ko je sklopljena, tehtnica pa bo pokazala kar dobrih deset gramov manj.

Mobilna večopravilnost

Letošnji fold ima, enako kot letošnji flip, izboljšan tečaj, ki obljublja večjo odpornost in daljšo trajnost ter zagotavlja tesnejše prileganje brez špranje med prepognjenima polovicama telefona. Tu so tudi programske izboljšave uporabniškega vmesnika, ki izkoriščajo zaklad zaslonskega prostora velikega zaslona in lajšajo delo z več prikazanimi aplikacijami hkrati.

Izboljšan tečaj omogoča tesnejše prileganje ob prepognjenem telefonu. Foto: Gaja Hanuna

Hkrati so lahko prikazane tri aplikacije, preprost prenos slik in drugih vsebin med aplikacijami s preprostim potegom prsta po zaslonu pa je dodaten veliki plus za učinkovitost.

Enake kamere, a z boljšimi algoritmi snemanja

Podobno kot pri novem Samsungovem pregibnežu Galaxy Z Flip5 so tudi pri novem foldu izboljšani programski algoritmi za obdelavo fotografij v primerjavi z lanskim predhodnikom, toda koliko bo to prosto oko opazilo na posnetkih, je pa že druga tema.

Kamere na pregibnem telefonu Samsung Galaxy Z Fold5 so enake kot pri lanskem predhodniku, a so pri novincu izboljšani algoritmi za zajem in obdelavo fotografij in videa. Foto: Gaja Hanuna

V zahtevnejših razmerah, predvsem pri manjših osvetlitvah, te fotografije vendarle ne dosegajo tistih iz letošnje serije Samsung Galaxy S23. Ljubiteljem selfijev gotovo veliko pomeni, da lahko zaradi pregibnosti uporabimo glavno kamero tudi za tovrstne posnetke.

Celo ob velikemu zaslonu največkrat zmore (vsaj) od jutra do večera

Pri pregibnežih je umestitev akumulatorja izziv, saj ga je treba razdeliti na dva dela. Posledično je akumulator v telefonu Samsung Galaxy Z Fold5 ohranil nazivno zmogljivost 4.400 miliamperskih ur, enako kot pri lanski štirici, kar je manj kot pri letošnjih Samsungovih premijskih telefonih.

Veliki zasloni so zahtevni porabniki energije, a akumulator na pregibnem pametnem telefonu Samsung Galaxy Z Fold5 bo kljub temu v večini primerov rabe zmogel brez polnjenja (vsaj) od jutra do večera. Foto: Gaja Hanuna

Dobra novica je, da čeprav je velik zaslon požrešen porabnik dragocene energije, bo v veliki večini primerov rabe akumulator brez vtičnice brez težav preživel od jutra do večera.

Razume se s pisalom S Pen, a ga privzeto ne predvideva

Tudi ta letošnji Samsungov pregibnež ima deklarirano odpornost IPX8, kar pomeni najvišji obstoječi razred odpornosti proti vodi, a brez opravljenega uradnega preizkusa odpornosti proti prahu, ki je skupaj z drobnimi delci eden izmed največji sovražnikov pregibnih telefonov.

Notranji zaslon novega folda podpira delo s pisalom S Pen, kar je lahko za tako velik zaslon zanimiva možnost, a fold zanj ne predvideva prostora, saj bi ga to še odebelilo (in podražilo). Rešitev bi bila v nakupu dodatnega ovitka, ki ima prostor tudi za pisalo (Samsungov originalni je za deset centov cenejši od evrskega stotaka), a volumna tega dodatka žepi in torbice gotovo ne bodo najbolj veseli.

Notranji zaslon podpira delo s pisalom S Pen, a to zaradi varčevanja z dimenzijami ni del privzete opreme. Foto: Gaja Hanuna

Samsung Galaxy Z Fold5

Dimenzije: 154,9 x 129,9 x 6,1 milimetra odprt; 154,9 x 67,1 x 13,4 milimetra prepognjen

Masa: 253 gramov

Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, takti 3,36, 2,8 in 2,0 gigaherca

Operacijski sistem: Android 13 s Samsungovim uporabniškim vmesnikom One UI 5.1.1, štiri velike nadgradnje operacijskega sistema, pet let varnostnih popravkov

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: odvisno od izvedbe, nominalno 256 gigabajtov, 512 gigabajtov ali en terabajt (pri izvedbi s 512 gigabajti shrambnega prostora je dejansko na razpolago 453,3 gigabajta)

Glavni zaslon: Dynamic AMOLED 2X, premer 192,1 milimetra (7,6 palca poln pravokotnik) / 188,6 milimetra (7.4 palca zaobljeni koti), ločljivost 2176 x 1812 (QXGA+), barvna globina 16 milijonov, največja hitrost osveževanja 120 hercev, podpora za pisalo S Pen

Zunanji zaslon: Dynamic AMOLED 2X, premer 157,3 milimetra (6.2 palca polni pravokotnik) / 154,8 milimetra (6.1 palca zaobljeni koti), ločljivost 2316 x 904 (HD+), barvna globina 16 milijonov

Glavna kamera: ločljivost 50,0 milijona pik (f/1.8) z optično stabilizacijo in samodejnim ostrenjem; ultraširoka z ločljivostjo 12,0 milijona pik (f/2.2); telefoto z ločljivostjo 10,0 milijona pik (f/2.4), optično stabilizacijo, do trikratno optično povečavo in do 30-kratno digitalno povečavo; bliskavica

Spodnja kamera pod zaslonom: ločljivost 4,0 milijona pik (f/1.8), ni samodejnega ostrenja in optične stabilizacije

Zunanja kamera: ločljivost 10,0 milijona pik (f/2.2), ni samodejnega ostrenja

Video: ločljivost snemanja UHD 8K (7680 x 4320) in 30 sličic na sekundo, počasni posnetek 960 ali 240 okvirjev v sekundi, @FHD

Zvok: datoteke MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE

Video: datoteke MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM, ločljivost predvajanja videoposnetkov UHD 8K (7680 x 4320) in 60 sličic na sekundo

SIM-kartica: dve nanoSIM-kartici, eSIM

Omrežja: GSM 2G (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), UMTS/WCDMA 3G (B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)), LTE FDD 4G (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B), 18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3), LTE TDD 4G (B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500)), 5G FDD Sub6 (N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3)), 5G TDD Sub6 (N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)), 5G SDL Sub6 (N75(1500+))

Povezovanje: USB-C, USB 3.2 Generacija 1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.3, NFC, UWB (Ultra-Wideband), Smart Switch (sinhronizacija s PC-računalnikom), Bluetooth podpora za slušni apparat Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), Samsung DeX

Določanje položaja: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

Akumulator: 4.400 miliamperskih ur, dvodelni, neodstranljiv

Senzorji: senzor pospeška, barometer, senzor prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor za pokrov, senzor svetlobe, senzor bližine

Barve: ledeno modra, fantomsko črna, kremna

Cena: priporočene redne maloprodajne cene za vse tri izvedbe shrambnega prostora so navedene v besedilu prispevka

Vir: Samsung Slovenija

V primerjavi z lanskim Galaxy Z Fold4 je letošnji Samsung Galaxy Z Fold5 tanjši za 0,2 milimetra, ko je odprt, in za kar 2,4 milimetra, ko je sklopljen. Foto: Gaja Hanuna

Prednosti velikega (notranjega) zaslona

Če smo pri flipu zapisali, da je odličen pripomoček za (mlade) ustvarjalce, bo fold primeren predvsem za poslovneže. Tudi njim lahko pregibnost ponuja nekatere priložnosti, ki jih običajni pametni telefoni ne morejo. Predstavljajmo si, na primer, videokonference, kjer je ob ustreznem pregibu fold sebi in svojemu velikemu zaslonu hkrati tudi primerno in predvsem prilagodljivo stojalo.

Pregib na velikem zaslonu je rahlo opazen ob izklopljeni napravi, ko pa zaslon deluje in so na njem vsebine, ga je skoraj nemogoče opaziti. Pač, bodimo realni, brez pregiba ni niti pregibnega pametnega telefona.

Če smo pri pregibnem telefonu Samsung Galaxy Z Flip5 zapisali, da je odličen pripomoček za (mlade) ustvarjalce, bo Samsung Galaxy Z Fold5 primeren predvsem za poslovneže. Foto: Gaja Hanuna

Pet let programske varnosti

Med izboljšavami, ki jih ni mogoče kar uzreti, je tudi izboljšano hlajenje, kar pomeni, da se letošnji fold med svojim delovanjem manj segreva kot njegovi predhodniki. Na seznamu specifikacij je tudi hitro polnjenje, a to le ni tako hitro, kot smo vajeni pri običajnih Samsungovih premijskih telefonih. Konkretno, fold podpira 25-wattno žično polnjenje, telefoni serije S23 pa 45-wattno polnjenje, a le z ustreznim polnilcem, ki ni priložen. Novega folda lahko napolnimo tudi brezžično.

Pohvale vredno je tudi zagotovilo petih let varnostnih popravkov operacijskega sistema in nadgradnje štirih velikih različic, torej vse do bodočega Androida 17.

Med izboljšavami, ki jih ni mogoče kar uzreti, je tudi izboljšano hlajenje, kar pomeni, da se letošnji fold med svojim delovanjem segreva manj kot njegovi predhodniki. Foto: Gaja Hanuna

Cena ne popušča

Veliki Samsungov pregibnež ostaja drag. Na voljo je v treh izvedbah, ki se razlikujejo po količini shrambnega prostora, vsem pa je skupno razkošnih 12 gigabajtov pomnilnika.

Priporočena redna maloprodajna cena za osnovno izvedbo z 256 gigabajtov shrambnega prostora je 1.899 evrov, dodatnih 120 evrov pa bo ta shrambni prostor podvojilo. Za kar en terabajt shrambe je priporočena redna maloprodajna cena 2.259 evrov. Te številke je mogoče nekoliko znižati s prodajnimi akcijami, odkupom starega telefona ali vezavo naročniškega razmerja pri mobilnem operaterju.

Spodnja stran prepognjenega pregibnega pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold5 Foto: Gaja Hanuna

Sklepna beseda

Pregibni telefoni postopoma le dozorevajo in prvotne otroške bolezni le postajajo preteklost. Toda Samsung, ki je bil pred leti dokaj osamljen v krajini pregibnih telefonov, tam ni več sam. Čeprav je po marsičem Samsung Galaxy Z Fold5 identičen lanskem predhodniku, pa je nekaj sprememb še dodatno utrdilo primat foldov in predvsem najnovejšega Samsung Galaxy Z Fold5 v svetu pregibnih telefonov.

A se bodo pri Samsungu morali zavedati, da bo ta primat vedno težje obdržati. Visoka cena folda gotovo marsikoga odvrne od nakupa, tekmeci so vedno dejavnejši, a privilegij velikega zaslona ima svojo ceno. Prednosti pregibnosti, a ob manjših zaslonih, je za precej nižjo ceno mogoče zaužiti tudi pri letošnjem novem flipu.

Pregibni pametni telefoni so lahko sami sebi stojalo: na fotografiji Samsung Galaxy Z Fold5. Foto: Gaja Hanuna

Kaj nam je bilo všeč:

- manjše dimenzije, manjša masa v primerjavi z lanskim predhodnikom,

- izboljšan algoritem obdelave fotografij,

- tesnejše prileganje ob zaprti napravi,

- razkošje velikega notranjega zaslona s praktičnimi možnostmi večopravilnosti.

Kaj nam ni bilo všeč:

- kamere in še nekatere specifikacije enake kot pri lanskem predhodniku,

- cena.