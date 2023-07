Peta generacija njihovih pregibnih telefonov Flip in Fold, šesta generacija pametnih ur Watch in nova generacija premijskih tablic Tab S9 so novosti, ki jih je Samsung danes predstavil na svoji svetovni premieri Unpacked v Seulu.

Skladno s Samsungovo dolgoletno tradicijo so zadnji dnevi julija ali prvi dnevi avgusta rezervirani za drugo od njihovih dveh vsakoletnih velikih svetovnih predstavitev.

Zvezdi večera sta nova Samsungova pregibna telefona Foto: Srdjan Cvjetović

Vsebine so se v tem času sicer spremenile: sprva je bil poletni termin rezerviran za phablete Note, a odkar so se oni pred nekaj leti formalno poslovili (in del svojih značilnosti, vključno s pisalom S Pen, prepustili telefonom Ultra iz serije Galaxy S, katerih premiere so v prvi vsakoletni predstavitvi zadnje dni januarja ali prve dni februarja), je poletni Samsungov dogodek Unpacked namenjen predvsem pregibnim telefonom.

Če smo skladno s tem novim voznim redom lahko že precej zanesljivo ugibali, kaj bo na dnevnem redu tokratne svetovne premiere, je Samsung nekoliko presenetil z izbiro kraja dogodka – ali pa tudi ne, saj so se v nasprotju z dozdajšnjimi navadami odločili za prestolnico svoje domovine Seul.

Nova Samsungova pregibna telefona pete generacije so predstavili v korejski prestolnici Seul. Foto: Mislav Bušić

Samsung Galaxy Z Flip5: tanjši, a vendarle odpornejši

In res, luč dneva sta uradno ugledala dva nova Samsungova pregibna telefona Samsung Galaxy Z Flip5 in Samsung Galaxy Z Fold5. Flip je manjši in bi mu rekli damski, a se je tudi njegovo okno povečalo na 3,4 palca, kar je 8,6 centimetra.

Kot eno izmed njegovih glavnih prednosti navajajo številne možnosti prilagajanja zaslonskega prikaza in izražanja individualnosti med uporabo, da bo še lažje in lepše sedel v damski torbici ali kje drugje, pa so z novo in trpežnejšo tehnologijo tečaja poskrbeli, da je v primerjavi s svojim predhodnikom tanjši za dva milimetra.

Novo okno Flex Window na pregibnem telefonu Samsung Galaxy Z Flip5 je 3,78-krat večje kot pri predhodniku (Flip4).

Pregibnost spodbuja ustvarjalnost

Pri izražanju individualnosti, predvsem pri fotografiranju, lahko zelo pomaga prav njegova pregibnost. Že res, da ima za selfije novi pregibnež tudi namensko kamero Selfie Flex, a ravno njegova pregibnost omogoča možnost snemanja (tudi) selfijev z glavno kamero pod različnimi koti.

Novi Samsung Galaxy Z Flip5 bo, skladno z napovedmi na predstavitvi, na voljo v štirih barvah, za katere so navdih našli v naravi: grafitna, krem, mentol (Mint) in sivka (Lavender). Na voljo bo tudi več originalnih zaščitnih ovitkov, predanost naravi pa so dokazali s še večjim deležem uporabljenih recikliranih materialov tako za notranje kot tudi zunanje gradnike in embalažo, ki je v celoti izdelana iz recikliranega papirja.

Pregibni pametni telefon Samsung Galaxy Z Flip5: pregibnost omogoča snemanje z glavno kamero pod različnimi koti. Foto: Srdjan Cvjetović

Samsung Galaxy Z Fold5: tanjši zaradi naprednejšega in odpornejšega tečaja

Čeprav govorice pred dogodkom sprva niso omenjale večjega Samsungovega pregibneža, so v korejski prestolnici predstavili tudi peto generacijo veliko večjega modela Fold. Njegov zaslon meri 7,6 palca, kar je 19,3 centimetra, zato se tudi on na račun nove tehnologije tečaja lahko pohvali, da je tanjši od svojega predhodnika, konkretno za 2,4 milimetra. Tanjše, kar za 56 odstotkov, je tudi pisalo S Pen, so ponosno povedali v Seulu.

Pri Samsungu poudarjajo, da je tudi lažji in svetlejši, zaradi prenovljenega načina pa tudi učinkovitejši pri hlajenju. Enako kot novega Samsunga Galaxy Z Flip5 tudi novega pregibneža Samsung Galaxy Z Fold5 poganja najnovejši Qualcommov procesor Snapdragon 8 Gen 2, ki so ga dodatno prilagodili in optimizirali za Samsungove pametne telefone.

Pregibni pametni telefon Samsung Galaxy Z Fold5 Foto: Srdjan Cvjetović

Večopravilnost in povezljivost

Velik zaslon in zmogljiv procesor sta jamstvo za učinkovito večopravilnost, programska oprema pa je olajšala in pospešila dostop do štirih nedavno uporabljenih aplikacij ter omogočila prikaz več oken aplikacij, med katerimi je mogoče preprosto (Povleci in spusti, Drag and drop) izmenjevati vsebino.

Tudi sicer je poudarek na izmenljivosti in povezljivosti, saj se oba pregibneža učinkovito povezujeta predvsem z drugimi Samsungovimi napravami in tudi z osebnimi računalniki, smo še med drugim slišali na predstavitvi.

Poletje se je uveljavilo kot obdobje, ko Samsung predstavlja svoje nove pregibne telefone. Foto: Srdjan Cvjetović

Tri barve za večjega pregibneža

Ker je mobilna fotografija pomemben dejavnik pri izbiri pametnega telefona, moramo omeniti glavno kamero z ločljivostjo 50 milijonov pik, ki ji družbo delata še dve, tudi ultraširoka s trikratno optično povezavo.

Novi Samsungov pregibni velikan bo na voljo v ledeno modri, fantomsko črni in kremni barvi. Med presežke prištevajo tudi ultratanko steklo, doseganje standarda odpornosti IPX8 (najvišja deklarirana odpornost proti vodi, a ne tudi proti prahu iz razumljivih konstrukcijskih razlogov) in, enako kot pri manjšem flipu, še večji delež uporabljenih recikliranih materialov, kjer posebej izpostavljajo izrabljene ribiške mreže.

Oba nova Samsungova pregibneža se učinkovito povezujeta predvsem z drugimi Samsungovimi napravami in tudi z osebnimi računalniki. Foto: Srdjan Cvjetović

Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5 sta na voljo za prednaročilo že od dneva svetovne predstavitve v Seulu, to je od 26. julija. V posebni ponudbi do 10. avgusta bodo brez doplačila podvojili pomnilnik naprave in priznali do 150 evrov bonusa. V redni prodaji, ki se bo začela 11. avgusta, bo Galaxy Z Flip5 na voljo po priporočeni maloprodajni ceni 1.199 evrov, Galaxy Z Fold5 pa za 1.899 evrov.

Angel varuh zdravja in počutja

Pod sojem žarometov nista bila samo nova Samsungova pregibneža, temveč tudi dve novi pametni uri šeste Samsungove generacije, Galaxy Watch6 Classic, ki na prvi pogled oblikovno bolj posnema tradicionalno uro, in Galaxy Watch6.

Na predstavitvi so kot poglavitne prednosti novih ur izpostavili podrobnejše spremljanje spanja, poglobljene vpoglede v parametre zdravstvenega stanja, vključno s krvnim tlakom, osebno prilagojene nasvete na podlagi vzorcev spanja ter vodenje (coaching) tako za zagotavljanje primernega okolja za spanje kot tudi za čim učinkovitejšo rekreacijo (fitness) in prehrano.

Novi Samsungovi pametni uri šeste generacije. Foto: Srdjan Cvjetović

Večji zaslon, več svetilnosti

Novi Samsungovi pametni uri imata po navedbah njunih snovalcev večji zaslon – natančneje za 20 odstotkov večjega od predhodnic –, ki je tudi svetlejši, kar bo zlasti prišlo prav pri branju na odprtem pod močno sončno svetlobo. Poglobljeni so tudi vpogledi v zdravstveno stanje, vključno s tlakom.

Ponovno so izpostavili pestre možnosti povezovanja Samsungovih pametnih ur z drugimi (predvsem Samsungovimi) mobilnimi napravami, kar med drugim omogoča tudi oddaljeno upravljanje kamere povezanega pametnega telefona – pametna ura prevzame funkcijo sprožilca.

Tudi za uri Galaxy Watch6 in Galaxy Watch6 Classic velja enak koledar predprodaje in prodaje kot za nova Samsungova pregibneža. V predprodaji bodo kupci ene ali druge pametne ure iz te serije za darilo prejeli slušalke Samsung Galaxy Buds2, katerih priporočena redna maloprodajna cena je 149 evrov. Priporočena slovenska redna maloprodajna cena pametne ure Galaxy Watch6 Classic je 419 evrov, modela Samsung Galaxy Watch6 pa sto evrov manj, kar je 319 evrov.

Trg želi premijske tablice

Seznam tokratnih Samsungovih novosti zaključujejo tri tablice prestižne serije Galaxy Tab S9. Zanje so se odločili, ker so, kot pravijo, zaznali povečane zahteve in povpraševanje trga po premijskih tablicah. Tri tablice v tej najnovejši Samsungovi družini se razlikujejo predvsem po velikosti zaslona in posledično tudi zmogljivostih akumulatorja, saj je ravno zaslon med največjimi porabniki energije mobilnih naprav.

Vsem trem so skupni trenutno najzmogljivejši Qualcommov procesor Snapdragon 8 Gen 2, ki je občutno zmogljivejši od procesorja Snapdragon 8 Gen 1 na tablicah Samsung Galaxy Tab S8, zaslon Dynamic AMOLED 2x, katerega prikaz ima dinamično osvežitev med 60- in 120-krat v sekundi in ustrezne prilagoditve, ki prispevajo očesnemu udobju, ter prenovljena tehnologija hlajenja, ki, kot zatrjujejo, zagotavlja najboljši učinek med njihovimi tablicami doslej. Velikost zvočnikov na novih Samsungovih tablicah je glede na predhodno generacijo večja za petino.

Tudi tokrat je Samsungove novosti predstavil eden glavnih ljudi Samsungove mobilne telefonije TM Roh. Foto: Srdjan Cvjetović

V seriji Galaxy Tab S9 je Samsung prvič dosegel najvišjo deklarirano odpornost proti vodi in prahu (IP68) na kakšni od svojih tablic, enako najvišjo odpornost pa ima tudi pisalo S Pen, ki spremlja nove Samsungove tablice.

Če je res potrebno, lahko z novo tablico serije Samsung Galaxy Tab S9 neovirano delate tudi pod vodo.

Do konca leta bo to pisalo dobilo tudi novo različico, ki so jo poimenovali Creator Edition, torej za ustvarjalce – kako natančno, bomo morali še izvedeti in preizkusiti. Ustvarjalcem in oblikovalcem bodo namenjene tudi panožne aplikacije, kot so GoodNotes, LimaFusion in ArcSite, smo še lahko slišali na predstavitvi.

Pregibna pametna telefona Samsung Galaxy Z Flip5 in Samsung Galaxy Z Fold5. Foto: Srdjan Cvjetović

Tri velikosti, veliko skupnega

Pri osnovni tablici Samsung Galaxy Tab S9 je premer zaslona 11 palcev (28 centimetrov), malo večji Samsung Galaxy Tab S9+ pa se ponaša z zaslonom, katerega premer je 12,4 palca (31,5 centimetra). Največji je Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, za pogon zaslona s premerom 14,6 palca (37 centimetrov) in drugih komponent skrbi akumulator z zmogljivostjo 11.200 miliamperskih ur s hitrim 45-wattnim polnjenjem.

Vse tri imajo dovolj funkcij in dragocenega zaslonskega prostora za učinkovito večopravilnost, tablice pa je mogoče uporabljati tako samostojno kakor tudi kot podaljšek ali ogledalo glavnega zaslona (npr. osebnega računalnika). Tablice bodo na voljo v bež ali grafitno črni barvi, zanje bodo zagotavljali štiri leta nadgradenj operacijskega sistema in pet let varnostnih izboljšav.

Mlada ameriška igralka Sydney Sweeney preizkuša nov pregibni pametni telefon Samsung Galaxy Z Flip 5. Foto: Srdjan Cvjetović

Priporočene redne maloprodajne cene za nove tablice Samsung Galaxy Tab S9 se, odvisno od konfiguracije, v Sloveniji začnejo pri 909 evrih (pri modelu Galaxy Tab S9+ od 1.129 evrov, pri modelu Galaxy Tab S9 Ultra pa od 1.369 evrov). V obdobju predprodaje, ki je ravno tako od 26. julija do 10. avgusta, pa kupci prejmejo darilo, ki je odvisno od izbranega modela tablice in načina opravljenega nakupa (pri prodajnih partnerjih ali v spletni trgovini Samsung).