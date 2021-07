Okvir za sliko? Ne, za zvok in pol!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova pridobitev sodelovanja med hišo zvočnikov Sonos in švedsko družbo IKEA je brezžični zvočnik SYMFONISK v podobi okvirja za sliko.

Nova pridobitev sodelovanja med hišo zvočnikov Sonos in švedsko družbo IKEA je brezžični zvočnik SYMFONISK v podobi okvirja za sliko, ki lično dopolnjuje opremo v prostoru in hkrati diskretno opravlja svoj poglavitni namen.

Pri švedski družbi IKEA pravijo, da so se njihovi poskusi prikrivanja tehnoloških izdelkov v zanje nenavadne oblike dobro obnesli in zato ves čas iščejo nove možnosti.

Tako so se predlani povezali tudi z družbo Sonos in se preizkusili pri oblikovanju zvočnikov. Ob tem opuščajo njihovo klasično podobo in jih poskušajo obleči v bolj vsakdanji izdelek domače opreme.

Prvi sta bili svetilka in "knjiga"

Sonos, ki je dobro znan tudi po svoji lastni blagovni znamki zvočnikov, je zagotovil ustrezno tehnologijo za zvočnike, ki jih IKEA trži s svojo znamko Symfonisk (za občutno nižjo ceno).

Prvi sta bili namizna svetilka in "knjiga" (v narekovajih zato, ker je knjiga posodila le obliko, ne pa tudi vsebine) za knjižno polico, ki sta uspešno prikrili majhen zvočnik.

Čas je za večji zvočnik

Zdaj je prišel na vrsto okvir za slike, ki sicer ne dopušča izbire poljubne slike, temveč le enega izmed nadomestljivih okvirjev, a je zato pod njim zelo konkreten zvočnik. Pomembna prednost je prenos prek povezave WiFi, ki je bolj zanesljiva in ima daljši doseg kot povezava Bluetooth.

Ustvarjalci pravijo, da jim je uspelo ohraniti razmeroma tanko obliko (debelina je komaj šest centimetrov na širino 41 centimetrov in višino 57 centimetrov) in obenem s tehnološko izvedbo zagotoviti zelo dober zvok tudi za večje (domače) prostore. Po prvih vtisih jim lahko pritrdimo.

Na steno, obnjo ali položeno

Novi Symfonisk Picture Frame − to je okvir za slike, kot mu uradno rečejo, čeprav smo že pojasnili, da to dobesedno ni − odpravlja pogosto težave pri opremljanju prostora, ko velik zvočnik zasede precej dragocenega prostora.

Mogoče ga je namreč obesiti na steno ali nasloniti obnjo (priloženi gumijasti nogici pomagata proti drsenju), ni pa prvotno zasnovan kot prostostoječa naprava. Postavitev je lahko bodisi vodoravna bodisi navpična, kot se pač bolje prilega v prostoru. Lahko se tudi položi na tla ali da na polico.

Kabla za napajanje, priložen je razkošno dolg, in sicer triinpolmetrski, na poti od zvočnika do vtičnice ne bo mogoče povsem skriti, a utor na zadnji strani dobro poskrbi, da kabli ne bodo kvarili podobe ob zvočniku.

Eden ali več

Če je v hiši, natančneje v istem domačem omrežju več zvočnikov te družine, jih je mogoče povezati v enotni sistem ter upravljati kot skupino ali samostojno.

Za upravljanje je na voljo brezplačna Sonosova aplikacija druge generacije (S2), zaradi katere se bo pred prvo uporabo po povezavi v brezžično omrežje (WiFi) programska oprema zvočnika v nekaj minutah samodejno posodobila.

Upravljanje prek računalnika ali mobilne naprave

Sonosova aplikacija je na voljo za dva operacijska sistema namiznih računalnikov (PC in Mac) ter tri operacijske sisteme mobilnih telefonov in tablic (Android, iOS in FireOS).

Aplikacija za računalnike z operacijskim sistemom Windows je zgolj ena od petih različnih izvedb aplikacije Sonos druge generacije, s katero je mogoče na daljavo upravljati zvočnik(e) Symfonisk in druge iz družine Sonos. Uporabniško je prijazna in ima neposreden dostop do številnih glasbenih storitev, med katerimi so številne popolnoma brezplačne in tudi takšne, ki omogočajo sprotno poslušanje glasbe z vsega sveta.

Za vsak primer tudi tipke

Ob strani zvočnika so tudi tipke za upravljanje, a ob omenjenih številnih možnostih upravljanja na daljavo, jih bodo po vsej verjetnosti uporabljali le redki.

Ob vseh razpoložljivih možnostih nadzora na daljavo je malo verjetno, da bo kdo posegel po gumbih na zvočniku, a so vendarle na voljo. Foto: IKEA

Prek mobilne aplikacije je mogoče poslušati tudi glasbene datoteke na sami napravi, a ne tudi prek omrežnega diska (na primer z omrežnega datotečnega strežnika ali drugega računalnika, ki je v istem krajevnem omrežju). Na srečo to nalogo uspešno opravi (plačljiva) aplikacija zunanjega ponudnika.

Kdor dostopa do omrežja, dostopa (lahko) tudi do zvočnika

Aplikacija Sonos podpira več jezikov, a med njimi (še) ni slovenščine in še nekaterih srednjeevropskih jezikov ter grščine. Za večino slovenskih uporabnikov to ne bo predstavljalo ovire, a smo vedno malo nezadovoljni, ko na seznamu podprtih jezikov ne najdemo slovenščine.

Povezovanje zvočnika ali več zvočnikov je resnično sila preprosto, skoraj samodejno. Proizvajalca sta povezovanje namenoma naredila nezahtevno in brez dodatnih varovalk, saj pojasnjujeta, da je varovanje dostopa do domačega omrežja obenem tudi varovanje dostopa do zvočnika.

Predlog za nadgradnjo: možnost profilov

To pa pomeni, da vsak, ki ima dostop do omrežja, ima tudi dostop do zvočnikov, kar ni vedno zaželen scenarij.

To pa pomeni, da vsak, ki ima dostop do omrežja, ima tudi dostop do zvočnikov, kar ni vedno zaželen scenarij.

Čeprav bo privzeto udobje mnogim zadoščalo, bi v nekih od naslednjih nadgradenj aplikacije res želeli videti možnost vklopa dodatne zaščite z uporabniškim imenom in geslom – to bi med drugim omogočilo tudi več profilov na istem zvočniku, saj ne moremo pričakovati, da imajo vsi člani istega gospodinjstva enak glasbeni okus in preference.

Glasovno upravljanje podprto, a ne pri nas

Aplikacija Sonos načeloma podpira tudi glasovno upravljanje prek Googlovega pomočnika (Google Assistant) ali Amazonove Alexe, a ni nam povsem jasno, zakaj je ta funkcionalnost pogojena z državo (in v Sloveniji, seveda, ni mogoča).

Ne upamo se reči, ali je za to kriv Sonos, Google, Amazon ali vsi našteti, IKEA pa vsekakor ni.

Platen z različnimi motivi bo vedno več

Ob začetku prodaje bosta na voljo zvočnika z dvema izvedbama dizajniranih platen – eno je belo, drugo pa črno. Maloprodajna cena zvočnika z enim od teh je 179,99 evra, dodatno platno pa je oziroma bo 15 evrov, pri čemer IKEA obljublja, da bo ponudbo platen postopoma povečala.

Ker pa ne moremo izbrati poljubne slike, temveč le enega od razpoložljivih platen, je, kot smo že prej namignili, uradno poimenovanje okvir za slike, nekoliko nenatančno, kar pa vendarle ne spremeni tega, da gre za posrečeno združitev lično oblike opreme za dom in kakovostne tehnologije.

Sklepna misel

IKEA Symfonisk je odličen zvočnik, ki je oblikovno posebej prilagojen za manjše prostore, saj bi pravi veliki zvočnik odščipnil preveč dragocenega prostora.

Njegove možnosti povezovanja in nadzora na daljavo so že zdaj izjemne (čeprav ima Sonosova aplikacija še nekaj možnosti za izboljšanje), številne dostopne glasbene storitve, tudi ogromno brezplačnih, bodo zagotovo izpolnile pričakovanja tudi najbolj izbirčnih glasbenih okusov.

Kaj nam je bilo všeč:

- funkcionalnost velikega kakovostnega zvočnika v lični podobi okrasnega dela opreme prostora,,

- obilje glasbenih storitev, tudi veliko brezplačnih,

- povezava WiFi zagotavlja zanesljivejše predvajanje kot Bluetooth,

- aplikacija za namizne računalnike (PC in Mac) ter mobilne telefone in tablice (Android, iOS, FireOS),

- možnost povezovanja z dodatnimi zvočniki Sonos in enotnega upravljanja prek aplikacij,

- izmenljivi sprednji deli (še boljše bo, ko bo večja izbira zamenljivih mask).

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni možnosti poljubne izbire slike v okvirju,

- privzeta aplikacija Sonos ne omogoča izkoriščanja vseh možnosti zvočnika,

- med podprtimi jeziki aplikacij Sonos ni slovenščine.