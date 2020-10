Nov poceni huawei: lani bi nakup takoj priporočali. Toda letos ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še vedno ga je mogoče zamenjati za "telefon za jurja"

Huawei P Smart 2021 je v marsikaterem pogledu (razen v enem) idealen pametni telefon za kupca, ki išče nekaj za okrog 200 evrov, morda kakšen evro čez.

Priporočena cena pametnega telefona Huawei P Smart 2021 v Sloveniji bo 229 evrov. To je približno šestkrat manj od trenutno objektivno najboljšega pametnega telefona Huawei na slovenskem trgu, modela P40 Pro+. Pa je novi P Smart tudi šestkrat slabši? Ne ravno. Foto: Matic Tomšič

Letošnji model se namreč ni izneveril tradiciji predhodnikov, saj za relativno malo denarja ponuja premijski videz (spomnimo: lani so nas vprašali, ali je Huawei P Smart 2019 telefon za "jurja"), vse prvine, ki jih večina uporabnikov koristi največ časa, pa so, če upoštevamo ceno, na precej visoki ravni.

Zaslon je glede na predhodnika (P Smart 2020, ki je izšel maja letos) še malce zrasel in zdaj po diagonali meri že skoraj 17 centimetrov. Na račun velikosti je sicer izgubil nekaj ostrine, a povprečen uporabnik tega skoraj zagotovo ne bo opazil. Novost je položaj sprednje kamere, ki je zdaj "izvrtana" neposredno v zaslon (kot pri modelih Huawei P40 Pro+ ali Honor View 20, na primer).

Tako velik zaslon je pisan na kožo tistim, za katere Huawei pričakuje, da bodo najpogosteje posegali po P Smartu 2021 – mladim. Na 17-palčnem zaslonu so videoposnetki na TikToku ali Snapchatu pač vidni veliko bolje kot na 15-palčnem. Foto: Matic Tomšič

Huawei P Smart 2021 poganja Huaweiev lastni procesor Kirin 710A, ki se do zdaj še ni pojavil v veliko pametnih telefonih, gre pa za nekoliko izboljšano različico čipa iz modelov z letnicama 2019 in 2020. Presežkov ne gre pričakovati, je pa res, da je procesor v večini scenarijev dovolj zmogljiv, da povprečen kupec takega telefona skoraj zagotovo ne bo vedel, da v njegovem Smartu ne brni čip iz telefonov za tisočaka in več.

Fotoaparat: P Smart 2021 stavi na kvantiteto

Vsaj na papirju je novi P Smart glede na predhodnike velik korak naprej naredil pri fotografiji. Model 2021 ima sistem kar štirih kamer, kar pomeni, da je v primerjavi z drugimi soimenjaki podvojil njihovo število.

Sistemu kamer na pametnem telefonu Huawei P Smart 2021 Kitajci pravijo 48MP AI Quad Camera. 48 MP pomeni število slikovnih pik največjega od senzorjev. Foto: Matic Tomšič

Dvakrat več kamer sicer ne pomeni nujno tudi dvakrat bolj kakovostnih fotografij. Te so objektivno gledano sicer res boljše kot pri predhodnikih, a ne bistveno boljše.

Stare težave kljub drugačni kameri namreč ostajajo – P Smart 2021 ni imun proti presvetlitvi fotografij, ki je še posebej očitna, kadar svetlobni pogoji niso optimalni. Primer:

Foto: Matic Tomšič

V takšnih primerih je morda bolje izklopiti umetno inteligenco, ki pomaga z nastavljanjem najboljših parametrov fotografiranja in naknadno obdelavo slike, saj občasno malce "kompenzira" po svoje, rezultat pa ni vedno najbolj optimalen.

Fotografije, ki jih naredimo s Huaweiem P Smart 2021, so kljub zgoraj opisani težavi v večini primerov sicer povsem "užitne" in občasno lahko tudi spektakularne (kakor za koga, seveda). Zagotovo nas jih ne bi bilo sram objavljati na družbena omrežja ali jih kazati sorodnikom in prijateljem, čemur pa je P Smart 2021 v veliki meri v prvi vrsti tudi namenjen.

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Pri snemanju videoposnetkov je zgornja meja še vedno ločljivost 4K pri 30 slikah na sekundo. Stabilizacija slike je sicer še vedno tako rekoč neobstoječa. Če imate tresoče roke, raje kupite stojalo:

Ko vklopiš polnilni kabel: Aleluja

Ena naših največjih kritik lanskega modela Huawei P Smart Z je bila, da ni omogočal hitrega polnjenja baterije, kar je pomenilo, da smo se pošteno načakali, preden smo videli tako želenih 100 odstotkov. Letošnji P Smart 2020 ga je medtem dobil, a ima še vedno relativno počasnega desetvatnega.

P Smart 2021 medtem omogoča hitro polnjenje z močjo 22,5 vata, kar pa je že precej solidnejša lastnost, saj lahko pametni telefon v optimalnih pogojih z ničle napolni do 50 odstotkov.

Baterija v P Smart 2021 je sicer ogromna (kapaciteta kar 5.000 miliamperskih ur) in z enim polnjenjem brez težav zdrži tudi dva dneva.

Na koncu še dotaknimo še za Huawei trenutno najbolj občutljive teme – aplikacij.

Kot vemo, je Huawei zaradi trgovinskega spora med Kitajsko in ZDA izgubil pravico do uporabe Googlovih storitev in aplikacij, zato jih na novejših pametnih telefonih Huawei ni.

Foto: Matic Tomšič

Povprečen kupec novega Huaweia P Smart 2021, ki prihaja s starejšega huaweia, samsunga ali telefona katere druge znamke, bo razliko zagotovo občutil, pa čeprav je Huaweieva različica Androida videti podobno kot Googlova.

Kje dobim aplikacije? Kje je navigacija? Kje je Gmail? Zakaj ni YouTuba?

Huawei delne odgovore na ta vprašanja ponuja z lastnim servisom AppGallery, kjer ponudba aplikacij raste vsak dan, a je še vedno daleč od Googlove, in brskalnikom Petal Search, ki išče "neuradne" vire namestitvenih datotek znanih aplikacij.

Z nekaj truda in tudi iznajdljivosti je sicer mogoče namestiti kar nekaj aplikacij, ki so na voljo tudi na pametnih telefonih drugih znamk, a dokler Huawei z ZDA ne reši političnega spora, bo grenak priokus ostal. Na novejših telefonih znamke Huawei se namreč še vedno neredko dogaja, da naletimo na aplikacijo ali storitev, ki potrebuje Googlovo podporo. Nekaj je sicer mogoče storiti neposredno prek spletnega brskalnika, a to ni vselej rešitev.

Kriza z aplikacijami se pri uporabi novejših pametnih telefonov Huawei kaže na vsakem koraku. Telefon uporabnika tudi na domačem zaslonu in v podoknih aktivno spodbuja k namestitvi in iskanju aplikacij na servisu AppGallery. Foto: Matic Tomšič

Odsotnost Googlovih storitev je tudi glavni razlog, zakaj si ta pametni telefon ne zasluži brezpogojnega priporočila za nakup.

Huawei P Smart 2021 je v prvi vrsti namreč namenjen manj zahtevnemu uporabniku, ki želi tako imenovano napravo plug&play. Takšen uporabnik od telefona pričakuje in zahteva, da bo od prvega vklopa deloval po njegovih željah in mu ne bo povzročal težav. Pri Huaweiu P Smart 2021 pa se bo moral tak uporabnik medtem marsičesa naučiti na novo, to pa mu morda ne bo všeč.

Preberite tudi: