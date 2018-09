Nokia 5.1: Prijetno presenečenje brez šoka za denarnico

Od družbe HMD Global, lastnice blagovne znamke Nokia za mobilne telefone (in od pred kratkim tudi pripadajoče znamke PureView), letos pričakujemo predvsem še pametni telefon Nokia 9, za katerega nam obljubljajo, da bo njihov najzmogljivejši do zdaj.

S tem bodo sklenili svoja prizadevanja, da ponudijo modele, s katerimi bodo zadostili pričakovanjem (bodočih) uporabnikov v vseh zmogljivostnih in cenovnih razredih. V njihovi pestri ponudbi namreč manjka samo še borec v najtežji kategoriji.

Glede lanskega predhodnika je vidna novost pametnega telefona Nokia 5.1 v razmerju stranic zaslona, ki je zdaj 18:9 oziroma dva proti ena, a zaradi tega ni videti, da je telefon v celoti večji. Foto: Bojan Puhek

Najboljši med srednjimi

Medtem ko čakamo na dodatne podrobnosti ali vsaj datum predstavitve devetke, smo nekaj dni preizkušali pametni telefon Nokia 5.1. Prvič, a le za nekaj minut smo ga imeli v rokah že na njegovi svetovni predstavitvi v Moskvi konec maja.

Že tam smo se lahko prepričali, da je pametni telefon Nokia 5.1 najboljši v trojici srednjega razreda, ki jo je HMD Global predstavil isti dan na istem dogodku. Nasledil je lanski model Nokia 5 in uspelo mu je zagotoviti odlično izkušnjo srednjega razreda.

Nokia 5.1 je bil najzmogljivejši od treh telefonov, ki jih je družba HMD Global, lastnica blagovne znamke Nokia za mobilne telefone, predstavila konec maja v Moskvi. Foto: Srdjan Cvjetović

Z zunanjo podobo ob bok prestižnim

Ohišje pametnega telefona Nokia 5.1 je (v nasprotju z modeloma Nokia 2.1 in Nokia 3.1, ki sta iz plastike) narejeno iz monolitnega aluminija, kar mu ob lično zaobljenih robovih in temnomodri barvi našega preizkušanca daje vtis prefinjenosti, ki presega vtis srednjega razreda.

Ohišje pametnega telefona Nokia 5.1 je narejeno iz monolitnega aluminija, kar mu ob lično zaobljenih robovih in temnomodri barvi našega preizkušanca daje vtis prefinjenosti, ki presega vtis srednjega razreda. Foto: Bojan Puhek

Glede lanskega predhodnika je vidna novost v razmerju stranic zaslona, ki je zdaj 18:9 oziroma dva proti ena, a zaradi tega ni videti, da je telefon v celoti večji.

Diagonala zaslona IPS (In-Plane Switching, naprednejša tehnologija tekočih kristalov LCD) meri 5,5 palca (14 centimetrov), ločljivost pa je 2160 x 1080 pik (Full HD+), kar predstavlja gostoto 443 pik na palec oziroma 174 pik na centimeter ter predvsem velik napredek glede na ločljivost lanske petice.

Za delovanje naprave skrbi tudi osemjedrni procesor, ki naj bi bil do 40 odstotkov bolj učinkovit glede na predhodnika v lanski petici. Foto: Bojan Puhek

Karakteristike so ceni primerne, zaslonska slika pa prijetno preseneča

Slika na zaslonu je videti živahna in lepo kontrastna. Za delovanje naprave skrbi tudi osemjedrni procesor, ki naj bi, kot so nam povedali že na predstavitvi, dosegel do 40 odstotkov več učinkovitosti glede na predhodnika v lanski petici.

Deluje kar dobro, a za svojo ceno seveda ne more ponuditi povsem enake izkušnje kot najzmogljivejši.

V osnovnem modelu pametnega telefona Nokia 5.1 najdemo (ceni primerno) dva gigabajta delovnega pomnilnika in skupno 16 gigabajtov shrambnega prostora Foto: Bojan Puhek

Seveda pa glede na ceno ne moremo pričakovati niti razkošja delovnega pomnilnika in shrambnega prostora. V osnovnem modelu tako najdemo dva gigabajta delovnega pomnilnika in 16 gigabajtov shrambnega prostora, a je drugega mogoče nadgraditi s pomnilniško kartico microSD.

Specifikacije

Zaslon: 5,5-palčni (14-centimetrski) FullHD+ LCD IPS, razmerje 18:9, Corning Gorilla Glass 3

Dimenzije: 151,1 x 70,73 x 8,27 milimetra

Procesor: MediaTek Helio P18 (MT6755S), osemjedrni (4 x A53@2,0 gigaherca in 4 x A53@1,2 gigaherca; GPU: Mali-T860

Pomnilnik: dva gigabajta v osnovni različici

Shrambni prostor: 16 gigabajtov v osnovni različici

Kamera zadaj: ločljivost 16 milijonov pik, f/2.0 PDAF (Phase Detection Auto Focus), dvotonska bliskavica

Kamera spredaj: ločljivost osem milijonov pik, f/2.0 fiksni fokus

Povezljivost: LTE Cat 4 (150 megabitov v sekundi do uporabnika in 50 megabitov v sekundi od uporabnika), microUSB 2.0, 3,5-milimetrski priključek za slušalke, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2, čitalnik prstnih odtisov

Akumulator: 2.970 miliamperskih ur

Operacijski sistem: Android 8.0 Oreo (vključen v program Android One)

Barve: kovinsko modra, črna in bakrena

Cena: 189 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za osnovno različico)

Dobri stari analogni 3,5-milimetrski priključek za slušalke so pri pametnem telefonu Nokia 5.1 umestili na zgornji rob naprave. Foto: Bojan Puhek

Bližnjica do popravkov in posodobitev

Čitalec prstnih odtisov je na zadnji strani pod kamero in deluje zanesljivo. Polnjenje poteka prek vmesnika microUSB, od katerega se je večina novih telefonov sicer že poslovila v korist novega in simetričnega priključka USB-C.

Nokia 5.1 je med tistimi telefoni, ki sodelujejo v programu Android One. To jamči namestitev čistega operacijskega sistema, v tem primeru je to Android 8 Oreo, brez (velikokrat odvečnih) dodatnih programov ter najhitrejšo sprotno dobavo najnovejših varnostnih in zmogljivostnih popravkov. To gotovo pomeni tudi, da bo Nokia 5.1 dobila deveti Android veliko prej kot marsikateri njen tekmec.

Nokia 5.1 je vključena v Googlov program Android One, ki jamči najhitrejši dostop do popravkov in nadgradenj ter najpristnejšo izkušnjo čistega operacijskega sistema Android brez mnogim pogosto nadležnih dodatnih prednameščenih programov. Foto: Bojan Puhek

Optimirana poraba energije

Fotoaparat oziroma kamera je primerna srednjemu razredu, v katerega Nokia 5.1 spada predvsem zaradi svoje dostopne cene. Na zadnji strani je kamera s samodejnim ostrenjem in ločljivostjo 16 milijonov pik, na sprednji pa širokokotna z ločljivostjo osem milijonov pik.

Fotografije, posnete s privzetimi nastavitvami fotoaparata pametnega telefona Nokia 5.1

Akumulator ima zmogljivost 2.970 miliamperskih ur, kar na prvi pogled ni videti zelo veliko, a ker je telefon optimiran tako strojno (npr. procesor Mediatek) kot programsko (Android One), mu med našim preizkusom niti ob nekoliko bolj intenzivni uporabi ves dan (in še več) brez vtičnice ni predstavljal nobene težave – in še vedno je kazalo več deset odstotkov razpoložljive energije.

Nokia 5.1 podpira LTE Cat. 4, kar teoretično, če mobilno omrežje in razmere v njem to omogočajo, pomeni hitrost 150 megabitov v sekundi proti uporabniku in 50 megabitov v sekundi v smeri od njega v širni internet.

Nokia 5.1 ima še vedno vmesnik microUSB, od katerega se je večina drugih novih telefonov poslovila že pred časom v korist simetričnega (torej takšnega, za katerega pri priključevanju ni treba gledati, kako je obrnjen) vmesnika USB-C. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Pametni telefon Nokia 5.1 meri na srednji razred, kjer je cena vse pogosteje odločilen dejavnik. V tem segmentu je za svojo zmerno ceno primerna izbira za vse, ki najprej pogledajo v denarnico in potem preverijo vse preostalo, kajti za to ceno ponuja kar veliko. Navduši predvsem s svojo obliko in podobo ter zaslonsko sliko, ko pa bo nekdo pogrešal malo več zmogljivosti ali kakšno funkcijo, naj le pošteno prizna, da je za manj kot 200 evrov najbrž neutemeljeno pričakovati enako ali skoraj vse kot pri pametnih telefonih najvišjega razreda.

Kaj nam je bilo všeč:



- oster in živahen zaslonski prikaz,

- oblika in podoba, predvsem elegantno aluminijsko monolitno ohišje,

- Android One: hitre posodobitve in popravki brez odvečnega prednameščenega programja,

- razmerje cene in vsega, kar za njo dobimo.

Kaj nam ni bilo všeč:



- nižja cena neizogibno narekuje kompromise pri strojni opremi,

- ni odpornosti proti vodi in prahu,

- v tem cenovnem razredu je zelo ostra konkurenca.