Najzmogljivejši fritz, ki naredi konec odročnim bivalnim kotičkom brez brezžičnega signala

Komunikacijska oprema blagovne znamke FRITZ! je že nekaj let prisotna tudi na slovenskem trgu. Njihovi usmerjevalniki, trenutno je med njimi najzmogljivejši FRITZ!Box 7590, so med drugim del ponudbe slovenskih ponudnikov interneta, predvsem za zahtevnejše domače uporabnike ter manjša in srednja podjetja.

Ko brezžični signal ne pride do vsakega kotička

A še tako zmogljiv usmerjevalnik ne bo dovolj, če njegov signal ne sega v najbolj oddaljene kotičke stanovanja, višje nadstropje hiše ali najbolj oddaljeno sejno sobo pisarniškega prostora.

Takrat vskočijo na pomoč repetitorji, ki so večinoma in načeloma združljivi z usmerjevalniki vseh proizvajalcev, a bodo največ udobja in funkcionalnosti zagotovili, če "ostane vse v družini" – torej če je proizvajalec obeh naprav isti.

Še tako zmogljiv usmerjevalnik ne bo dovolj, če njegov signal ne sega v najbolj oddaljene kotičke stanovanja, višje nadstropje hiše ali najbolj oddaljeno sejno sobo pisarniškega prostora - takrat vskočijo na pomoč repetitorji. Foto: Bojan Puhek

Prvi FRITZ!Repeater kot prosto stoječa naprava

Vsi dozdajšnji člani družine FRITZ!Repeater (med njimi tudi model FRITZ!Repeater 1750E, ki smo ga preizkusili pred časom) so bili zasnovani tako, da se celo napravo preprosto porine v vtičnico.

Toda z novim modelom FRITZ!Repeater 3000 - prvič smo ga, takrat še od daleč, videli septembra lani na sejmu IFA v Berlinu in potem od bližje februarja na Mobile World Congressu v Barceloni - je družina teh naprav dobila prvega, ki je videti kot prosto stoječa naprava. Nezmotljivo je fritzevsko bela z rdečimi detajli, oblikovno pa zelo podobna enemu od LTE-modelov iz te družine.

FRITZ!Repeater 3000 je prvi samostoječi repetitor (ojačevalnik brezžičnega omrežnega signala) v družini FRITZ! in prvi med njimi, ki deluje v treh frekvenčnih pasovih. Foto: Bojan Puhek

Za tiste, ki jim je preprostost na prvem mestu, to morda ni najbolj zaželena novost, a za tiste, ki želijo imeti več vpliva na umestitev repetitorja in posledično s svojim brezžičnim signalom premagati večjo razdaljo, je to gotovo dobrodošlo.

Trije frekvenčni pasovi

Toda oblikovna zasnova ni edino, po čemer je "tritisočka" prva v svoji družini – je tudi prvi repetitor v družini FRITZ!, ki deluje v treh frekvenčnih pasovih (eden v območju 2,4 gigaherca in dva v območju petih gigahercev), kar omogoča večji skupni pretok podatkov.

Repetitor FRITZ!Repeater 3000 je nezmotljivo fritzevsko bel z rdečimi detajli, oblikovno pa zelo podoben enemu od LTE-modelov iz te družine. Foto: Bojan Puhek

Enega od teh petgigaherčnih frekvenčnih pasov uporablja za povezavo z usmerjevalnikom, tako ostane za povezovanje z drugimi napravami ves čas na voljo en pas v območju 2,4 gigaherca (primernejši za starejše naprave) in en v območju petih gigahercev (praviloma hitrejše frekvenčno območje, če ga povezana naprava podpira).

Mesh: algoritem opravlja omrežne optimizacije

Repetitor FRITZ!Repeater 3000 podpira tehnologijo Mesh, ki zagotavlja, da vse druge naprave v omrežju, ki prav tako podpirajo Mesh, samodejno komunicirajo ter optimizirajo nastavitve svojega sožitja in sodelovanja.

Kadar gre za omrežje samih fritzev, pomeni to tudi samodejno optimalno izbiro komunikacijskega kanala, kar pri usmerjevalnikih drugih proizvajalcev ni vedno zagotovljeno.

Repetitor FRITZ!Repeater 3000 podpira tehnologijo Mesh, ki zagotavlja, da vse druge naprave v omrežju, ki prav tako podpirajo Mesh, samodejno komunicirajo ter optimizirajo nastavitve svojega sožitja in sodelovanja. Foto: Bojan Puhek

Namestitev dobesedno v minuti

Postavitev bi bila skoraj težko preprostejša, vsaj v našem testnem okolju, kjer je bil tudi usmerjevalnik iz iste družine. Na repetitorju, ki smo ga pred tem vzeli iz za fritze značilne modre škatle in nato začasno vklopili čim bližje usmerjevalniku, smo za sekundo morali pritisniti tipko za povezavo in potem znotraj dveh minut še ustrezno tipko na usmerjevalniku, s katerim smo ga želeli povezati. Narejeno v manj kot minuti.

Niso pozabili niti na uporabnike, katerih usmerjevalniki ne podpirajo tehnologije WPS. Ti bodo povezavo ustvarili prek spletnega vmesnika, kar bo seveda trajalo nekoliko dlje.

Postavitev bi bila skoraj težko preprostejša, vsaj v našem testnem okolju, kjer je bil tudi usmerjevalnik iz iste družine. Od zavojčka do polnega delovanja je minila dobesedno ena sama minuta. Foto: Bojan Puhek

Po uspešnem povezovanju je repetitor prevzel vse omrežne nastavitve od osrednjega usmerjevalnika, tudi geslo za dostop do spletno zasnovanega nadzornega in upravljalnega vmesnika (a smo vseeno raje nastavili ločeno geslo, saj je, če usmerjevalnik ni dostopen, moten tudi dostop do vmesnika za repetitor).

Mikrolokacija je ključnega pomena

Repetitor smo potem seveda lahko nesli na njegovo končno lokacijo, ta je idealno na pol razdalje med usmerjevalnikom in večino naprav, ki se bodo priključevale na repetitor.

Nadzor in upravljanje omrežja, v katerem je repetitor FRITZ!Repeater 3000, potekata prek spletnega vmesnika. Največ funkcionalnosti je na voljo, če je tudi omrežni modem oziroma usmerjevalnik iz družine FRITZ!. Foto: Srdjan Cvjetović

Prek aplikacije za mobilni telefon, ta omogoča celoviti nadzor in upravljanje, pa je mogoče tudi preveriti, kako močan je signal, ki ga repetitor sprejema.

Osnovni kazalnik pa vidimo kar na repetitorju samem – zeleno obarvani simbol brezžičnega omrežja potrjuje dober sprejem brezžičnega signala, sicer pa bi se spremenil v oranžno. Jakost lučke je nastavljiva, nam je zadoščala že najmanjša jakost, kajti ponoči je tista najmočnejša že zelo prodorna.

Lučka, katere jakost lahko nastavimo, se ob dobrem sprejemu signala obarva zeleno, če signal ni dovolj močan, pa oranžno. Foto: AVM

Ne samo brezžični most

Povezavo z usmerjevalnikom (ali do drugih naprav) je mogoče ustvariti tudi s kablom, saj ima FRITZ!Repeater 3000 dve gigabitni vtičnici za omrežni kabel.

Če ga namesto kot brezžični most uporabimo kot običajen omrežni most (LAN), lahko povezavo s podprtimi napravami varuje tudi z novim šifrirnim standardom WPA3.

Dostop do nadzorne plošče repetitorja FRITZ!Repeater 3000 lahko varuje geslo povezanega omrežnega modema/usmerjevalnika FRITZ!Box (na sliki) ali ločeno lastno geslo. Foto: Srdjan Cvjetović

AVM FRITZ!Repeater 3000

Dimenzije : 88 x 184 x 136 mm

WLAN : 2x WLAN 802.11 ac s teoretično hitrostjo do 1733 megabitov v sekundi (4x4 MIMO) do usmerjevalnika v frekvenčnem območju petih gigahercev in 866 megabitov v sekundi (2x2 MIMO) do povezanih odjemalcev + 1x WLAN 802.11 n s podporo Multi-User MIMO in teoretično hitrostjo do 400 megabitov v sekundi v frekvenčnem območju 2,4 gigaherca

Šifriranje : WPA2 privzeto, v načinu LAN Bridge (kabelska povezava do usmerjevalnika) podpira tudi WPA3

Omrežje : možnost nastavljanja ločenega omrežja za gostujoče uporabnike

Vmesniki : dva gigabitna vmesnika Ethernet za priključitev omrežnega kabla, LED-indikator delovanja in jakosti brezžičnega signala, tipka za povezovanje

Priloženo v škatli : napajalni kabel in napajalnik, omrežni kabel (1,5 metra), kratka navodila v več jezikih

Operacijski sistem : FRITZ!OS

Cena : v Sloveniji še ni določena, v Nemčiji je priporočena maloprodajna cena 129 evrov, a se ga pri nekaterih spletnih prodajalcih dobi tudi za 115,20 evra.

Sklepna beseda

"Tritisočka" je občutno dražja od svojega starejšega in nekoliko manj zmogljivega brata FRITZ!Repeater 1750E, zato pred nakupom, ki ga z vidika lastnosti in delovanja sicer toplo priporočamo, le preučite, ali boste svoj namen glede hitrosti, dosega in števila povezanih naprav dosegli že s to (ali kakšno podobno) cenejšo napravo.

Če pa se odločite za FRITZ!Repeater 3000, ste zagotovo izbrali zelo zmogljivo napravo. Namestitev tega sicer najzmogljivejšega repetitorja iz berlinske hiše AVM je s podporo WPS potekala hitro in preprosto. Delovanje v treh frekvenčnih pasovih in dva vmesnika Ethernet omogočajo veliko število zanesljivih povezav. Oblika prosto stoječe naprave sicer zahteva svoj prostor nekje na mizi ali na polici, a zato omogoča večjo prilagodljivost pri umestitvi v prostor, kar prav tako lahko prispeva k boljšemu sprejemu brezžičnega signala – tistemu, zaradi česar repetitor pravzaprav želite.