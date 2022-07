Švedsko podjetje IKEA nadaljuje z razvojem ustvarjalno oblikovanih izdelkov, pri katerih so tehnološke zmogljivosti umeščene v na videz povsem običajen kos pohištva.

Kot smo pri izdelkih IKEA vajeni, je pred uporabo treba tudi kaj sestaviti − na srečo samo pritrditi ročaj na svetilko. Foto: Ana Kovač

Po tem, ko smo si pred časom že ogledali čistilec zraka Starkvind v podobi mize in okrasni okvir Symfonisk, v katerem domujejo odlični domači zvočniki priznanega proizvajalca Sonos, smo preizkusili še modro "gobo" ali "gasilsko čelado" Vappeby (pri nekaterih spodbuja ta oblika tudi druge asociacije), ki je na voljo tudi v sivi barvi.

Prenosljiv ter odporen proti prahu in nalivom

Za razliko od zvočnikov Symfonisk je zvočnik Vappeby prenosljiv (tehta okrog poldrugega kilograma), primeren pa je tudi za uporabo na odprtem, saj je vodoodporen in odporen na prah po standardu IP65 – to pomeni popolno odpornost na prah in zelo verjetno tudi odpornost na močnejši naliv, ne pa tudi na potapljanje.

Zvočnik Vappeby je prenosljiv in primeren za uporabo na odprtem, saj je vodoodporen in odporen na prah po standardu IP65 Foto: Ana Kovač

Vappeby se razlikuje od Symfoniska tudi v uporabi povezave Bluetooth namesto WiFi in zasnovi kot naprava za dostopnejši cenovni razred. Kljub temu pa je zvok, ki ga oddaja Vappeby, presenetljivo dober, njegova oblikovna zasnova pa omogoča enakomerno širitev tega zvoka po vsem prostoru.

VIDEO: zvok ob posnetkih iz podhoda na ljubljanski železniški postaji je posnet iz zvočnika/svetilke Vappeby.

Od izdelkov iz hiše IKEA pričakujemo, nam nekaj vijačenja ne uide: s štirimi vijaki torej pritrdimo ročaj na telo te zvočno opolnomočene svetilke. Povezovanje prek povezave Bluetooth s pametnim telefonom je preprosto, a pri tem nekoliko ponesrečena navodila prej ustvarijo nekaj zmede, kot da bi pomagala.

Vzdušje svetlobe v dveh jakostih

Luč se prižiga s tipko na zadnji strani, ki tudi določi eno izmed dveh stopenj jakosti svetlobe. Veseli bi bili, če bi luč lahko upravljali tudi na daljavo, ali pa bi, zahvaljujoč barvni žarnici, ki je Vappeby nima, svetlobi lahko spreminjali barvo prek aplikacije na povezanem telefonu, a se za to najbrž niso odločili, da ne bi izdelka podražili.

S tipko je mogoče izbrati eno od dveh jakosti svetlobe (na sliki je močnejša). Foto: Ana Kovač

Srednje močna luč v temnem okolju zagotovo nekoliko razsvetli bližnjo okolico, vendar bi si upali oceniti, da je topla, torej nekoliko rumenkasta svetloba, ki jo daje Vappeby, mišljena predvsem za ustvarjanje vzdušja in ne kot reflektor.

Na sprednji strani pa prevladuje velika krožna tipka, ki z vrtenjem poskrbi za uravnavanje glasnosti, s pritiski pa začetek in ustavljanje predvajanja. Ob njej sta dve manjši tipki, ena od njiju skrbi za vklop in, z daljšim pritiskom, izklop. Vappeby se bo sicer izklopil tudi samodejno, če 20 minut ne bo predvajal glasbe.

Oblika svetilke/zvočnika Vappeby redkokoga pusti ravnodušnega, mnenja, na kaj spominja, pa se včasih močno razlikujejo. Foto: Ana Kovač

Premierna švedska naveza

Druga tipka pa je svojevrstna podpora storitvam še enega švedskega podjetja – ponudniku pretočne glasbe Spotify – in je, kot so prepričani pri Ikei, prvi primer tovrstnega povezovanja. Če je aplikacija Spotify nameščena na povezani telefon, se bo ta ob podpori vgrajene funkcionalnosti Spotify Tap samodejno odprla in bo tako s to tipko mogoče krmariti po seznamu glasbe podobno, kot to omogočajo nekatere slušalke, zatrjuje proizvajalec.

Z drugimi besedami, pri uporabi storitve Spotify lahko povezani mobilni telefon ostane nekje na varnem in ga zato ni treba prijeti v roke.

Vappeby tehta približno poldrugi kilogram. Foto: Ana Kovač

Uporabnikom storitve Spotify bo ta za zdaj ekskluzivna povezava v svetu zvočnikov prav gotovo dobrodošla, a tudi tisti, ki je ne uporabljajo (med njimi smo mi), ne bodo prikrajšani za osnovno poslanstvo dvoživke Vappeby – dober prostorski zvok z osvetlitvijo kot bombončkom.

Bluetoth zvočnik in (zunanja) svetilka IKEA Vappeby



Dimenzije: višina 25 centimetrov, premer 17 centimetrov

Masa: 1,5 kilograma

Moč zvočnika: 10 wattov

Moč svetlobe: 1,5 watta

Svetilnost: 20 lumnov

Povezljivost: Bluetooth, Spotify Tap, vrata USB-C za polnjenje

Akumulator: 3.300 miliamperskih ur

Pripravljenost: do 12 ur (razen pri stalni višji svetlobi)

Veseli bi bili, če bi imel Vappeby barvno žarnico in/ali če bi ga lahko upravljali na daljavo prek mobilne aplikacije. Foto: Ana Kovač

Enakomeren zvok čez vseh 360 stopinj

Poznavalci tehnologije zvoka bodo potrdili, da je ustvarjanje naprave, ki zmore po vsem prostoru enakomerno razporejati ves frekvenčni razpon zvoka (zlasti visokofrekvenčne tone), velik izziv – in ravno to je lahko pojasnilo vsem tistim, ki pomislijo, da je oblika zvočnika/svetilke Vappeby preveč nenavadna.

Zvočniku uspeva enakomerno razporediti celotni zvočni spekter čez vseh 360 stopinj, kar je vse prej kot nekaj samoumevnega. Foto: Ana Kovač

Dosežek pri enakomernosti zvoka po vsem prostoru namreč odtehta vse morebitne pomisleke glede oblike in je že sam po sebi glavni adut te naprave.

Ko glasba ne obmolkne kar tako

Energijo za svoje delovanje Vappeby dobiva prek vmesnika USB-C. V zavojčku najdemo spodobno dolg kabel, ki ima na drugi strani vtič USB, ne pa tudi adapterja za priključek na električno omrežje, ki že nekaj časa vedno pogosteje manjka ob nakupu novih naprav (in katerega odsotnost niža proizvodne stroške ter, upamo, tudi ceno).

Spodnja stran je prilagojena proti drsenju. Foto: Ana Kovač

Ko bo njegov akumulator poln, bo do takrat, ko mu bo zmanjkalo energije, poskrbel približno za 12 ur uporabe, če le ne vztrajamo pri stalno prižgani luči na višji stopnji.

V svojem razredu presenetljivo dober, vsekakor pa edinstveno izviren

V slovenski trgovini IKEA, fizični v Ljubljani ali spletni, je zvočnik Vappeby na voljo za 69,99 evra – toliko ali kakšen cent manj je tudi v Franciji in Španiji ter na Švedskem, Finskem in Norveškem. V drugih državah je redna cena zanj (lahko) drugačna.

Posamezno polnjenje akumulatorja zagotavlja do 12 ur običajne rabe brez iskanja polnilca. Foto: Ana Kovač

Za zvočnik Vappeby pa lahko rečemo, da za svojo ceno nudi presenetljivo dober zvok, zlasti glede prostorske uravnanosti, ki je pri zunanji uporabi lahko odločilnega pomena. Avdiofilom sicer ne bo predstavljal končne rešitve za njihova pričakovanja pri uporabi v zaprtem prostoru, a če na glas predvajate glasbo v odprtih prostorih, vam lahko Vappeby prinese veliko veselja in zadovoljstva.

Kaj nam je bilo všeč:



- prenosljiva zunanja svetilka in (vodoodporen po standardu IP65) Bluetooth zvočnik v enem,

- presenetljivo dober (in prostorsko enakomerno razporejen) zvok za zvočnik tega cenovnega razreda,

- gumb za upravljanje glasnosti,

- do 12 ur delovanja brez vtičnice.

Kaj nam ni bilo všeč:



- cena se (občutno) razlikuje od države do države,

- možnosti prižiga in ugašanja luči ter prilagajanja barve svetlobe prek aplikacije ni, bi pa bilo to lepa dodana vrednost.