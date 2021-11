Ikea Starkvind: (skoraj) nevidni ambasador domačega čistega zraka

Videti je in deluje kot pomožna mizica, a je v njej tudi pametni čistilnik zraka za prostor do 20 kvadratnih metrov. Z dodatnim vmesnikom pametnega doma bo sprejemal ukaze iz mobilnega telefona in razumel tudi glasovne ukaze v kakšnem od velikih svetovnih jezikov.

Eden od stranskih učinkov pandemije, ki jo moramo še premagati, je ta, da doma preživimo občutno več časa. Naši domovi so za dalj časa postali naša delovna mesta, učilnice in še marsikaj, zaradi česar je zagotavljanje čistega in kakovostnega zraka v domovih postalo večji izziv.

S tem čistilnikom zraka v preobleki mize IKEA krepi ponudbo svojih izdelkov, kjer združuje funkcionalnost tehnološke naprave za pametni dom in klasično lično podobo kosa pohištva. Foto: Srdjan Cvjetović

Prah, trdni delci, alergeni, plesen, čistila, ki oddajajo moteče in škodljive pline, vonjave ob neustreznem prezračevanju, celo neprijetne vonjave ob pripravi sicer okusnih jedi – vse to kvari dobro počutje v domu in gotovo ni prijazno do zdravja. Moteče je predvsem za astmatike in alergike, a tudi za preostale, ki se tega morda sploh ne zavedajo.

Naprava po srcu, kos pohištva po podobi

Sobni čistilniki zraka sicer niso nič novega, a do zdaj načeloma niso bili podobni nečemu, kar bi bili pripravljeni ves čas gledati v prostorih svojega doma. Tega se dobro zaveda Ikea, ki v svoji ponudbi že ima tehnološke izdelke, domiselno umeščene v lične kose pohištva – enega smo že preizkusili pred nekaj meseci.

Švedska družba je tako okrepila svojo produktno linijo čistilnikov zraka. Dozdajšnjemu samostoječemu čistilniku Förnuftig so dodali serijo Starkvind, v kateri je ravno tako samostoječa izvedba, a tudi ustvarjalnejša, pri kateri je čistilnik prav lepo in diskretno skrit v pomožni mizici.

Dva filtra priložena, trije mogoči

Očem skrit tako ostaja sistem treh filtrov: prvi poskrbi za odstranjevanje večjih delcev, kot so lasje in prah, drugi odpravi manjše delce, kot so delci PM2.5 (delci z velikostjo od 0,1 do 2,5 mikrometra), prah in cvetni prah, tretji filter pa absorbira moteče in škodljive pline.

Pogled na filtre, ki so svoj dom našli v prostoru pod zgornjo površino mize − pod vidnejšima dvema je še opcijski filter, ki poskrbi za odstranjevanje motečih plinov in njihovih vonjav. Foto: Srdjan Cvjetović

Prvega je dovolj vsake toliko časa očistiti s sesalnikom, drugega je treba čez nekaj mesecev delovanja zamenjati, oba pa sta priložena v nabavnem kompletu z mizico.Tretji filter, ta je črne barve, je opcijski in ga je treba že za prvo uporabo kupiti posebej, kar, če se zanj odločite, poviša nabavno ceno za eno desetino.

Bi raje samodejno ali prek mobilnega telefona?

Ne preveč očitno, a vendarle dovolj dostopno je na stranskem obodu mize stikalo s petimi nastavljivimi hitrostmi delovanja ali izbiro samodejne hitrosti, ki jo bo mizica Starkvind sproti določala na podlagi podatkov svojega senzorja kakovosti zraka na hrbtni strani.

Ob izbiri samodejnega načina bo zagon in optimalno hitrost delovanja določila meritev kakovosti zraka − senzor je na hrbtni strani naprave. Foto: Srdjan Cvjetović

Tega stikala pa se ne bo treba nikoli dotakniti, če boste prek vmesnika Trådfri čistilnik povezali z Ikeino mobilno aplikacijo Home smart.

Ta vmesnik, ki uporablja komunikacijski standard Zigbee, je na voljo posebej (redna maloprodajna cena je 29,99 evra) in primeren tudi za druge Ikeine izdelke pametnega doma, tudi za prej opisane zvočnike Symfonisk, ki imajo sicer tudi svojo namensko aplikacijo.

Ikeina aplikacija za pametni dom Home smart ima tudi slovenski vmesnik ter (ob uspešnem povezovanju prek opcijskega vmesnika Trådfri) pomaga tudi pri namestitvi in vzdrževanju. Foto: Srdjan Cvjetović

Dodatni bonus: prek aplikacije je mogoče dobiti (okvirni) podatek o kakovosti zraka, na podlagi katerega samodejni način določi hitrost vrtenja ventilatorja ali onemogočiti stikalo na mizici in tako preprečiti, da bi se (majhen) otrok z njim igral.

Trenutek resnice: aplikacija vse to zmore le, dokler je telefon z njo povezan v istem (brezžičnem) omrežju kot naprave.

Kot tako rekoč vsak izdelek, ki pride iz Ikeine hiše, je tudi tega treba sestaviti, a je naloga opravljena brez zapletov v slabih 15 minutah. Foto: IKEA

Vsi jeziki za Google, Amazon in Apple niso enaki

Aplikacija Ikea Home smart in vse v njej povezane Ikeine naprave pametnega doma se lahko povezujejo s sistemi za glasovno upravljanje in nadzor pametnega doma, kot so Google Home, Amazon Alexa in Apple HomeKit.

O tem smo se prepričali z Googlovo aplikacijo in (zdaj že spodobno starim) Googlovim pametnim zvočnikom Home.

Leva tretjina: izbirnik osnovnih nastavitev aplikacije Ikea Home Smart. Srednja tretjina: povezovanje aplikacije Ikea Home Smart z Googlovim pomočnikom (Google Assistant). Desna tretjina: tudi pri najvišji hitrosti delovanja kazalec ni prestopil 50 decibelov (prikazana najvišja vrednost 63 decibelov izvira iz drugih, nepovezanih meritev). Foto: Srdjan Cvjetović

Omejitev vseh teh (zunanjih) aplikacij je, da poznajo le nekatere jezike – z angleščino, nemščino, italijanščino ali francoščino nimajo težav, a, uganili ste, slovenščina ni podprta.

Zato nasvet: če želite uporabljati glasovne ukaze, imenujte čistilnik z imenom, ki ga bo glede na izbrani jezik sistem prepoznal. "Mizica" ni delovala, verjetno bi za Googlovo angleščino mizica morala biti meezeetsa.

Ne preveč očitno, a vendarle dovolj dostopno je na stranskem obodu mize stikalo s petimi nastavljivimi hitrostmi delovanja ali z izbiro samodejne hitrosti. Foto: Srdjan Cvjetović

Ikeina mobilna aplikacija zna slovensko

No, zato palec gor za Ikeo, ker je na zajetnem seznamu jezikov, v katerem se oglaša vmesnik njihove aplikacije za pametni dom, tudi slovenščina. Izbira mora biti, čeprav mnogi tudi pri nas raje izberejo angleščino za svoje uporabniške vmesnike.

Povezovanje s sistemom pametnega doma prek vmesnika Trådfri (na voljo posebej) nam daje vpogled v meritev kakovosti zraka, možnost onemogočanja nadzora s stikalom (za preprečevanje neželenih sprememb nastavitev) in časovnega načrtovanja delovanja (desna tretjina slike). Foto: Srdjan Cvjetović

Kot tako rekoč vsak izdelek, ki pride iz Ikeine hiše, je tudi tega treba sestaviti, a je naloga opravljena brez zapletov v slabih 15 minutah. Naš preizkušanec je bil v beli barvi, na voljo je tudi črna, pri obeh pa so uporabili plastiko in lužen hrastov furnir. Redna maloprodajna cena belega ali črnega je 149 evrov.

Naš preizkušanec je bil v beli barvi, za enako ceno (redna maloprodajna je 149 evrov) pa je na voljo tudi izvedba v črni barvi. Foto: IKEA

Kaj vse je pod površino mize?

Zgornjo površino mize je smiselno namestiti, ko je čistilnik seznanjen z aplikacijo, saj je pod zgornjo površino mize, seveda poleg filtrov, tudi tipka, ki sproži seznanjanje čistilnika z aplikacijo. Seznanitev se zgodi v trenutku, kar pri tovrstnih povezovanjih ni samoumevno.

Ob omenjeni tipki za seznanitev je tudi prostor, kamor je mogoče skriti napajalnik/transformator in morebitne presežne kable, če imate srečo, da je pot od Starkvinda do vtičnice razmeroma kratka.

Spodnja stran Ikeinega čistilnika zraka v podobi mize Starkvind Foto: Srdjan Cvjetović

Hrup ni težava

Ena od nogic poskrbi, da so neizogibni kabli čim manj vidni. Foto: IKEA

Celo pri najvišji hitrosti delovanja, ki pride v poštev šele pri večjih obremenitvah zraka, se nam naprava ni zdela preveč glasna.

Temu je pritrdil tudi merilnik hrupa na pametnem telefonu, ki je v peti prestavi Starkvinda nameril od 45 do 50 decibelov (verjetno bi z že nekoliko zapolnjenim filtrom pridelal še kak decibel več).

Ušesom še prijaznejša pa je prva prestava, pri kateri se kazalnik ni spravil nad 27 decibelov, kar je dovolj tiho, da ne bi smelo zmotiti niti spanca.

Sklepna beseda

Čistilnik zraka, ki ne zaseda dodatnega prostora, saj je premišljeno vključen v mizo, ali miza z dodatno tehnološko funkcionalnostjo?

Oboje. In ravno ta dvojnost je največja prednost in lepota tega preizkušanca, ki z dodatno povezljivostjo pametnega doma zmore še kakšen trik več.

Zgornjo površino mize je smiselno namestiti, ko je čistilnik seznanjen z aplikacijo, saj je pod njo seveda poleg filtrov tudi tipka, ki sproži seznanjanje čistilnika z aplikacijo. Foto: Srdjan Cvjetović

Kaj nam je bilo všeč:

- simbioza pomožne mize in čistilnika zraka,

- diskretnost čistilnika zraka v podobi mize, brez pretirano vidnih kablov,

- povezana mobilna aplikacija zna slovensko.

Kaj nam ni bilo všeč:

- upravljanje prek mobilne aplikacije je mogoče le, če je telefon v istem (mobilnem) omrežju.