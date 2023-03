Ikea Symfonisk: svetilni okras mize s srcem zvočnika

Sodelovanje švedske družbe Ikea in ameriške družbe Sonos, ki ga kronajo izdelki Ikeine serije Symfonisk, se (očitno uspešno) nadaljuje. Že predlani smo iz nabora izdelkov te serije pogledali pametni zvočnik v podobi okvirja za fotografije, tokrat pa smo si ogledali modularno namizno svetilko druge generacije te družine.

Dva krat dva, pravzaprav pet

Besedo modularno smo uporabili, ker lahko svetilko sestavimo iz belega ali črnega glavnega dela spodaj, v katerem je tudi zvočnik, na katerega dodamo črni ali beli stekleni senčnik – naš preizkušanec je bil iz obeh črnih gradnikov.

Če pa bi namesto steklenega senčnika svetilke raje imeli tekstilnega, je ta prav tako na voljo v svetlem ali črnem odtenku. Ponudbo pa zaokroža senčnik iz bambusa.

V vseh primerih, ko senčnik ni iz stekla, bo skupna nabavna cena za pet evrov nižja od 214 evrov, kolikor v slovenski Ikei stane komplet s steklenim senčnikom.

Noga svetilke in pripadajoči senčnik sta naprodaj posebej. Foto: Ana Kovač

Brezžično ali z omrežnim kablom

Zvočniki Symfonisk uporabljajo brezžično povezavo Wi-Fi na frekvenci 2,4 gigaherca, ki je načeloma zanesljivejša in z daljšim dosegom kot povezava Bluetooth, ki se praviloma uporablja za povezovanje (predvsem manjših in prenosnih) zvočnih naprav.

Za dodatno zanesljivost povezave z omrežjem (in dodaten kabel pod mizo) pa je na dnu zvočnika tudi vmesnik za priklop omrežnega kabla.

Z navadnimi žarnicami edina, s pametnimi pa dodatna možnost za vklop in izklop luči je z gumbom. Foto: Ana Kovač

Sam ali še raje v družbi

Zvočnik se povsem enakovredno kot Sonosovi zvočniki povezuje in upravlja prek Sonosove aplikacije, ki je na voljo tako za pametne telefone (preizkusili smo jo na operacijskem sistemu Android) kot tudi za osebne računalnike z operacijskim sistemom Windows. Žal pa še vedno ne zna slovensko.

V tej aplikaciji zgledno sodeluje z vsemi morebitnimi dodatnimi zvočniki znamk Sonos in Ikea Symfonisk, ki so v istem domačem (praviloma brezžičnem) omrežju. Ne bi se pa branili, če bi zvočniki zaigrali glasbo, ki bi jo predvajali neposredno iz drugih aplikacij, a podpore za Chromecast in podobne standarde ni (Sonos in Google imata nekaj neporavnanih računov, kar je morda razlog za to).

Ob nakupu namizne svetilke Ikea Synfonisk ne prejmemo žarnice, mogoče pa je uporabiti katerokoli navadno ali pametno žarnico s standardnim navojem E27. Foto: Ana Kovač

Aplikacija ali (za osnovna opravila) tipke

Aplikacija opravlja temeljno poslanstvo in podpira veliko različnih virov glasbe, a še vedno ostaja prostor za izboljšave, ki so jih nekatere aplikacije drugih avtorjev že osvojile. Ena od teh je na primer možnost neposrednega predvajanja s spletne strani YouTube ali iz drugih glasbenih predvajalnikov (predvsem na računalnikih).

Osnovna opravila, to je premik med glasbenimi posnetki in uravnavanje glasnosti, pa zmorejo tudi tipke pod svetilko.

Gumbi za osnovno upravljanje zvočnika so namenoma premaknjeni nasproti tistega za vklop in izklop luči, saj pričakujejo, da bodo uporabniki zvočnik večinoma upravljali prek aplikacije, in ker želijo preprečiti, da bi ob uporabi tipke za luč pomotoma pritisnili tudi kakšno od tipk za zvočnik. Foto: Ana Kovač

Ob pametnem zvočniku še pametna luč

Če pa se ob nakupu odločite še za Ikeino pametno žarnico - ta je na prodaj posebej - jo lahko povežete prek Ikeinega vozlišča za pametni dom Dirigera, ki za zdaj deluje le z Ikeinimi napravami pametnega doma.

V tem primeru je svetilko mogoče dodati v Ikeino aplikacijo za pametni dom in jo tam tudi upravljati, ob nakupu dodatnega samostojnega Ikeinega gumba za hitri dostop pa jo lahko upravljamo tudi prek tega. Pozabili niso niti na tipko za klasičen način vklopa in izklopa luči.

Ikein gumb za hitri dostop Styrbar (naprodaj posebej) deluje z njihovimi napravami za pametni dom, ob nakupu pa mu je priloženo ohišje, ki ga je mogoče pritrditi na steno. Foto: Ana Kovač

V pričakovanju standardizacije pametnega doma

Vozlišče Dirigera je sicer dodaten (in neobvezen) nakup, a Dirigera hkrati obljublja, da je pripravljena za vse naprave pametnega doma, ki bodo podpirale prihajajoči standard pametnega doma Matter, če se povezujejo z eno izmed treh pogostih tehnologij povezovanja, ki jih to vozlišče podpira.

Pametno luč je mogoče vzpostaviti tudi s pametno žarnico (drugega proizvajalca), ki se povezuje z brezžičnim omrežjem (WiFi), a bo, dokler ne bo vzpostavljena boljša združljivost med proizvajalci opreme za pametni dom, to zahtevalo uporabo ločene aplikacije za upravljanje in nadzor.

V kombinaciji z Ikeino pametno žarnico je mogoče luč namizne svetilke Ikea Symfonisk upravljati prek Ikeine aplikacije za pametni dom. V isti aplikaciji je mogoče delno upravljati tudi funkcije zvočnika, a je veliko več možnosti (ne pa tudi vse, ki bi si jih želeli) v Sonosovi aplikaciji. Foto: Ana Kovač

Več kot dovolj za domačo rabo

Zvok je dober, pravzaprav zelo dober. Po občutku se nam sicer zdi, da pri najvišjih glasnostih ali v večjih prostorih ne dosega takšnega izraza in širine kot pri večjih Sonosovih zvočnikih, vključno z okvirjem Symfonisk.

"Dvoživka" zvočnika in svetilke je posebej primerna za manjše sobe, ker ne zavzame veliko prostora in ker je njen zvok najboljši, ko ni na najvišji glasnosti. Foto: Ana Kovač Še enkrat, gre le za občutek, ki ga nismo podprli z meritvami, zvok iz namizne svetilke pa je še vedno poln, širok in bogat ter več kot dovolj za vse, ki nismo najbolj zagrizeni avdiofili.

Sklepna beseda

V primerjavi z Ikeino prenosno svetilko Vappeby, ki je ravno tako zvočnik (čeprav ne Sonosov), je namizna svetilka Synfonisk odvisna od omrežnega napajanja in ni primerna za zunanjo uporabo, a zato ne porablja potratnih baterij.

Namizna svetilka Symfonisk je še ena "dvoživka" (v pozitivnem pomenu besede, da ne bo pomote), ki je nastala kot sodelovanje tehnološke družbe Sonos in pohištvenega velikana Ikea. Primerna je predvsem za majhne in srednje velike prostore, kjer bo s svojo podobo in funkcionalnostjo zvočnika dobrodošla okrepitev estetike in zabave, ob tem pa bo zavzela le malo prostora na mizi.

Kaj nam je bilo všeč

- zelo dober zvočnik v lični namizni svetilki,

- združljiv z vsemi drugimi zvočniki Symfonisk in Sonos za celovito ozvočenje,

- modularnost (deset mogočih kombinacij s tremi materiali senčnikov),

- preprosta namestitev v aplikaciji Sonos,

- sprejema žarnice standardnega navoja E27.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni možnosti neposrednega predvajanja glasbe iz drugih aplikacij,

- Sonosova aplikacija za zvočnik se še ni naučila slovenščine.