Dirigera: ambiciozni Ikeini načrti za pametni dom

Dirigera je Ikeino komunikacijsko vozlišče povezanih naprav pametnega doma, ki bo s predvidenimi programskimi nadgradnjami pridobivalo nove funkcije in zmogljivosti.

Ikeino vozlišče za pametni dom Dirigera predstavlja pomemben napredek v primerjavi z devet let starim predhodnikom Trådfri, veliko privlačnih in uporabnih novosti pa še pride predvidoma letos s programskimi nadgradnjami

Švedsko pohištveno podjetje Ikea se je z idejo pametnega doma začelo poigravati že leta 2012, prvi izdelki pa so sledili tri leta pozneje.

Viden napredek v tej smeri so dosegli predvsem v zadnjih nekaj letih, ko so na trg poslali nekaj izdelkov pametnega doma, v katere so vključili tudi svoje značilno minimalistično oblikovanje.

Predhodnik se še ne poslavlja, a novosti ne bo prejemal

V teh mesecih pa smo priča temeljiti prenovi osrčja njihovega sistema pametnega doma: dozdajšnji vmesnik Trådfri, ki je povezoval vse Ikeine naprave pametnega doma, se poslavlja, nadomestilo pa ga je manjše in bolj vsestransko (a zato tudi občutno dražje) vozlišče Dirigera. Njegovo ime je švedska beseda za vodenje, še najbližje izvirni izgovarjavi pa bi v Sloveniji bili tisti, ki govorijo po goriško.

Uporabnike prejšnjega vmesnika, ki ni več v prodaji, pa Ikea vendarle pomirja: nadgradnje naj bi zagotavljali predvidoma vsaj do leta 2026. Toda več novih funkcionalnosti, ki so že na voljo, in predvsem tiste, ki bodo še prišle s programskimi nadgradnjami, bodo na voljo le za uporabnike vozlišča Dirigera.

Matter obljublja združljivost, Dirigera je pripravljena

Pri Ikei pojasnjujejo, da v primerjavi s predhodnikom Dirigera prinaša "nove digitalne značilnosti" in večje pomnilniške zmogljivosti, kar za uporabnike pomeni hitrejše in boljše delovanje ter možnost povezovanja večjega števila naprav. Dirigera ohranja preprosto podobo, h kateri še dodatno prispeva preprosta bela barva.

S programskimi posodobitvami se obeta tudi podpora standardu Matter, ki bo omogočila združljivost med napravami različnih proizvajalcev, kakor tudi dodatna podpora brezžičnem omrežju, kar bo omogočilo upravljanje pametnega doma tudi zunaj doma. Dirigera namreč za zdaj povezuje le Ikeine naprave pametnega doma in se v domače omrežje povezuje samo prek omrežnega kabla.

Novo vozlišče in nova aplikacija

Povezane pametne naprave je mogoče v mobilni aplikaciji urediti po posameznih prostorih. Foto: Srdjan Cvjetović Različni sta tudi mobilni aplikaciji, ki sta sicer obe na voljo tako za operacijski sistem Android kot za iOS. Za vozlišče Dirigera je primerna nova aplikacija Ikea Home Smart (z rumeno ikono), za odhajajoči vmesnik pa je primerna starejša aplikacija, ki ima belo ikono in enko na koncu imena.

Nekoliko presenetljivo pa je, da za razliko od stare aplikacije nova ne podpira temnega načina dela, a v vsem drugem je, predvsem zaradi naprednejše Dirigere, nova aplikacija v prednosti.

Tako bo na primer z ustreznim Ikeinim čistilcem zraka, kot je Starkvind, nova aplikacija za razliko od stare prikazala tudi podatek o kakovosti zraka in stanje baterij na napravah, ki se ne napajajo neposredno iz električnega omrežja (npr. daljinci), uvaja pa tudi možnost razvrščanja povezanih naprav po sobah, česar starejša aplikacija ni imela.

Namestitve vodi mobilna aplikacija

Dodajanje novih povezanih naprav v vozlišče Dirigera je potekalo hitro in preprosto. Še največ časa, a tudi to le kakšne tri minute, je trajalo posodabljanje programske opreme ob prvem zagonu vozlišča.

Ob tem smo ugotovili, da imajo nekatere Ikeine naprave povezanega doma še vedno navodila, ki so bila primern(ejš)a za predhodni vmesnik, a težav z Dirigero vendarle ne bo. Namestitve se v celoti izvajajo prek pripadajoče mobilne aplikacije, marsikateri korak pa je v tej aplikaciji podrobno pojasnjen z videoizrezki.

Ni bližnjice za prestop od predhodnega vmesnika

Migracijskega orodja, ki bi naprave, povezane z vmesnikom Trådfri, preprosto premaknil na novo vozlišče Dirigera, ni. Na srečo je tudi v tem primeru povezovanje Ikeinih naprav pametnega doma z Dirigero preprosto, le prizore (programirane vklope in izklope posameznih naprav) je pač treba ponovno vpisati.

Ravno prizori (nekateri jim rečejo scene) so ključ avtomatizacije pametnega doma, saj z njimi določimo uro ali kakšen drug pogoj, ko se neka naprava – luč, čistilec zraka, zvočnik, ogrevanja, ventilator ali kaj drugega – vklopi ali izklopi.

Za novo povezovanje podprtih naprav z Dirigero si stari sistem preprosto odmislimo (lahko celo odstranimo aplikacijo z belo ikono), ob zagonu namestitvenega postopka na aplikaciji Ikea Home Smart z rumeno ikono pa bo namestitveni postopek poskrbel za prekinitev prejšnjih povezav.

Trije radijski deli, a vendarle manjša

Lastniki vmesnika Trådfri se morda še spomnijo, da so zanj odšteli okrog 30 evrov, Dirigera pa je v slovenski Ikei (in številnih drugih v evrskem območju) na voljo za 59,99 evra.

Dirigera ima v svoji notranjosti kar tri radijske dele: za ZigBee, Thread in WiFi – programska podpora še pride. Trådfri je podpiral samo ZigBee, a je Dirigera, čeprav ima v sebi več elektronike, občutno manjša. Oba imata premer okrog 11 centimetrov – Dirigera je za dva milimetra večja, a je z višino 2,7 centimetra občutno nižja (Trådfri je visok 4,5 centimetra ) in jo je zato lažje nevsiljivo umestiti v bivalni prostor.

Ikea zna slovensko, Googlov glasovni pomočnik pa ne

Ikein pametni dom se povezuje s glasovnimi pomočniki – v to smo se prepričali pri povezovanju z Googlovim pomočnikom. Žal ta ne razume (in gotovo še nekaj časa ne bo razumel) slovenščine, zato je treba izbrati enega od večjih svetovnih jezikov, ki jih podpira (v našem preizkusu smo preverili angleščino, nemščino in italijanščino).

Tega Ikei ne moremo zameriti, ker glasovni pomočnik ni njeno programje. Svojo aplikacijo pa so zgledno poslovenili, a jezika aplikacije ni mogoče samostojno izbrati v nastavitvah, temveč se aplikacija požene v jeziku, ki je nastavljen za celoten pametni telefon. Za večino to ne bo ovira, ker bodo želeli imeti Ikeino aplikacijo v istem jeziku kot vse drugo na telefonu.

Sklepna beseda

Švedska Ikea je pred desetletji poenostavila koncept pohištva in s tem pridobila naklonjenost mnogih. Na področju pametnega doma sicer niso novinci, a njihova vstopna pot pri uveljavljanju podobnega prijema ni bila niti hitra niti vedno postlana z rožicami.

Vozlišče Dirigera, še bolj pa obeti, kaj vse bo to zmoglo v prihodnosti, nazorno nakazuje, da so zdaj pripravljeni poiskati pomembnejšo vlogo med proizvajalci naprav za pametni dom. Z zanimanjem pričakujemo, katere svoje pametne naprave bodo še predstavili in ali bo Dirigeri uspelo postati univerzalno vozlišče za pametni dom, ki ga bomo lahko upravljali, kjerkoli imamo povezavo v internet. Če se jim nameni in želje uresničijo, bomo na boljšem tudi uporabniki.

Kaj nam je bilo všeč:

- preprosto in zanesljivo povezovanje,

- organizacija povezanih naprav v namenski aplikaciji po sobah,

- obljubljena podpora za standard Matter že letos.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni migracijskega orodja za prehod (povezane naprave, scene in scenariji) s prejšnjega vmesnika Tradfree,

- vozlišče Dirigera je (ob sicer nesporno večji funkcionalnosti) občutno dražje od svojega predhodnika.