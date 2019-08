V naprave za pametni dom se bo (še bolj) poglobila tudi IKEA

IKEA je na področje pametnega doma vstopila že leta 2012. Takrat je to bil bolj kot ne eksperimentalni projekt, a so leta 2015 predstavili mize in svetilke, ki so imele dodatek za brezžično polnjenje združljivih telefonov in preostalih združljivih naprav (standard Qi).

Dve leti pozneje so že imeli svojo serijo pametnih žarnic in svetil, zdaj pa so v sodelovanju z družbo Sonos predstavili pametne (in razmeroma ugodne) zvočnike Symfonisk. Čez dober mesec bo IKEA kupcem v ZDA predstavila tudi pametne zavese.

Že enajsta samostojna poslovna enota

Ravno ob predstavitvi omenjenih pametnih zvočnikov je IKEA razkrila svoje še večje želje za močnejšo vpetost v svet pametnih domov. V ta namen so ustanovili novo enoto Home smart Business unit, katere poglaviten namen bo krepitev ponudbe izdelkov za pametni dom.

IKEA je pred kratkim predstavila svoje pametne zvočnike Symfonisk. Foto: IKEA

Novo enoto vodi Björn Block in je ena izmed zdaj skupaj 11 poslovnih enot, med katerimi so enota za svetila, enota za dnevno sobo in delovne prostore, enota za kuhinje in jedilnice, enota za tekstil in enota za živila (IKEA Food). Nova enota bo sodelovala z že uveljavljenimi proizvajalci naprav za pametni dom, so še pojasnili.

Konec prevlade velike trojice

Novica bi morala zanimati predvsem Google, Apple in Amazon, ki so se kot pionirji izdelkov in tehnologij za pametni dom skoraj navadili, da so v tem svetu nedotakljivi.

Središče Ikejinega pametnega doma Foto: IKEA

IKEA bo zagotovo spoštovanja vreden tekmec, kajti trgovine švedskega podjetja po vsem svetu obišče 780 milijonov kupcev na leto, kar je zelo velik tržni potencial.

Še več, Ikejin vmesnik Tradfri, ki se je preimenoval v IKEA Home, bo združljiv z vsemi tremi velikimi sistemi glasovnega upravljanja: Google Assistant, Applov Siri in Amazonova Alexa, pojasnjujejo pri družbi, ki očitno ne bo več zadovoljna le s pametnim pohištvom.