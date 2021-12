Huawei Watch GT 3: Eleganca tradicionalnosti in zanesljiva vzdržljivost

Huaweieve ure serije Watch GT so po definiciji predvsem športne ure, a je najnovejša trojka premaknila letvico premijske podobe krepko navzgor. A da ne bo pomote – ura Huawei Watch GT 3 ni samo lepa, temveč je tudi pametna in nadvse vzdržljiva.

Od doslej najbolj premijske Huaweieve pametne ure Watch 3 je z vidika funkcionalnosti niti ne deli veliko – še najbolj očitna je podpora za eSIM, ki jo Huawei Watch 3 ima, Huawei Watch GT 3 pa ne, a je zato Watch GT 3 skoraj za četrtino cenejši.

Klasika je vedno v modi

Nikakor pa Huawei Watch GT 3 ni zgolj približek svojega dražjega bratranca, saj prinaša kar nekaj značilnih prednosti. Novinec se zelo približuje podobi klasične ure, čemur gotovo prispeva privzeti kovinski pas, katerega dolžino lahko sami preprosto prilagodimo.

V Sloveniji je na uri Huawei Watch GT 3 privzet pašček iz nerjavečega jekla, dodatno so na voljo tudi iz drugih materialov, zamenjava pa je preprosta. Foto: Ana Kovač

Tistim, ki od svoje pametne športne ure pričakujejo bolj športni videz, so kot dodatna opcija posebej na voljo (tudi izvirni Huaweievi) paščki iz silikona, ki so ravno tako preprosto izmenljivi.

Kolešček zgoraj je vrtljiv, tipka spodaj pa nastavljiva

Trojka je tudi prva ura Huaweijeve serije Watch GT, katere kolešček (zgoraj desno) je vrtljiv za še preprostejšo navigacijo med izbirniki, ki so zelo podobni prej omenjeni uri Huawei Watch 3. Seveda pa ta kolešček lahko tudi pritisnemo kot običajen gumb, kar je temelj navigacije pametnih ur.

Zgornji desni kolešček je vrtljiv, kar je novost za serijo Huawei Watch GT, na spodnji tipki na desni strani ure pa je mogoče izbrati funkcijo izmed dobrega dva ducata možnosti. Foto: Ana Kovač

Pod njim je veliko manjša tipka, ki ni ne kolešček ne vrtljiva, a ji je mogoče spremeniti funkcijo v eno izmed dobrega dva ducata ponujenih v izbirniku ure.

Svetel zaslon je kos tudi najbolj sončnim dnevom

Eleganten videz je močan adut nove ure že pri njeni standardni različici – obstajata sicer še dve modno poudarjeni in zato občutno dražji različici te ure, a teh v slovenskih prodajalnah in pri domačih mobilnih operaterjih ne bomo srečali.

Na kovinsko ohišje se lepo prileže živahen, barvit in predvsem zelo svetel zaslon OLED, katerega steklo je ob robu lično zaobljeno ter brez ostrih robov in površin, ki podobi konkurenčnih ur ne delajo usluge. Ura kljub svojemu vtisu mogočnosti ni (pre)debela, saj njena debelina sega le za desetinko nad enim centimetrom.

Senzorji za meritev srčnega utripa in zasičenosti krvi s kisikom (SpO2) na spodnji strani ure so izpopolnjeni in bodo zato še bolj zanesljivo opravili svoje merilno poslanstvo, so prepričani pri proizvajalcu. Foto: Ana Kovač

Dve velikosti

Tudi pri tej uri so na robu odtisnjene minutne oznake, a če smo se pri nekaterih predhodnikih spraševali, zakaj je to dobro, se nam pri tretjemu "geteju" zdi, da še bolj poudari značaj, ki se želi približati tradicionalnim uram.

Mi smo v roke (natančneje na roko) vzeli izvedbo s premerom 46 milimetrov, predvsem nežnim damskim zapestjem pa je (kot smo že vajeni) namenjena malo manjša, katera premer meri 42 milimetrov.

Preizkusili smo večjo različico ure (46 milimetrov), katere akumulator je občutno vzdržljivejši od manjše različice (42 milimetrov) za nežnejša zapestja. Foto: Ana Kovač

Energije mu zlepa ne zmanjka

Dolga pripravljenost akumulatorja, ki nas je razvadila pri uri Huawei Watch GT 2, ostaja eden od najmočnejših adutov tudi pri trojki – celo po desetih dneh rabe, ki je med drugim zajemala energetsko požrešno prevzemanje ne ravno majhnega števila pogovorov s povezanega androidnega telefona na dovolj močan in dobro zveneči zvočnik, se napolnjenost črtice ni močno približala levemu robu, kaj šele, da bi se obarvala rdeče.

Priznamo pa, da je bil stalni prikaz (Always-On Display) izklopljen, ta je namreč kar velik porabnik dragocene energije.

Brezžično polnjenje tudi brez polnilca

Ko energije zmanjka, poteka polnjenje prek priloženega polnilca, ki je enak tistemu na predhodnih Huaweijevih urah, ki takšen način polnjenja podpirajo. S tem polnilcem, ura se vanj preprosto usede, bo prazna ura napolnjena do polovice v dobre pol ure, do vrha pa potrebuje še slabo uro.

Dolga pripravljenost akumulatorja, ki nas je razvadila pri uri Huawei Watch GT 2, ostaja eden od najmočnejših adutov tudi pri trojki. Foto: Ana Kovač

Če pa na pot pozabite vzeti ta polnilec, še vedno ni nič izgubljeno, saj bo lahko pomagal vsak brezžični polnilec, ki ga običajno uporabljamo za brezžično polnjenje pametnih telefonov. Še dobro, da so pasovi preprosto odstranljivi, saj tako lažje zagotovimo primeren dotik za polnjenje. Za silo ura lahko nekaj energije pridobi tudi na hrbtu telefona, ki podpira povratno brezžično polnjenje.

Nosljivi HarmonyOS, drugič

Tudi na tej uri, enako kot premierno na uri Huawei Watch 3 (brez GT), teče Huaweijev operacijski sistem HarmonyOS. Ravno njemu gre zahvala za brezhibno delovanje in dolgo pripravljenost akumulatorja, a se je treba zavedati, da je bera drugih aplikacij tretjih razvijalcev za ta operacijski sistem še vedno skromna.

Še dobro, da je ravno zaradi te omejitve Huawei poskrbel za lastne aplikacije za številne primere rabe, ta seznam pa nenehno dopolnjuje.

Huawei Watch GT 3 je druga pametna ura, na kateri teče Huaweiev operacijski sistem HarmonyOS, prilagojen za nosljive naprave. Energetsko je primerljivo varčen kot njegov predhodnik LiteOS, obenem pa prinaša več zanimivih funkcijskih novosti. Foto: Ana Kovač

Zdravje v središču

Nastavitve povezovanja pametne ure s telefonom se ureja prek aplikacije Huawei Health, ki jo je mogoče namestiti tudi na pametne telefone drugih proizvajalcev. Tam ne bomo zgolj izbirali (virtualnih) številčnic (večinoma plačljivih), temveč med drugim lahko izberemo, katerih aplikacij notifikacije bo povezani telefon posredoval na zaslon pametne ure – toda odgovarjanje v nasprotno smer ne gre (kar morda niti ni tako zelo velik minus, ker je tipkanje na majcen zaslon pametne ure vse prej kot praktično).

Če radi sprejmete dohodne klice na pametno uro, vas bo morda malce zmotilo, da sta zeleni krogec za sprejem in rdeči krogec za zavrnitev klica (pre)blizu skupaj, pa še včasih se, ko zadenete pravilnega, niti ne odzove v prvo – pri predhodnikih se s tem izzivom nismo srečali.

Kakšen sladkorček pa je na voljo le, če je povezani pametni telefon Huawei – denimo če želite uporabiti pametno uro kot oddaljeni sprožilec fotoaparata na povezanem telefonu, tudi s časovnim zamikom.

Na aplikaciji Huawei Health povezanega telefona med drugim lahko določimo, kateri podatki in notifikacije na pametnem telefonu bodo prikazani tudi na zaslonu ure. Foto: Ana Kovač

Na suhem, v vodi ali pod vodo

Huawei Watch GT 3 je nedvomno tudi ura za športnike in rekreativce, saj podpira več kot sto različnih dejavnosti – tudi tistih v vodi ali pod njeno gladino, za kar pride zelo prav, da je vodoodporen in da prenese tlak do pet atmosfer. Tu so še treningi in druge oblike vodenja.

Že omenjena aplikacija Huawei Health je središče tudi za tako zbrane podatke, a škoda, da te podatke ljubosumno zadržuje zase – izvoz teh podatkov ali njihovo posredovanje v druge aplikacije ni ravno samoumevno ali preprosto.

Huawei Watch GT 3 (46 mm)

Dimenzije: 45,9 x 45,9 x 11 milimetra

Masa: 42,6 grama brez paščka

Pas: 22-milimetrski, v Sloveniji je priložen iz nerjavečega jekla.

Zaslon: AMOLED, ločljivost 466 x 466 pik, premer 3,63 centimetra, zaščiten s Corning Gorilla Glass 3

Akumulator: litij-polimerski, 455 miliamperskih ur, proizvajalec navaja do 14 dni vzdržljivosti pri običajni rabi, brezžično polnjenje.

Procesor: ARM Cortex-M (proizvajalec ne navaja podrobnosti)

Pomnilnik: 32 megabajtov

Shrambni prostor: štiri gigabajte

Zvok: zvočnik in mikrofon, datoteke MP3/AAC/WAV/FLAC/OPUS/M4A

Povezljivost: Bluetooth 5.2 (BR, BLE, EDR), WiFi (2,4 gigaherca, samo za pospeševanje prenosa prek Bluetootha brez možnosti povezovanja z drugimi napravami), NFC, Dual-band GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS

Senzorji: akcelerometer, žiroskop, optični merilec srčnega utripa in nasičenosti krvi s kisikom TruSeen 5.0+, merilec zračnega tlaka, temperatura

Material: nerjaveče jeklo, zadnja stran iz polimerskih vlaken

Odpornost: vodoodpornost, odpornost na tlak do pet atmosfer

Operacijski sistem: HarmonyOS (za nosljive naprave)

Združljivi pametni telefoni: Android 6.0 in višji, HarmonyOS 2 in višji, iOS 9.0 in višji

Cena: 349 evrov (redna priporočena maloprodajna cena, uradno še ni potrjena, manjša, to je 42-milimetrska različica, pa 20 evrov manj)

Zanesljivejše meritve

Na spodnji strani ure so, kot bi pričakovali, senzorji za meritev srčnega utripa in zasičenosti krvi s kisikom (SpO2), a Huawei zagotavlja, da so ti senzorji v tej uri izpopolnjeni in bodo zato še bolj zanesljivo opravili svoje merilno poslanstvo.

Bomo verjeli na besedo, ker tistih nekaj dni preizkusa žal ni zadoščalo za poglobljeno primerjavo. A ti merilci na vseh pametnih urah vendarle niso medicinske naprave, zato moramo podatke z njih razumeti kot orientacijo, nikakor pa ne kot temelj za medicinske odločitve.

Huawei Watch GT 3 je nedvomno tudi ura za športnike in rekreativce, saj podpira več kot sto različnih dejavnosti. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Huawei Watch GT 3 ni najdražja Huaweieva pametna ura, a še vedno lahko hitro postane tista, ki jo boste najhitreje vzljubili. Prinaša premišljene in prefinjene oblikovne izboljšave, izpopolnjene senzorje, ki jamčijo še pravilnejše meritve, ob tem pa še vedno omogoča do kar dva tedna dela brez priklopa na vtičnico.

Že poltretje leto je na področju mobilnih telefonov Huawei močno omejen zaradi ameriških sankcij, ki pa pri pametnih urah ne veljajo, zato tu Huawei še vedno lahko zelo nazorno pokaže, kaj zna in zmore. Huawei Watch GT 3 je dober ogledni primerek njihovih zmožnosti in zanesljivo zelo resen kandidat za iskalce všečne in zmogljive pametne ure za ceno, ki ne prebija stropa.

Kaj nam je bilo všeč:

- premijski dizajn,

- doooolga pripravljenost akumulatorja,

- živahen in svetel zaslon OLED,

- brezžično polnjenje,

- energetsko in uporabniško prijazen operacijski sistem HarmonyOS.

Kaj nam ni bilo všeč:

- virtualni tipki za sprejem in zavrnitev dohodnega klica sta preveč blizu in nista vedno takoj odzivni,

- za operacijski sistem HarmonyOS ni enako močna podpora aplikacij drugih razvijalcev kot za konkurenčna operacijska sistema za nosljive naprave.