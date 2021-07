Huawei Watch 3 Pro: Prva Huaweieva "harmonična" pametna ura ne skopari z razkošjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Težki časi za Huawei se nadaljujejo. Tik preden bi zasedel najvišjo stopničko na lestvici najbolj prodajanih pametnih telefonov, so mu še v času prejšnjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa Združene države Amerike uvedle embargo, s čimer so praktično onemogočile njegovo normalno proizvodnjo mobilnih telefonov.

Huawei je danes brez svojega "bratca" Honorja, ki mu je dovolil osamosvojitev, padel na sedmo mesto, pa še to predvsem na podlagi uspehov na domačem, kitajskem trgu. Pri drugih napravah, kjer takšne odvisnosti od ameriške tehnologije ni, pa se vendarle ne pustijo motiti.

Vremenske razmere na zaslonu pametne ure Huawei Watch 3 Pro Foto: Ana Kovač

Skupna premiera

Pametni uri Huawei Watch 3 in Watch 3 Pro sta luč dneva ugledali v začetku junija, isti dan, kot so javnosti predstavili svoj dolgo pričakovani operacijski sistem HarmonyOS 2.0.

Pod drobnogled smo vzeli močnejšo izvedbo Pro, ki se v primerjavi z navadno trojko razlikuje po izpopolnjeni obliki, dražjih materialih, bolj vzdržljivem akumulatorju, hitrejšem delovanju določanja položaja (GPS) in za pet evrskih desetakov dražji ceni.

Uporabniški vmesnik brez (večjih) sprememb

V preizkus smo prejeli napravo s predprodukcijsko programsko opremo, katere programska oprema še ni povsem enaka napravam, ki bodo v prodaji. Morda v tem lahko iščemo razlog, zakaj manjka kar nekaj jezikov uporabniškega vmesnika, med drugimi tudi slovenščina.

Uporabniški vmesnik nas na prvi pogled močno spominja na predhodne Huaweieve ure, ki imajo operacijski sistem LiteOS. Ikone so praktično enake, pisava je sicer nekoliko preglednejša in večja, enako bogat je tudi nabor rekreacijskih dejavnosti, ki jih nova pametna ura lahko spremlja, a je glede na predhodnico vendarle tudi nekaj zelo pomembnih funkcionalnih razlik.

Pogovori brez telefona

Za začetek, nova ura lahko deluje kot samostojna komunikacijska naprava, ki za pogovore ne zahteva prisotnosti povezanega telefona, a le, če ima ta telefon podporo za eSIM. To so med drugimi (a ne številnimi) Huaweievimi telefoni serije P40, Samsungovi telefoni serij S20 in S21.

Ura podpira tudi brezžično povezovanje (WiFi), kar zelo pospeši posodabljanje operacijskega sistema in druge nadgradnje, a verjetno ni treba posebej poudarjati, da je takšna povezava eden od močnejših porabnikov dragocene energije. Iz istega razloga je priporočeno izklopiti tudi brezstično povezovanje (NFC), kadar ga ne potrebujemo.

Nova ura lahko deluje kot samostojna komunikacijska naprava, ki za pogovore ne zahteva prisotnosti povezanega telefona, a le, če ima ta telefon podporo za eSIM. Foto: Ana Kovač

Moč titana

Naš preizkušanec je imel usnjeni pasček, a je nanj mogoče pritrditi katerikoli standarden 22-milimetrski pašček. Pravzaprav je zelo prijetno lahek in nosljiv, toliko bolj, ker je njegovo ohišje iz premijskega titana.

Iz titana je tudi vrtljivi zgornji gumb na desni strani ure, katerega vrtenje zelo olajša sprehod po možnostih izbirnika. Seveda pa deluje tudi kot gumb, ki se odziva na pritisk. Manjšemu spodnjemu gumbu pa lahko v izbirnikih določimo njegovo funkcijo.

Še več meritev in parametrov

Zaslon je velik. Res velik, saj po specifikacijh meri 1,43 palca, kar je 3,63 centimetra. To zaslonsko premoženje vsekakor pride prav predvsem pri kakšni številčnici, na kateri je veliko podatkov, a bo morda le malo preveliko za kakšno nežnejšo roko.

Spremljanja številnih oblik rekreacije in športne dejavnosti na pametni uri nismo posebej omenjali, ker je tp že samoumevno od predhodnic. Foto: Ana Kovač

Med podatki, ki si jih lahko ogledamo na številčnicah, so srčni utrip, podatki o rekreaciji in spanju, zasičenost kisika v krvi (SpO2), raven stresa in drugi – tudi temperatura kože, ki je pa ne smemo enačiti s telesno temperaturo, saj je izmerjena temperatura kože nižja.

Svetilnost in kontrast sta vrhunska, kar še kako pride prav, ko se ob zelo močni sončni svetlobi zunaj želimo čim prej prepričati, kakšna sporočila nas čakajo na zaslonu.

Meritev temperature kože ne smemo enačiti z meritvami telesne temperature, a je ta nova funkcija vendarle zanimiva. Foto: Ana Kovač

Privlačnejše številčnice niso brezplačne

Številčnic je vsak dan na voljo več, a so tiste, vsaj nam, najprivlačnejše – plačljive. Za nekatere je treba odšteti kar 4,99 evra, a daljše iskanje vendarle razkrije kakšno zanimivo tudi med brezplačnimi.

Njihova namestitev in praktično vsa komunikacija s povezanim pametnim telefonom potekata prek športno-rekreacijske aplikacije Huawei Health, česar smo pri njihovih pametnih urah že navajeni.

Pametna ura Huawei Watch 3 Pro prejema energijo z brezžičnim polnjenjem, najlažje s priloženo polnilno zibelko. Foto: Ana Kovač

Aplikacije še pridejo

Operacijski sistem HarmonyOS 2.0 omogoča povezavo z drugimi aplikacijami, a je teh za zdaj še malo, ker je nov operacijski sistem še zelo mlad.

Ena od zanimivih funkcij, ki je združena v uporabniški vmesnik, je funkcija Drain (sušenje), ki poskrbi za visokofrekvenčni zvok za odstranjevanje kakšne neželene kapljice iz zvočniške luknje. Ima tudi zaznavo padca, ki po potrebi sproži klic v sili, vendar nam na srečo te funkcije ni bilo treba preizkusiti v realnih okoliščinah.

Zgornji gumb na desni strani pametne ure Huawei Watch 3 je obenem tudi vrtljivi kolešček za dodatno možnost sprehajanja po izbirnikih. Foto: Ana Kovač

Tri tedne brez vtičnice – ali tudi ne

Huawei obljublja do tri tedne vzdržljivosti s posameznim polnjenjem akumulatorja. Res? Da, toda … Kot že omenjeno, WiFi in NFC, a tudi stalni prikaz na zaslonu in druga intenzivna raba lahko zelo skrajšajo čas med priklopoma na vtičnico.

V naši zmerno nadpovpračni rabi smo brez mobilnega omrežja in povezav WiFi in NFC dosegli dva polna tedna brez polnjenja. V pomoč bi nam bil lahko varčni način delovanja, ki poskrbi za izklop največjih porabnikov, a obenem zahteva še nekatere kompromise, kot je ena sama možna številčnica.

Meritve nasičenosti kisika v krvi - vrednosti nad 90 odstotkov so zaželene in dobre. Foto: Ana Kovač

Zajeten akumulator za resna opravila

Akumulator ima zmogljivost 790 miliamperskih ur, kar je za uro kar precej, zato tudi polnjenje od nič do sto traja več kot dve uri. Polnjenje je brezžično prek priložene zibelke ali prek katerekoli druge naprave, ki je sposobna brezžično posoditi svojo energijo.

Skratka, vzdržljivost ne dosega tiste, ki smo jo spoznali pri napravah z operacijskim sistemom LiteOS, a je to še vedno bolje od ur, ki imajo Googlov operacijski sistem za nosljive naprave. Operacijski sistem HarmonyOS omogoča zelo natančen vpogled v porabo energije, tako na ravni programja kakor tudi na ravni strojnih gradnikov, kar omogoča lažji nadzor porabe energije.

Redno prodajo pametne ure Huawei Watch 3 Pro bodo (tudi) v Sloveniji začeli 19. julija, dba tedna pred tem pa poteka predprodaja s posebno ugodnostjo. Foto: Ana Kovač

Pametna ura Huawei Watch 3 Pro

Operacijski sistem: HarmonyOS 2.0

Dimenzije: 46,2 x 46,2 x 12,15 milimetra

Masa: 64 gramov brez paščka

Ohišje: titan in keramika

Pašček: usnjen, izmenljiv z drugimi 22-milimetrskimi

Zaslon: barvni AMOLED na dotik, premer 1,43 palca (3,63 centimetra), ločljivot 466 x 466 pik, 326 pik na palec, osvežitev 60 hercev, svetilnost do tisoč nitov

Akumulator: litij-ion-polimerski, nazivna zmogljivost 790 miliamperskih ur

Pomnilnik: dva gigabajta

Shrambni prostor: 16 gigabajtov

Povezljivost: Bluetooth 5.2, WiFi (samo 2,4 gigaherca), NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS

Senzorji: akcelerometer, žiroskop, geomagnetni senzor, optični merilec srčnega utripa, barometer, senzor osvetljenosti

Vododopornost: do pet atmosfer

Operacijski sistem povezanega telefona: Android 6.0 ali višji oziroma iOS 9.0 ali višjiSklepna beseda

Hrbtna stran pametne ure Huawei Watch 3 Foto: Ana Kovač

Huawei Watch 3 Pro ima vse, kar ima njegov predhodnik Huawei Watch 2 GT Pro, in še marsikaj več, a je temu primerna tudi cena. Priporočena redna maloprodajna cena je namreč zajetnih 449,99 evra, kar si kupci v prednaročilu do 19. julija lahko nekoliko omilijo s tem, da bodo brezplačno prejeli brezžične slušalke Huawei FreeBuds 4i.

Huawei Watch 3 Pro je očem prijazen in zmogljiv, kar še enkrat dokazuje, da Huawei zna narediti premijsko pametno uro. Če vaš proračun to dopušča, bo nakup te pametne ure gotovo dobra odločitev.

Ena izmed (preprostejših) brezplačnih številčnic Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

– premijska oblika,

– velik in pregleden zaslon,

– nove možnosti povezovanja,

– izmenljivost paščka s standardnimi 22-milimetrskimi,

– operacijski sistem HarmonyOS vzpostavlja odlično razmerje med vzdržljivostjo in funkcionalnostjo.

Kaj nam ni bilo všeč:

– cena,

– večina najprivlačnejših številčnic je plačljiva,

– nabor aplikacij za operacijski sistem HarmonyOS 2.0 je še vedno omejen.