Huawei Watch GT 2: zmore več od predhodnice, a še vedno zelo dolgo zdrži brez polnjenja

Pametna ura Huawei Watch GT 2 ima še vedno vse najpomembnejše prednosti (in omejitve) svoje lanske predhodnice, oblikovno pa je še bolj izpopolnjena in prinaša tudi nekatere nove funkcije.

Po tem, ko se je Huawei za svoje pametne ure nekaj let poigraval z Googlovim operacijskim sistemom za nosljive naprave, ki zdaj sliši na ime Android Wear (zadnja Huaweieva pametna ura s tem operacijskim sistemom je bila Huawei Watch 2), je lani postregel s pametno uro Huawei Watch GT, ki jo poganja Huaweiev lasten operacijski sistem za nosljive naprave LiteOS.

Največji plus: doooolg čas vzdržljivosti baterije

Povezljivost pametne ure Huawei Watch GT 2 s pametnim telefonom nadzoruje mobilna aplikacija Huawei Health Foto: Srdjan Cvjetović Že pri lanski predhodnici smo kot največjo prednost navedli veliko vzdržljivost akumulatorja, ki ob povprečni, niti ne preveč skromni rabi zagotovi do dva polna tedna med polnjenjema (uporaba GPS in pogovarjanje močno skrajšata vzdržljivost). To prednost ohranja tudi letošnja naslednica, ki ima ob koncu svojega imena pripisano dvojko.

Tako kot lansko Huaweievo pametno uro Huawei Watch GT poganja tudi letošnjo "dvojko" operacijski sistem LiteOS, iz česar izvira enaka največja pomanjkljivost: ni mogoče nalaganje dodatnih vsebin, kot so številčnice in programi (pravzaprav jih niti ni), zato bodo uporabniki te ure omejeni na 12 prednameščenih številčnic in še desetih iz povezane aplikacije Huawei Health.

Čeprav ostajata največji plus in največji minus enaka, lahko vendarle rečemo, da je Huawei Watch GT 2, predstavili so jo skupaj z novimi zmogljivimi pametnimi telefoni serije Huawei Mate 30, boljša ura kot lanski model GT in zagotovo tudi najboljša Huaweieva pametna ura doslej. Poglejmo, zakaj.

V industrijski coni Stegne (ki jo vremenski program na pametnem telefonu na podlagi lokacije raje dodeli Šentvidu kot Ljubljani) dežuje. Foto: Bojan Puhek

Za dame in gospode

Tudi letošnja Huaweieva pametna ura prihaja v dveh velikostih. Manjša s premerom 42 milimetrov bo najbrž zaradi svojih oblikovnih podrobnosti bolj prepričala dame, večja s premerom 46 milimetrov pa je predvsem namenjena močnejšim moškim zapestjem.

Obe izvedbi sta oblikovno občutno bolj dovršeni v primerjavi z lanskim modelom GT in lažje dajeta vtis premijske naprave in modnega dodatka.

Najnovejši Huawei Watch GT 2 (levo) in njegova predhodnica, lanska pametna ura Huawei Watch GT Foto: Bojan Puhek

Obe imata zelo kontrasten, pregleden in privlačen zaslon AMOLED z gostoto ločljivosti 326 pik na palec, le da je pri manjši premer zaslona 1,2 palca (3,05 centimetra), pri večji uri, ki smo jo preizkusili, pa 1,39 palca (3,53 centimetra). Steklena 3D-zasnova, kot ji rečejo proizvajalci, pa le še okrepi prepričljivo podobo zaslona.

V nastavitvah je mogoče izbrati stalen prikaz ure (Always-On Display), ki ni zelo prilagodljiv, kot smo vajeni pri pametnih urah, a to približno prepolovi vzdržljivost akumulatorja, ki je tudi s tem še vedno večdnevna.

Pametna ura Huawei Watch GT 2 ima v primerjavi z lansko predhodnico možnost vklopa stalnega prikaza ure (Always-On Display). Foto: Bojan Puhek

Ko smo že pri prilagodljivosti, omenimo, da spodnji od dveh tipk na desni strani telefona lahko v nastavitvah določimo funkcijo med številnimi izbirami.

Prva Huaweieva pametna ura, ki se lahko pohvali z vodoodpornostjo

Športnikom in rekreativcem je za spremljanje njihove dejavnosti na uri na voljo 15 načinov vadbe, ki po navedbah proizvajalca spremljajo vsega skupaj 190 parametrov (česar nismo preverili), opravlja pa tudi svetovalno vlogo digitalnega osebnega trenerja.

Tu sta še vgrajeni sprejemnik GPS in merilec srčnega utripa, ki deluje tudi v vodi, s čimer se predhodne Huaweieve pametne ure niso mogle pohvaliti.

Merjenje stresa temelji predvsem na spremljanju dinamike srčnega utripa. Foto: Bojan Puhek

Spremlja spanje in stres

Huawei Watch GT 2 spremlja tudi spanje, s tehnologijo TruSleep, ki sloni na umetni inteligenci, podrobno analizira spanje in motnje ter temu primerno svetuje tudi na tem področju.

Pametna ura Huawei Watch GT 2 ponuja 12 prednamećščenih številčnic in še deset v povezani aplikaciji pametnega telefona. Samostojno dodajanje drugih številčnic (vsaj za zdaj) še ni mogoče. Foto: Srdjan Cvjetović Vklopiti je mogoče tudi samodejno spremljanje stresa, pri čemer tehnologija TruRelay spremlja predvsem dinamiko srčnega utripa.

Če pa se ob začetku uporabe pametne ure Huawei Watch GT 2 morda začnete spraševati, zakaj njen zaslon ne sprejema obvestil s povezanega pametnega telefona, vas lahko potolažimo, da ni z uro nič narobe. Le v precej globokem izbirniku aplikacije Huawei Health na povezanem pametnem telefonu je treba izbrati vsako posamezno aplikacijo, katere obvestila želite prejemati tudi na zaslonu pametne ure. Privzeto so namreč vse aplikacije, razen Sporočil/Messages, izključene.

Zvok prijetno preseneti

Novost na tej Huaweievi pametni uri, ki je obenem prva s procesorjem Kirin A1, je tudi možnost predvajanja glasbe, ki jo lahko naložimo na uro, ta ima štiri gigabajte shrambnega prostora.

Uro lahko neposredno povežemo s slušalkami prek povezave Bluetooth, naša preizkušanka pa ima tudi zvočnika, ki s svojim sprejemljivo dobrim zvokom (zlasti) za tako majhno napravo poskrbita za (še eno) prijetno presenečenje. Večja (46-milimetrska) različica pametnega telefona Huawei Watch GT 2 ima zvočnika, ki presenetljivo dobro predvajata glasbo za tako majhno napravo. Na uro je mogoče naložiti približno 500 glasbenih datotek, kar omogoča predvajanje brez povezovanja s pametnim telefonom. Foto: Bojan Puhek

Zvočnika in mikrofon, prisotni so samo na 46-milimetrski izvedbi, omogočajo tudi pogovarjanje prek ure, a le s povezanim pametnim telefonom, saj tako kot večina pametnih ur (v nasprotju s predlansko Huaweievo androidno pametno uro Huawei Watch 2) nima ležišča za svojo samostojno SIM-kartico.

Prednaloženih je 12 številčnic, iz aplikacije Huawei Health pa jih je mogoče naložiti še deset. Foto: Bojan Puhek

Skromna, a vendarle primerna količina pomnilnika

Pomnilnika je na prvi pogled malo, zlasti pri manjši izvedbi, ki ima 16 megabajtov (večja izvedba ima dvakrat toliko).

Toda Huaweiev operacijski sistem LiteOS je očitno manj zahteven od operacijskega sistema Android Wear pri sistemskih sredstvih, zato nova Huaweieva pametna ura celo ob tako skromnih pomnilniških megabajtih deluje hitro in tekoče.

Pametna ura Huawei Watch GT 2



Zaslon: na dotik, AMOLED, 1,39 palca oz. 3,53 centimetra pri 46-milimetrski izvedbi, pri 42-milimetrski izvedbi pa 1,2 palca oz. 3,05 centimetra

Ločljivost: 326 pik na palec, to je 454x454 pik pri večji oziroma 390x390 pik pri manjši izvedbi

Shrambni prostor: štirje gigabajti

Pomnilnik: 32 megabajtov pri večji, 16 megabajtov pri manjši izvedbi

Procesor: Kirin A1

Akumulator: 455 miliamperskih ur pri večji izvedbi, kar po navedbah proizvajalca lahko zadošča za do dva tedna uporabe oziroma 215 miliamperskih ur pri manjši izvedbi, kar po navedbah proizvajalca zadošča za do sedem dni uporabe

Senzorji: akcelerometer, žiroskop, magnetometer, barometer, merilec srčnega utripa, senzor ambientne svetlobe, senzor kapacitivnosti

Vmesniki: Bluetooth 5.1, GPS, vodoodporen do pet atmosfer, kar je do 50 metrov globine (po navedbah proizvajalca do deset minut), 15 športnih načinov

Zvok: mikrofon in zvočnika (samo pri 46-milimetrski izvedbi)

Velikost: 45,9 milimetra x 45,0 milimetra x 10,7 milimetra za večjo izvedbo, 41,8 milimetra x 41,8 milimetra x 9,4 milimetra

Pašček: 22-milimetrski za večjo izvedbo ure in 20-milimetrski za manjšo

Huawei Watch GT 2 je druga Huaweijeva pametna ura, ki jo poganja njihov lastni operacijski sistem LiteOS. Foto: Bojan Puhek

Lani nov igralec, zdaj vedno bolj dostojen tekmec

Tudi sicer lahko rečemo, da postaja LiteOS vedno bolj dostojen tekmec Googlovemu operacijskem sistemu za nosljive naprave Android Wear in Samsungovemu operacijskem sistemu Tizen, z nadaljnjim razvojem vseh treh (ko se bo Huaweiev operacijski sistem gotovo intenzivno trudil, da zmanjša vrzel pri povezljivosti z drugimi aplikacijami) pa bo ta boj gotovo še bolj zanimiv.

Tudi zato, ker je Huawei izkoristil LiteOS za razvoj svojega "splošnega" operacijskega sistema Harmony OS, ki bo gotovo prišel na njegove pametne telefone – toliko prej, če ZDA ne bodo popustile v svojih omejitvah.

Večja ura bo prišla prej

Huawei Watch GT 2 je nedvomno napredoval v primerjavi s predhodnikom brez dvojke v imenu, tako oblikovno kot tudi funkcionalno, zato bo cena malo višja od tiste, ki jo je imel predhodnik ob svoji premieri.

Večja ura prihaja k nam predvidoma 21. oktobra s priporočeno maloprodajno ceno 249 evrov, manjša pa približno dva tedna pozneje s priporočeno maloprodajno ceno 229 evrov.

Spremljanje srčnega utripa Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Komur je pomembno nalaganje programov in prilagajanje številčnic, kot ga poznamo pri pametnih urah z operacijskim sistemom Android Wear, bo pri najnovejši Huaweievi pametni uri ugotovil, da njegovih pričakovanj ne bo izpolnila.

Toda kdor si želi oblikovno privlačno in zmogljivo uro, ki ne bo hrepenela po vtičnici vsak dan ali dva (najbrž tudi teden ali dva ne, odvisno od izvedbe ure in načina uporabe), vsekakor mora vključiti Huawei Watch GT 2 na seznam najresnejših kandidatov.

Kdor si želi oblikovno privlačno in zmogljivo uro, ki ne bo hrepenela po vtičnici vsak dan ali dva (najbrž tudi teden ali dva ne, odvisno od izvedbe ure in načina uporabe), vsekakor mora vključiti Huawei Watch GT 2 na seznam najresnejših kandidatov. Foto: Bojan Puhek

Kaj nam je bilo všeč :



- še vedno zelo dolga avtonomija akumulatorja,

- tako dolg čas med polnjenjema, da ga kar dvakrat zapišemo,

- zaslon in njegov prikaz,

- bolj premijski videz v primerjavi z lansko predhodnico,

- presenetljivo dober zvok za tako majhno napravo.

Kaj nam ni bilo všeč:



- ni možnosti dodajanja prilagoditev in aplikacij zunanjih razvijalcev,

- kot je še vedno standard pri pametnih urah, tudi ta ima omejen nabor podprtih jezikov, ki ne zajema slovenščine.

