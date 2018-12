Pametna ura, ki jo boste najverjetneje polnili samo dvakrat mesečno

Po poldrugem letu, od kar so predstavili pametno uro Huawei Watch 2, so iz hiše Huawei na isti dan in na istem kraju, kjer so predstavili svoj trenutno najboljši pametni telefon Huawei Mate 20 Pro, svetovni javnosti pokazali svojo najnovejšo pametno uro.

Takrat smo jo opredelili kot naslednico ure Watch 2 (kar časovno gledano zagotovo je), a smo se hitro prepričali, da je novi GT ubral povsem drugačno novo pot. Novo za Huawei in njegove nosljive naprave, ne pa neznano v svetu pametnih ur.

Pametno uro Huawei Watch GT so uradno predstavili 16. oktobra 2018 v Londonu. Foto: Srdjan Cvjetović

Lasten operacijski sistem

Pri Huaweiu se dobro zavedajo (kar vemo tudi uporabniki), da je ena od največjih pomanjkljivosti pametnih ur razmeroma kratek čas (nekje dva dneva, neredko manj, vsekakor pa zelo odvisno od obsega in načina uporabe) do izpraznitve dragocenih zalog električne moči.

Eden od standardnih operacijskih sistemov za nosljive naprave, torej tudi pametne ure, je Googlov Android Wear, ki ni najbolj varčen z energijo niti na pametnih urah niti na z njimi povezanih pametnih telefonih. To je bil najbrž eden od poglavitnih razlogov, zakaj se je (tudi) Huawei odločil za razvoj lastnega operacijskega sistema za svojo najnovejšo pametno uro.

Pametno uro Huawei Watch GT poganja Huaweiev operacijski sistem LiteOS. Foto: Srdjan Cvjetović

Manj je lahko več

Pametno uro Huawei Watch GT poganja Huaweiev operacijski sistem LiteOS, ki smo ga spoznali na Huaweievih zapestnicah in so ga (nadgrajenega) zdaj prvič preizkusili na pametni uri. Kot nakazuje njegovo ime, je res lahek in morda ravno zaradi tega akumulator zdrži dolgo časa. Res dolgo.

V opisu telefona navajajo, da polna zaloga akumulatorske moči traja dva do štiri tedne (seveda je to odvisno od načina in obsega uporabe), česar nam ni uspelo preveriti, ker do priprave tega prispevka nismo toliko časa naprave preizkušali na testu.

Na zadnji strani pametne ure Huawei Watch GT je optični merilec srčnega utripa in vmesnik za napajanje. Foto: Bojan Puhek

Vsekakor pa lahko zatrdimo, da je po enem tednu zmerno intenzivne uporabe (celo z občasnim spremljanjem lokacije, ki je velik porabnik) in brez izklapljanja naprave kazalec napolnjenosti še vedno krepko nad polovico.

Študijski dopust, ne odmik

Celo če imamo zaslon prižgan ves čas in vse merilce in senzorje, vključno s sprejemnikom GPS, uporabljamo nepretrgano, en ves dan po vsej verjetnosti ne bo nobena težava.

Huawei Watch GT prikaže le osnovne podatke, kot so na primer dohodni klici in sporočila ter vremenske razmere, ne pa tudi notifikacij aplikacij drugih avtorjev. Foto: Bojan Puhek

Pri Huaweiu sicer zatrjujejo, da niso obrnili hrbta operacijskemu sistemu Android Wear, temveč da so s svojim izletom v lastni operacijski sistem uporabnikom ponudili več izbire. V luči tega pa pametne ure Huawei Watch GT najbrž niti ne bi smeli šteti za naslednico dozdajšnjih Huaweievih pametnih ur.

Kar imaš, imaš

Pametna ura Huawei Watch GT se odlično razume s Huaweievo zdravstveno aplikacijo (Huawei Health) - in nobeno drugo. Za razliko od ure Huawei Watch 2 na pametno uro Huawei Watch GT ni mogoče nalagati nobenih dodatnih programov, nobenih dodatnih številčnic (watchface), prav tako ne delujejo neke temeljne aplikacije operacijskega sistema Android, za katere smo se navadili, da jih "podaljšamo" do zaslona pametne ure (npr. zemljevidi, predvajanje glasbe, prikaz slik …).

Huawei Watch GT (trenutno) ponuja 12 številčnic - uporabnikom ni omogočeno samostojno dodajanje novih. Foto: Bojan Puhek

Kar je nameščeno na telefonu, je to, kar imamo. Če vam niti ena od 12 nameščenih številčnic ni všeč (niti ene izmed njih ni mogoče dodatno prilagoditi), pač nimate sreče. Vsaj ne, dokler s kakšno od nadgradenj Huawei ne pošlje še kakšne nove (in obljubljajo, da se zavedajo, kako pomembno je imeti uporabnikom na voljo čim večji nabor številčnic).

Omejeni so tudi nabor nastavitev in možnosti prilaganja (osvetljenost zaslona je vendarle med redkimi preostalimi možnostmi, izbira jezika pa ne). Proizvajalec zagotavlja, da se Huawei Watch GT lahko poveže tako s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom Android kot z Applovimi, ki imajo operacijski sistem iOS, a slednjega nismo imeli možnosti preveriti.

Največja in težko premagljiva prednost pametne ure Huawei Watch GT je vzdržljivost njenega akumulatorja. Foto: Bojan Puhek

Najde povezani pametni telefon, če je skrit v bližini

Če so vam pomembne predvsem notifikacije za dohodne klice in sporočila, preostale pa niti ne, se nimate česa bati - ko vas kdo pokliče ali vam pošlje sporočilo, boste to izvedeli tudi na zaslonu pametne ure Huawei Watch GT. Žal pa na njih ne boste mogli odgovoriti prek ure in boste v ta namen morali poseči za svojim povezanim pametnim telefonom. Prav tako, če gre za notifikacije aplikacij tretjih razvijalcev.

Sodelovanje med uro in povezanim telefonom se nadaljuje tudi s funkcijo, ki z dvema dotikoma zaslona pametne ure sproži iskanje povezanega pametnega telefona, ki ste ga morebiti založili nekje v stanovanju ali se je odkotalil v kakšen skrit kotiček avta, za katerega niste niti vedeli, da obstaja.

Pametna ura Huawei Watch GT pomaga najti povezani pametni telefon, saj lahko sproži zvonjenje, če je ta na dosegu povezave Bluetooth. Foto: Bojan Puhek

Ta priklic (ki ga poznamo tudi pri drugih pametnih urah) na uri Huawei Watch GT sicer deluje le na območju dosegljivosti povezave Bluetooth, kajti povezave WiFi Huawei Watch GT nima. Zato tudi nadgradnje operacijskega sistema trajajo dlje, ker povezava Bluetooth ni ravno šampion hitrosti. Na srečo je zadnja nadgradnja operacijskega sistema obsegala le dobrih pet megabajtov, a je kljub temu trajala dobre tri minute.

Mimogrede, Huawei Watch GT nima niti možnosti brezstičnega povezovanja (NFC), kar pomeni, da z njo ne bo nobenega plačevanja ali identificiranja.

Pametna ura Huawei Watch GT se odlično razume s Huaweievo zdravstveno aplikacijo (Huawei Health) - in nobeno drugo. Foto: Bojan Puhek

Morda za koga velika, a zanesljivo lahka in nosljiva

Na pametni uri Huawei Watch GT hitro pride do izraza pregleden in barvno živahen zaslon AMOLED premera 1,39 palca, kar je dobrega 3,5 centimetra. O všečnosti in kakovosti zaslonskega prikaza pričata tudi ločljivost (454 x 454 pik) in gostota prikaza (326 pik na palec).

Celotna ura ima še dober centimeter premera več, skupaj 46 milimetrov. Ta premer bo morda za marsikoga, zlasti za kakšno nežno damsko roko, še vedno videti velik, a moramo tudi priznati, da je - vsaj za naš okus - ura pravzaprav lahka (46 gramov brez paščka) in zato tudi prijetno nosljiva.

Pregleden prikaz meritev srčnega utripa Foto: Bojan Puhek

Vsaj čez dan, a če želite izvedeti kaj več o svojem spancu s funkcijami spremljanja spanja, bo pač treba nositi uro tudi ponoči. S tem boste nagrajeni tudi s stalno statistiko svojega srčnega utripa, katerega vrednosti in njihovo gibanje na istem zaslonu prikaže tudi grafično.

Za pregled vseh tovrstnih informacij je na voljo Huaweieva zdravstvena aplikacija (Huawei Health), ki trpi od iste bolečine kot vse sorodne rešitve: podatkov ni mogoče izvažati za pregled ali analizo v kakšni drugi zunanji aplikaciji.

Priporočena maloprodajna cena tako za športno (črno) različico, ki smo jo preizkusili, kot tudi za klasično (srebrno z usnjenim paščkom) različico pametne ure Huawei Watch GT v Sloveniji je 249,99 evra. Foto: Bojan Puhek

Dve tipki ob desni strani

Ko zavrtite zapestje, zbudite zaslonski prikaz, sicer pa je treba pritisniti katerokoli od dveh tipk na desni strani pametnega telefona Huawei Watch GT.

Ko pa je zaslon ure vklopljen, pripelje spodnja od teh dveh tipk privzeto do rekreativnih funkcij pametne ure, zgornja pa do izbirnika z vsemi funkcijami - med drugim vremenski podatki, barometer, kompas, budilka, štoparica, odštevalnik in (zelo zasilna) svetilka.

Ko zavrtite zapestje, zbudite zaslonski prikaz, sicer pa je treba pritisniti katerokoli od dveh tipk na desni strani pametnega telefona Huawei Watch GT. Foto: Bojan Puhek

Omejena je tudi prilagodljivost zaslona

Lahko pa v nastavitvah na zaslonu izberete funkcijo podaljšanega prikaza (približek funkcije Always-On, kajti ne gre za energetsko optimiran prikaz, temveč za običajen prikaz), a ste v tem primeru obsojeni na prednastavljeno obdobje petih minut, ki ga ne morete spreminjati in glede na svoje trajanje lahko precej zmanjša obdobje med dvema polnjenjema.

No, tudi zdaj vidite, kaj smo imeli v mislih z omejenimi možnostmi nastavljanja in prilagajanja.

Začetek rekreativnega dneva s pametno uro Huawei Watch GT Foto: Bojan Puhek

Športno ali klasično

Naš preizkušanec je bil črn s priloženim črnim silikonskim paščkom (različica Sport), nismo pa (razen na predstavitvi v Londonu) videli srebrne ure Watch GT s priloženim usnjenim paščkom, okrepljenim z gumijastim spodnjim delom za večje udobje (različica Classic). Srebrno-usnjene različice, kot kaže, niti ne bodo ponudili na vseh trgih, a v Sloveniji sta vendarle na voljo obe. Priporočena maloprodajna cena za katerokoli različico je 249,99 evra.

Sicer pa, kot smo že vajeni pri pametnih urah, gre tudi tokrat za standardne velikosti izmenljivih paščkov, kar omogoča, da si z nekaj evrskimi kovančki umislimo kakšnega od široko dostopnih drugačnih. Tako je prostor za ustvarjalnost izražanja in prilagajanje (vsaj pri tem) tako rekoč neomejen.

Največja pomanjkljivost operacijskega sistema LiteOS, ki poganja pametno uro Huawei Watch GT, so (za zdaj še vedno) omejene možnosti samostojnega prilagajanja in namestitve drugih aplikacij. Foto: Bojan Puhek

Pod vodo (skoraj povsem) tako kot na suhem

Silikonski paščki so sicer primernejši za podvodne dejavnosti, s katerimi Huawei Watch GT nima težav, saj ima deklarirano vodoodpornost do petkratnika običajnega atmosferskega tlaka.

Toda spremljanje podvodnih dejavnosti le ne bo tako popolno kot tistih na suhem, ker sprejemnik GPS (poleg omenjenega ameriškega podpira tudi ruski standard GLONASS in evropski Galileo) ne dela pod vodo. Plavalcem zato svetujejo, da občasno čim bolj dvignejo roko iz vode in tako sprejemniku omogočijo zaznavanje natančnega položaja.

Brez strahu pri vodnih in podvodnih športih in rekreaciji, saj je Huawei Watch GT vodoodporen do globine 50 metrov. Foto: Bojan Puhek

Veliko scenarijev vadbe in športa

Ravno pri spremljanju najrazličnejših oblik telesne dejavnosti opravi Huawei Watch GT svoje poslanstvo z odliko. Predvidenih je skoraj ducat različnih oblik vadbe, zadnji pa je Other, ki poskrbi za vse ostalo, kar pade zunaj teh okvirjev.

Meritvam srčnega utripa, spanja, porabljenih kalorij in vsega drugega smo tudi tokrat preprosto zaupali, ker nismo imeli ne časa ne metode, da bi zanesljivo in natančno preverili njihovo pravilnost. Brezhibnosti pa pri optičnem merilcu srčnega utripa pravzaprav niti ne moremo vedno pričakovati.

Del pestrega nabora rekreacijskih in vadbenih scenarijev na pametni uri Huawei Watch GT. Foto: Bojan Puhek

Upamo si verjeti, da bo LiteOS še dozorel

Huawei Watch GT gotovo ni najpametnejša pametna ura, za kar je kriva nezmožnost povezovanja z drugimi aplikacijami ter prilagajanja obstoječih funkcij. Z namenom zagotavlja minimalizma (ki ima lahko tudi prednosti), je LiteOS ostal precej omejen, čeprav lahko upamo, da bo v prihodnosti še dozorel.

Iz podobnega razloga trpi tudi univerzalnost dela z notifikacijami, zaradi česar ne morete računati, da bo Huawei Watch GT dovolj pameten, da bi vas lahko v celoti (ali vsaj večinoma) odrešil dela s povezanim pametnim telefonom.

Z najnovejšo Huaweievo pametno uro se boste z napajalnikom srečali res bolj poredko, a si boste, vsaj za zdaj, morali odmisliti, da bi si jo sami (intenzivneje) prilagajali in dopolnjevali. Foto: Bojan Puhek

Sklepna beseda

Morda bi celo morali reči, da je to pametna naprava za digitalno spremljanje in spodbujanje telesne dejavnosti v podobi pametne ure. Točno to si je Huawei menda zamislil: da zapolni vrzel med značilnimi športnimi zapestnicami in - recimo jim - standardnimi pametnimi urami.

Kajti če iščete napravo, ki bo dobro skrbela za spremljanje vaše dejavnosti (tudi v vodi ali v njenih globinah), srčnega utripa in spanja, napravo, ki to zna pregledno in všečno prikazati na svojem vrhunskem zaslonu in zdravstveni aplikaciji Huawei Health na povezanem pametnem telefonu, napravo, ki vas ne bo neprijetno presenetila z lakoto po vtičnici, saj njen akumulator traja, in ob vsem tem ne pogrešate naprednejših funkcij zmogljivejših pametnih ur, bi bil Huawei Watch GT gotovo lahko vaš novi veliki prijatelj.

Pametna ura Huawei Watch GT

Dimenzije: 46,5 x 46,5 x 10,6 milimetra

Masa: 46 gramov (brez paščka)

Zaslon: 1,39-palčni barvni zaslon AMOLED, občutljiv na dotik, ločljivost 454 x 454 pik, gostota 326 pik na palec

Pomnilnik: 128 megabajtov ROM, 16 megabajtov RAM

Povezljivost: Bluetooth 4.2, BLE (nima WiFi, NFC), GPS, GLONASS, Galileo

Senzorji: akcelerometer, žiroskop, magnetometer, optični merilec srčnega utripa, senzor okoljske svetlobe, barometer.

Sistemske zahteve za povezane pametne telefone: najmanj Android 4.4 ali najmanj iOS 9.0

Čas polnjenja: do dve uri pri sobni temperaturi

Vzdržljivost akumulatorja: najmanj dva tedna ob zmerni rabi (dejanska vrednost močno odvisna od pogostosti rabe in je zato lahko precej daljša ali krajša)

Napajalnik: zibelka z magnetnim pritrjevanjem

Vodoodpornost: do pet atmosfer (50 metrov)

Vsebina zavojčka: ura, zibelka in kabel za napajanje, navodila

Kaj nam je bilo všeč:

- dolga vzdržljivost,

- RES dolga vzdržljivost,

- očem prijazen zaslon AMOLED z visoko ločljivostjo,

- razmeroma lahka in zato prijetno nosljiva,

- vodoodpornost.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni možnosti nalaganja dodatnih vsebin in programov,

- omejen nabor nastavitev in možnih prilagoditev,

- ni povezljivosti WiFi in NFC.