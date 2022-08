Huawei Sound Joy: sodček odličnega zvoka

Huawei Sound Joy je zvočnik Bluetooth, ki so ga razvili v sodelovanju s specializiranim francoskim podjetjem za tehnologije zvoka Devialet, kar jasno razkriva tudi napis na njegovi zgornji strani.

Videti je kot malo višji sodček, za potovanja pa je opremljen še z vrvico, s katero ga je mogoče pripeti za nahrbtnik ali ga nositi v roki. Oblika mu omogoča, da udobno zleze tudi v žep nahrbtnika, kjer bi sicer potovala čutarica z vodo.

Z vrvico lahko prenašamo zvočnik v roki ali ga privežemo za nahrbtnik, saj je njegova oblika kot nalašč za predalček, kjer bi sicer prenašali posodo (steklenico, plastenko, termovko) s pijačo. Foto: Ana Kovač

Padec v vodo ga ne bi smel pokončati

Certifikat IP67, ki med drugim pomeni odpornost tudi en meter pod vodno gladino, morda po padcu s čolna, je dodatno zagotovilo, da mu voda in prah ne bosta zlahka prišla do živega.

Toda tega vendarle nismo preverjali, tudi zato, ker (precej splošna) garancija izposojenega zvočnika vendarle izrecno izključuje škodo zaradi vdora vsega tujega, torej tudi tekočin.

V zavojčku je priložen enometrski povezovalni kabel, ne pa tudi vtič, zato je za uporabo hitrega 40-wattnega polnjenja treba poskrbeti za ustrezen polnilnik. Foto: Ana Kovač

Zmogljiv akumulator in hitro polnjenje (če imate pravi polnilnik)

Pripravljenost zvočnika Huawei Sound Joy na izzive delovanja daleč od vtičnice z elektriko dokazuje tudi akumulator, katerega nominalna zmogljivost 8.800 miliamperskih ur zagotavlja dolg čas delovanja med priklopoma na električno omrežje.

Ko pa energije zmanjka, mu bo že četrt ure polnjenja zagotovilo še dobro uro predvajanja – a le, če imate ustrezen polnilnik že od prej. V zavojčku smo namreč našli povezovalni kabel, ne pa tudi polnilnega vtiča.

K dolgemu času delovanja pripomore tudi povezovalni standard Bluetooth 5.2, ki je v primerjavi s predhodniki zanesljivejši pri povezovanju in učinkovitejši pri porabi energije. Foto: Ana Kovač

Odličnjak svojega razreda

Ko govorimo o kakovosti zvoka, moramo upoštevati, da gre za manjši zvočnik, katerega priporočena redna maloprodajna cena je tik pod 150 evri.

To pomeni, da takšni zvočniki nikoli ne bodo končna rešitev za avdiofile in njihova stanovanja ali zvočne sobe, a če gledamo kategorijo, katere del je Sound Joy, mu nimamo zameriti česa bistvenega, saj ponuja ugodno razmerje zvočnih užitkov za svojo ceno.

Ob zmerni glasnosti in ko je "light show" izključen bo zvočnik zmogel 26 ur predvajanja, preden ga bo potrebno priklopiti na polnilnik. Foto: Ana Kovač

Nekateri priboljški le z aplikacijo Huawei AI Life

V primerjavi s Huaweievimi telefoni in tablicami, ki trpijo učinke ameriških omejitev izvoza tehnologij te znamke, zvočniki nimajo teh težav – vsaj v največjem delu, ki zajema vso osnovno funkcionalnost. Huawei Sound Joy uporablja Huaweiev operacijski sistem HarmonyOS.

Nekateri dodatni priboljški, med njimi sta časovna nastavitev samodejnega izklopa in dinamični svetleči obroček pri vrhu, ki se barvno in ritmično odziva na glasbo iz zvočnika, pa so dostopni le s Huaweievo aplikacijo AI Life, a njene najnovejše različice ni mogoče najti v Googlovi programski tržnici, saj je tam le dve leti stara. Če nimate Huaweievega telefona s Huaweievo programsko tržnico AppGallery, jo bo treba namestiti ločeno – najboljše z uradne Huaweieve strani.

Video: igro svetlobe, ki sledi predvajani glasbi, vklopimo (ali izklopimo) v aplikaciji Huawei AI Life.

Več kot dinamična igra barvne svetlobe

Omenjeni barvni svetlobni obroček, ki pride najbolj do izraza v temnem okolju, tako notranjem kot zunanjem, razkriva tudi glasnost in napolnjenost akumulatorja, aplikacija AI Life pa je tudi pravi naslov za posodabljanje notranje programske opreme (firmware) v zvočniku.

Dovolj razlogov za namestitev aplikacije AI Life, četudi s korakom več.

Aplikacija Huawei AI Life omogoča tudi nadgradnjo programske opreme (firmware) zvočnika. Foto: Srdjan Cvjetović

Seznam predlogov za AI Life

Aplikacija AI Life sicer obstaja tudi za Applove naprave, vendar nismo preverili, ali je funkcionalnost enaka kot pri androidni različici. Morda ni.

V aplikaciji pogrešamo tudi več možnosti prilagajanja – na primer izenačevalnik zvoka, ki bi omogočal več prilagodljivosti kot možnost izbire med tremi konfiguracijami zvoka, a je zvok kljub temu tako prepričljiv, kot da bi prihajal iz precej večjega zvočnika.

Dodatna funkcionalnost, ki brez aplikacije Huawei AI Life ni mogoča. Foto: Srdjan Cvjetović

Prenosni zvočnik Huawei Sound Joy

Dimenzije: 7,3 x 20,2 x 7,3 centimetra

Masa: 687 gramov (z nosilno vrvico)

Zvok: en 20-wattni zvočnik (50 x 75 milimetrov) polnega frekvenčnega spektra, en desetwattni zvočnik (19 milimetrov) za visoke tone (tweeter), dva pasivna radiatorja (eden zgoraj in drugi spodaj), trije mikrofoni (G-senzor za preklop med njimi), kodeka AAC in SBC

Povezljivost: Bluetooth 5.2 za zvok in povezovanje, NFC za spoznavanje z drugo napravo

Akumulator: nazivna zmogljivost 8.800 miliamperskih ur, deklariranih 26 ur pripravljenosti (brez vključene svetlobne igre prstana ob zmerni glasnosti), v praksi pa do 15 ur z vključeno svetlobno igro in primerljivo glasnostjo, 40-wattno hitro polnjenje prek vmesnika USB-C

Barva: v Sloveniji je na voljo samo črna

Cena: 149 evrov (priporočena redna maloprodajna cena v Sloveniji)

Igra svetlobe pride najbolj do izraza v temnem okolju. Foto: Ana Kovač

Pet majhnih in dve veliki tipki

Pet majhnih tipk z osvetljenim ozadjem, ko delujejo, droben LED-indikator delovanja in vhod USB-C za polnjenje se v pokončnem položaju priročno skrivajo pod nosilno vrvico, njihovo nasprotje pa sta ogromni tipki za uravnavanje glasnosti, ki sta označeni z nezmotljivima plusom in minusom.

Pet majhnih tipk z osvetljenim ozadjem, ko delujejo, droben LED-indikator delovanja in vhod USB-C za polnjenje se v ležečem položaju zvrstijo ob nosilni vrvici. Foto: Ana Kovač

Ker smo imeli na preizkusu samo en zvočnik, nismo imeli priložnosti preizkusiti zabavne in koristne lastnosti: dva zvočnika Huawei Sound Joy je namreč mogoče povezati v stereo celoto tako, da ju po pritisku ustrezne tipke drugega ob drugem preprosto – pretresemo.

Pokončno ali ležeče

Med dodatnimi bombončki, ki jih bodo pri zvočniku Huawei Sound Joy deležni le uporabniki Huaweievih pametnih telefonov in/ali tablic, je poleg hitrega spoznavanja/povezovanja in svetlobne igre ob predvajanju tudi predvajanje izbrane glasbe le z enim dotikom zaslona povezane mobilne naprave. To ni nekaj, kar bi moralo razžalostiti tiste, ki tega nimajo, a je vsekakor všečen priboljšek.

Dve miniaturni gumijasti nogici poskrbita, da je zvočnik stabilen tudi v svojem ležečem položaju. Foto: Ana Kovač

Najbolj naravna lega zvočnika Huawei Sound Joy je navpična, a se lepo znajde tudi v ležečem položaju, pri čemer nekaj diskretnih, pravzaprav kar miniaturnih gumijastih nogic poskrbi, da se leže ne bi (od)kotalil in da sta ob tem že omenjeni dve veliki tipki za uravnavanje glasnosti najlažje dostopni.

Sklepna beseda

Huawei Sound Joy upravičuje svoje ime ("užitek zvoka"), če le niste avdiofil z najvišjimi pričakovanji. Tudi pri večji glasnosti in zelo močnih nizkih tonih je zvok za vsakdanje namene zelo čist.

Tipki za uravnavanje glasnosti je nemogoče spregledati. Foto: Ana Kovač

Zvočnik je primeren za na pot, obenem pa se bo lepo podal tudi na polico v bivalnem prostoru. Njegova cena tudi ne bo zahtevala novega posojila, za svoj cenovni razred izpolnjuje vsa pričakovanja.

Za nekatere nenujne, a všečne funkcije in nadgradnjo programske opreme je potrebna aplikacija AI Life, za kar bodo tisti, ki nimajo Huaweievega telefona ali tablice, morali narediti korak ali dva več (in ob tem biti pozoren, da aplikacijo prenesejo iz zanesljivega vira), a menimo, da cilj v podobi dodatnih funkcij upravičuje to malo žrtev.

Na zgornji strani je eden od dveh desetwattnih zvočnikov za visoke tone (tweeter). Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- nosljivost,

- odpornost po standardu IP67,

- dober zvok za večino (ne najbolj zahtevnih) potreb,

- zmogljiv akumulator.

Kaj nam ni bilo všeč:

- nekatere dodatne funkcije so omejene na Huaweievo aplikacijo AI Life, ki jo morajo imetniki drugih pametnih telefonov namestiti iz drugih virov,

- pogrešamo več možnosti prilagajanja zvoka (izenačevalnik).