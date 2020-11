Znanstveniki redno uživanje čilija povezali z manjšo smrtnostjo

Številni blagodejni učinki rednega uživanja čilija so znani že dalj časa. Značilen pekoči okus čilija prispeva spojina kapsaicin, a je ravno ta kapsaicin zaslužen tudi za pozitivne učinke pri zdravljenju raka in vnetij in uravnavanju glukoze v krvi.

Nova raziskava pa je prva, ki meri in primerja količine zaužitega čilija s smrtnostjo pri nekaterih sicer težkih boleznih.

Podatki o več kot 570 tisoč ljudeh v štirih velikih državah

Raziskovalci so pregledali 4.729 študij v petih velikih svetovnih zdravstvenih zbirkah podatkov (Ovid, Cochrane, Medline, Embase and Scopus), med njimi tudi več velikih študij, v katerih so izrecno spremljali razvoj zdravstvenega stanja in uživanje čilija.

Tako so zdravniki dobili zdravstvene in prehranske podatke več kot 570 tisoč posameznikov v ZDA, Italiji in Iranu ter na Kitajskem, kar jim je omogočalo primerjave med tistimi, ki pogosto ali kar redno uživajo čili na eni strani, in tistimi, ki jih jedo redko ali jih sploh ne jedo, na drugi strani.

Številni blagodejni učinki rednega uživanja čilija so znani že dalj časa. Foto: Wikimedia Commons

Povezava nesporna, mehanizmi neznani

Rezultati so bili zelo v prid prvi skupini, ki ima v primerjavi z drugo skupino kar 26 odstotkov nižjo smrtnost zaradi kardiovaskularnih težav, 23 odstotkov nižjo smrtnost zaradi raka in 25 odstotkov nižjo smrtnost v celoti.

Kljub očitni korelaciji še vedno ostajajo nepojasnjeni neposredni razlogi in mehanizmi, ki bi lahko utemeljili omenjene ugotovitve, opozarjajo avtorji raziskave, ki zato še ne upajo reči, da je ravno prehrana, ki vključuje čili, neposreden in izključni vzrok za tako bistveno znižano smrtnost. Za nadaljnje sklepe bodo zato potrebne nadaljnje ciljane raziskave.

Študija ne omogoča niti natančnejše opredelitve, katere vrste čilija imajo (izrazitejši) blagodejni zdravstveni vpliv. Foto: Thinkstock

Ne vemo dovolj za količinske opredelitve

Študije, ki so jih proučevali, namreč niso vedno zajemale vseh podatkov, ki bi lahko vplivali na ugotovitve študije, ravno tako pa količine zaužitega čilija niso bile primerljive v vseh študijah.

To pomanjkanje natančnejše količinske opredelitve preprečuje kakršne koli trditve o količinah in pogostosti uživanja čilija, ki bi lahko koristilo zdravju.

Rezultate te preliminarne študije bodo te dni predstavili na znanstvenem srečanju ameriškega združenja za srce (American Heart Association), avtorji pa napovedujejo, da bodo po nadaljnji analizi podatkov pripravili tudi prispevek za objavo v eni od znanstvenih revij.