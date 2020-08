Dozdajšnji potek bolezni covid-19 je pokazal, da je ob upoštevanju dovolj velikega vzorca občutno večja verjetnost, da se bodo težje oblike te bolezni razvile pri moških, zlasti starejših. Približno tri petine smrtnih primerov, povezanih s to boleznijo, so moški, kar je nesorazmerno več glede na prebivalstvo, v katerem malenkost prevladujejo ženske.

Tudi če primerjamo tveganja za umrljivost v enakih starostnih skupinah, zlasti pri starejših, se izkaže, da so moški bolj izpostavljeni.

Vidne razlike imunskega odziva med spoloma

V iskanju morebitnih vzrokov so se znanstveniku univerze Yale usmerili na preučevanje imunskega odziva med spoloma in odkrili vidne razlike.

"Ugotovili smo, da moški in ženske zares razvijejo različne vrste imunskih odzivov na covid-19," je raziskavo, o kateri so poročali v znanstveni reviji Nature, povzel glavni avtor, profesor Akiko Iwasaki.

V tej študiji so preučevali vzorce sline, krvi in iz nosu tako pri obolelih, ki so jih zdravili v bolnišnici Yale New Haven v bližini univerze Yale, kakor tudi enake vzorce neokužene kontrolne skupine ter nato podrobno spremljali njihove imunske odzive.

Moški imajo šibkejši imunski odziv z limfociti T

Celo pri starejših ženskah so odkrili, da razvijejo močnejši imunski odziv z limfociti T kot moški. Pri moških, zlasti starejših, so tovrstni odzivi šibkejši in z naraščanjem starosti dodatno pešajo.

Limfociti T so vrsta belih krvničk, ki imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju virusov in njihovem odstranjevanju iz telesa okuženega.

Premočna obramba škodi

Ugotovili so še, da moški ob okužbi na splošno razvijajo več citokinov, proteinov, ki tvorijo drugi del naravnega imunskega sistema.

Citokini pa se lahko v preveliki vnemi za odstranjevanje vsiljivega virusa odzovejo tudi preveč burno, posledična citokinska nevihta pa vodi do vnetij in drugih večjih zapletov ter tudi do večje verjetnosti smrti.

Različno zdravljenje ženskih in moških?

Visoka začetna koncentracija citokinov je tako pri moških kot pri ženskah povezana z večjo verjetnostjo težjega poteka bolezni covid-19, so še ugotovili.

Toda zaradi različnega imunskega odziva med spoloma, povezanega z limfociti T, avtorji raziskave menijo, da bi bilo morda treba razmisliti o nekoliko drugačnem načinu zdravljenja za ženske in moške. Pri ženskah predlagajo zaviranje citokinskega odziva, pri moških pa krepitev odziva limfocitov T, kar bi dosegli z ustreznim cepivom.

Debelost bi lahko vplivala bolj kot spol

Omenjena študija pa ima nekatere omejitve, zaradi katerih bodo potrebne nadaljnje raziskave. Vzorec je bil namreč skromen, komaj 98 ljudi, pa še ti so bili večinoma starejši, saj je bila njihova povprečna starost okrog 60 let.

Ravno tako znanstveniki opozarjajo, da pri profiliranju uporabnikov niso upoštevane razlike v indeksu telesne mase, saj verjamejo, da bi razlike zaradi debelosti ali njene odsotnosti v nekaterih pogledih lahko presegle morebitne razlike med spoloma.

Vemo veliko več, a še vedno veliko neznank

Zato ostaja vprašanje, ali bo primerno zdravljenje res odvisno (samo) od spola ali je treba vsak posamezen (težji) primer vendarle obravnavati samostojno ob upoštevanju številnih dejavnikov, ki vplivajo na potek bolezni.

O bolezni covid-19 zdaj zagotovo vemo veliko več kot pred pol leta, a ostajajo še vedno mnoga (tudi temeljna) vprašanja neodgovorjena.